El Castell de Benidorm, una de las imágenes más reconocibles de Benidorm, será el protagonista del cupón del sorteo de la ONCE del próximo 16 de julio. En total, se distribuirán 5,5 millones de cupones con este icónico enclave situado entre la playa de Levante y Mal Pas por todos los rincones del país los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la organización.

La presentación de este cupón, que ya está a la venta, se ha hecho este viernes en la Plaça del Castell, en un acto en el que han participado el alcalde, Toni Pérez; el jefe del Departamento de Juego de la entidad en Alicante, Iván Prieto; y Anabel Morente, directora de ONCE en Benidorm. Serán “5 millones y medio de cupones”, según han informado el alcalde e Iván Prieto durante la presentación.

Toni Pérez ha explicado que se trata de un cupón de fin de semana que “llega, además, coincidiendo con una importante festividad” para Benidorm “como es del día de la Virgen del Carmen”, y en el que con solo una imagen se consigue “reflejar todo lo que esta ciudad proyecta para regalar felicidad”.

El alcalde ha calificado de “magnífica alianza” esta acción en la que “la imagen de Benidorm, el turismo, el destino, se dan la mano con esa gran labor que desarrolla la ONCE” a través de todo el grupo Ilunion, “pero, sobre todo, con ese cupón que es toda una referencia a nivel mundial en el ámbito del juego” y que, además, “genera muchísimo empleo” y fomenta “inserción social plena, inclusión e integración”. Unos valores, ha subrayado, que “encajan perfectamente con lo que es, ha sido y trabajamos para que sea siempre Benidorm”.

Tras agradecer a la ONCE y a sus responsables la labor social que desempeñan a diario, el alcalde ha destacado que con este cupón dedicado a Benidorm la ciudad obtiene “un rédito en promoción sin duda también impagable”. Por su parte, Iván Prieto ha trasladado que la del Castell “es una imagen muy bonita y que caracteriza a esta ciudad tan maravillosa y tan conocida” que es Benidorm, y ha indicado que a través de las imágenes que se insertan en los cupones la organización quiere “agradecer a la sociedad” su apoyo y dar “visibilidad” a “aspectos como fiestas locales, efemérides, aniversarios, localidades y lugares de interés de la geografía española”.

El jefe del Departamento de Juego de Alicante ha recordado que el grupo social ONCE –formado por ONCE, Fundación ONCE e Ilunion- engloba a 72.000 personas, el 58% con algún grado de discapacidad, y que el mismo “dependen de los ingresos que cada día se obtienen de la venta” de los cupones.

El cupón de Benidorm corresponde al sorteo del Sueldazo del 16 de julio. Un Sueldazo que todos los sábados y domingos ofrece un premio principal de 300.000 euros a las cinco cifras y serie, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón; así como premios de 2.000 euros mensuales durante una década para otros cuatro cupones.