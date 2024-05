«Hay que avanzar en investigación porque el cáncer de páncreas está aumentando»

Enormemente preocupado por lo poco que se conoce del cáncer de páncreas y su elevada mortalidad, el doctor Enrique de Madaria decidió organizar una carrera para recaudar fondos de investigación que este año cumple una década y que ha dado el salto internacional pues se celebra en varias ciudades de España e Italia (en Alicante será el 24 de noviembre y los detalles están en la página web carreracancerpancreas.es). Por otro lado, su empeño en saber más sobre la pancreatitis, que en algunos casos cuando es crónica desemboca en cáncer, le ha valido el reconocimiento de la Asociación Europea de Gastroenterología, la entidad científica, de docencia y práctica clínica en aparato digestivo más prestigiosa de Europa.

¿Qué supone para usted este reconocimiento?

La investigación es una disciplina en la que trabajas mucho tiempo de forma muy dura sin obtener resultados. Los descubrimientos y las publicaciones van apareciendo a lo largo de muchos años. Es un reconocimiento a un trabajo muchas veces no remunerado y a costa de tu tiempo libre para poder avanzar en tus líneas de investigación. Que nos den a nuestro grupo el «UEG Research Prize» es una sensación muy emocionante.

¿En qué consiste el ensayo?

Nosotros estudiamos la pancreatitis aguda. Como al principio los pacientes no pueden comer ni beber por la presencia de dolor abdominal y vómitos, hay que darles líquidos intravenosos para que no se deshidraten. En la pancreatitis a veces se pierde líquido de las venas, así que también lo suple para que el paciente esté estable. Hay dos grandes tipos de fluidos que se usan en los hospitales de todo el mundo. El más conocido es el suero fisiológico, suero salino, que en realidad es agua y sal; y hay otro que se usa mucho, que se llama ringer lactato, que tiene agua, sal y otros componentes, como lactato, potasio y calcio, y parece que este fluido tiene efectos antiinflamatorios. Como la pancreatitis aguda, que es la enfermedad que nosotros más estudiamos en nuestro grupo de Isabial, necesita fluidos y es inflamatoria, queremos ver si el ringer lactato tiene una acción inflamatoria que mejora la evolución de la patología, y si hace que los pacientes tengan una enfermedad menos grave, que vayan mejor.

"Nosotros estudiamos la pancreatitis aguda. Como al principio los pacientes no pueden comer ni beber por la presencia de dolor abdominal y vómitos, hay que darles líquidos intravenosos para que no se deshidraten"

Sueros

¿Cómo lo van a hacer?

Hemos diseñado un estudio aleatorizado, que significa que se decide por azar qué pacientes reciben suero fisiológico y cuáles ringer lactato. Es un estudio muy ambicioso que pretende reclutar 800 pacientes y lo hemos hecho multicéntrico con hospitales de todo el mundo, batiendo el récord de ensayo clínico en pancreatitis aguda con más países realizado hasta ahora.

¿En qué fase está?

Estamos reclutando pacientes en España, Croacia, República Checa, Egipto, China, India, Pakistán, Estados Unidos, México, Bolivia, Argentina...Hay 35 centros de 14 países y cuatro continentes aportando pacientes y hemos superado los primeros 500. Acabaremos el reclutamiento a finales de año. En pocos meses analizaremos los datos y saldrá la primera publicación en un esfuerzo internacional liderado por Isabial (Instituto de Investigación Sanitaria de Alicante). Con los 50.000 euros del premio europeo seguiremos con el estudio y ayudaremos a aumentar la presencia internacional en el estudio.

Insulina

¿Hasta qué punto es importante el páncreas?

Es un órgano clave. Produce la insulina, una hormona que se vierte a la sangre y controla el consumo de glucosa por las células de nuestro cuerpo. Si la insulina sube en la sangre el azúcar pasa a las células y participa en todos los procesos celulares como generación de energía, etc... Si el páncreas falla no se produce insulina y la glucosa en sangre no se puede utilizar por las células, por lo que su nivel aumenta y aumenta en la sangre, y eso es la diabetes, que produce un daño en los órganos del cuerpo al estar expuesto a ese exceso de glucosa que tenemos que solucionar con medicamentos o insulina inyectada. El páncreas produce también un líquido llamado jugo pancreático, que está lleno de enzimas y proteínas cuya función es digerir la comida. Sin él no podríamos digerir sus componentes, especialmente las grasas.

"El páncreas es un órgano clave. Produce la insulina, una hormona que se vierte a la sangre y controla el consumo de glucosa por las células de nuestro cuerpo"

Órgano

Sin embargo, no es un órgano demasiado conocido...

