Conciertos, pantallas gigantes, sorteos o una ruta gastronómica y tres citas principales: dos semifinales y la gran final. El Benidorm Fest está a la vuelta de la esquina y la ciudad anfitriona se prepara ya para recibir a miles de visitantes y fans de este certamen que en 2023 celebra su segunda edición. Un evento en el que no solo la música es la protagonista sino que será un auténtico revulsivo para el sector turístico del municipio en temporada baja.

Aunque en la ciudad no dejan de haber visitantes y turistas todo el año, desde enero, tras las fiestas navideñas, hasta marzo, el municipio vive las semanas de menor ocupación turística, lo que sería una temporada baja, solo que en la capital turística eso supone estar muy por encima del 50% en ocupación. Eventos como el Benidorm Fest en estas fechas son ese "plus" que empuja a que la llegada de visitantes se incremente y poder seguir logrando buenos resultados. En esta ocasión, no solo con repuntes el fin de semana, sino el resto de la semana. Así lo explicaron a este diario fuentes del sector turístico quienes aplauden la celebración de este tipo de citas que ayudan a la desestacionalización.

La primera edición del Benidorm Fest ya contribuyó a ello y todo a pesar de estar en plena ola de Omicron y con el covid muy presente. Así que las previsiones para este año son mucho mejores y el certamen supondrá que la ciudad se vea llena durante una semana en la que no solo los visitantes acudirán a las semifinales y la final sino a todas las actividades complementarias que este año se han puesto en marcha, desde conciertos los días que no haya concurso oficial, hasta pantallas para aquellos que no tengan entrada o una ruta de las tapas, "TapaFest" para poner la gastronomía como reclamo turístico.

Por sectores, el del alojamiento ya tiene sobre la mesa algunas cifras de previsión: "La ocupación esa semana seguramente se incremente en 10 o 15 puntos por encima de un valor normal", según indicó la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes. Es decir, que se espera llegar "al 75-80% de ocupación" durante esos días claves que puede incluso incrementarse el fin de semana. Porque no solo acudirán a la ciudad aquellos que tengan entrada, sino también muchos otros que quieran "vivir el ambiente que habrá" todos los días. Así, según Montes, en otras circunstancias, sin un evento así, esos datos no superarían el 65% pudiendo llegar al 70% el fin de semana.

"Si hace buen tiempo aún será mejor", añadió. La responsable de Hosbec explicó que, además, hay que sumar "la promoción incalculable que supone para el valor de marca"; es decir, lo que supone para Benidorm como ciudad: "No solo es por el Benidorm Fest sino por la imagen tan cuidada que se va a mostrar esos días a través de RTVE y muchos otros medios. Y en eso tiene mucho que ver el trabajo 24/7 que hace Visit Benidorm que es fundamental durante esa semana". Una proyección "incalculable" que parte del trabajo de todas las "patas" que trabajan en el Benidorm Fest además de la televisión pública: la Generalitat, Ayuntamientos, Hosbec y Visit Benidorm, explicó Montes. "Todos nos dejamos la piel para que salga lo mejor posible. Es de nuevo una palanca de promoción brutal".

El presidente de Hosbec, Fede Fuster, añadió además que los alojamientos de la ciudad ya notan parte de esa ocupación con la llegada ya de parte del equipo técnico que ya trabaja en el montaje del Benidorm Fest. Y recalcó que "ojalá más eventos de este nivel" que no solo hacen bien a la ciudad los días que se desarrollan sino también "antes y después" además de la promoción que conllevan. "Por eso insistimos en la necesidad de contar con un gran palacio de Eventos" que permita tener aún más citas de este tipo.

En cuanto a los apartamentos, la ocupación también puede llegar al 60% en esos días, por encima de la habitual en estas fechas sin este tipo de certamen, aunque el presidente de Aptur (Asociación de Apartamentos Turísticos), Miguel Ángel Sotillos, indicó que "no será homogéneo en todo el sector" porque "algunos llenarán y otros no". Así recalcó que hay alojamientos haciendo ofertas especiales "y sí están llenando". Con todo la valoración es muy positiva: "En cualquier municipio de costa, en este caso Benidorm, es muy bueno que en temporada baja se dinamice la oferta con eventos de este tipo". Además porque "el turismo extranjero no acaba de arrancar y llegar a las cifras de 2019, por lo que cualquier "punch" nos viene muy bien".

Sotillos destacó además que el público de este tipo de eventos "echa el resto" y disfruta mucho de la ciudad cuanto acuden a ella: "Comen fuera, compran... es muy similar a lo que pasa con otros grandes eventos deportivos". Y también destacó el valor que tiene este tipo de promoción para el municipio: "No es solo el repunte que pueda haber esa semana sino el arrastre que puede hacer en los meses siguientes".

La hostelería a tope y los taxis con refuerzo

No solo el alojamiento espera que el Benidorm Fest acabe de ser ese "plus" en la ocupación. La hostelería de Benidorm u otros sectores como el taxi o el comercio también tienen su vista puesta en la "semana grande" de este certamen musical. Porque no solo se verá movimiento en el Palau d'Esports donde se celebra el evento, sino por toda la ciudad.

"Las previsiones son muy buenas, tanto porque habrá gente a mediodía como por la noche", indicó a este diario Álex Fratini, empresario y miembro de Abreca, la asociación hostelera de la ciudad. Y más porque el aforo del recinto es limitado y habrá muchos visitantes que acudan a la ciudad para vivir el ambiente y seguir el certamen en las pantallas que se colocarán en las calles. "Se va a llenar todo", añadió. Y más porque la entidad ha organizado también una ruta de tapas dedicadas al Benidorm Fest en la que participan 18 locales de la ciudad. Entre ellas, el público podrá disfrutar de una tapa llamada "Hola Rafaela".

El perfil de público que acudirá esa semana al municipio "es gente que quiere comer bien y gasta más". Así, el precio medio por comer o cenar estaría en unos 30 euros. "Si miramos el 2019, que es el año de referencia, en ese mismo periodo este año se podría triplicar o multiplicar por cuatro la facturación" en esta ocasión. Fratini recordó que de final de Reyes a marzo "es el periodo más tranquilo" en cuando a afluencia de clientes.

Por su parte, el sector del taxi también se prepara para los días del Benidorm Fest para los que se "reforzará la flota" como se hace para este tipo de eventos durante el año, según explicó el presidente de Radio Taxi Benidorm, Alfredo Fernández. Además se instalará, como el pasado año, una parada cerca del Palau para dar servicio. "Vivimos de que haya gente en la ciudad y se agradece que haya eventos así; es positivo para todos los sectores dentro del turismo", apuntó. En esos días "hay un aumento considerable de la demanda en comparación con un invierno normal". Así, el comercio también ha puesto sus ojos en los visitantes que acudan a disfrutar de los días del evento musical para que aumenten las ventas. Benidorm parece que gusta, y no solo porque sea el escenario principal del Benidorm Fest. Sino porque el tiempo, las instalaciones y la oferta del municipio cumplen con aquello que busca el público más allá de la música.