Es más conocido por la diabetes pero no es un órgano muy vistoso ni tiene un colectivo que esté hablando a la sociedad con frecuencia de él y pasa bastante desapercibido.

Por tanto, ¿uno de sus objetivos es visibilizar el páncreas?

Es visibilizar una de las enfermedades del páncreas, que es el cáncer, el tumor más agresivo y con mayor mortalidad del ser humano a día de hoy. La mayor parte de tumores se están beneficiando de tratamientos nuevos, de inmunoterapia, de células CAR-T, de alta tecnología en fármacos. En cáncer de páncreas, aunque ha habido avances, la mortalidad sigue siendo muy elevada, y es algo que hay visibilizar con dos objetivos. El primero, que la sociedad entienda que la forma de mejorar el pronóstico de los pacientes es la investigación científica; y el segundo, obtener fondos para investigación con eventos como la Carrera contra el Cáncer de Páncreas pero también que la sociedad presione a los políticos para que haya más recursos para la lucha contra este tumor en el cual no tenemos en este momento herramientas efectivas para mejorar su pronóstico. Hay gente con este cáncer cada vez más joven. Estamos viendo muchos más pacientes que antes entre 50 y 60 años. Hay que avanzar en investigación porque la frecuencia del tumor está aumentando y en gente cada vez más joven.

"La sociedad presione a los políticos para que haya más recursos para la lucha contra este tumor en el cual no tenemos en este momento herramientas efectivas para mejorar su pronóstico"

¿La pancreatitis tiene relación con el cáncer?

Los pacientes con pancreatitis crónica, que tienen inflamación mantenida durante años, en un 5 % de los casos pueden desarrollar un cáncer de páncreas.

¿Cómo cuidar el páncreas?

La prevalencia de la diabetes se eleva mucho en presencia de la obesidad, que se asocia a una resistencia a la insulina que hace que sea menos efectiva y suba la glucosa en la sangre. Una de las principales medidas para cuidar la función del páncreas es tener un peso adecuado y una nutrición sana. Otro es no fumar, pues se asocia a inflamación crónica del páncreas y a cáncer.

«Fumar se asocia a inflamación crónica y a cáncer de páncreas"

¿Cómo de la cara este tumor?

Tenemos dos tipos de pacientes. En los que el tumor crece cerca del conducto por el que se expulsa la bilis lo tapa y el paciente se pone amarillo, lo que se llama en medicina ictericia. Son los que antes se detectan y los que tienen más posibilidades de poder operar el tumor en un estadio precoz. En el resto las molestias empiezan por pérdida de peso, de apetito, aparición de diabetes y ligeras molestias abdominales. Mi consejo es que un paciente que tenga un dolor abdominal aunque sea leve pero que asocia una clara pérdida de peso, de más de cuatro kilos, debe consultar con su médico de Atención Primaria.

Diabetes

¿Hay relación diabetes-cáncer?

Cuando hay cáncer, a veces el tumor produce una diabetes pero el tener esta muchos años no predispone a tener un cáncer de páncreas.

¿Qué ha sido lo más apasionante que ha descubierto?

El estudio previo que publicamos en el que queríamos comprobar si verdaderamente dar muchos fluidos a los pacientes con pancreatitis (ensayo Waterfall) mejoraba su evolución, que era un dogma que todo el mundo seguía. Los médicos pensábamos que había que darles muchos líquidos para que la pancreatitis mejorase. Consideramos hacer un ensayo internacional con España, México, India e Italia con cantidades más restrictivas, y fue muy sorprendente porque descubrimos que dar muchos fluidos, como se recomendaba, se asociaba a que los pacientes tenían insuficiencia cardiaca y se les encharcaba el pulmón. Había que pararlo porque ponía en peligro al paciente y era justo lo contrario a lo que decía el dogma que seguíamos todos y en todo el mundo. Esto cambió totalmente la forma de manejar la fluidoterapia de los pacientes con pancreatitis aguda en todo el mundo. Se publicó en la mejor revista de medicina clínica internacional, el New England Journal of Medicine, y acaban de salir las nuevas guías clínicas norteamericanas que recogen que hay que cambiar la forma de dar fluidos y recomienda la pauta más restrictiva que dice nuestro ensayo. Para nosotros ha sido muy emocionante porque hemos cambiado la práctica clínica.

¿Hay algo nuevo que estén viendo en páncreas?

Hay pacientes muy mayores con problemas de vesícula, complejos, que ingresan con frecuencia y débiles para que se les pueda extirpar. Estamos dando nuevos tratamientos para evitar que sufran tanto como es el poner prótesis por endoscopia para que vacíen hacia el estómago de piedras la vesícula como alternativa a operar. Somos de los primeros centros que hacen esta técnica menos invasiva en España.

Suscríbete para seguir leyendo