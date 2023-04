Con tono reivindicativo y sin dejar de lado los retos que tiene por delante el sector turístico y, sobre todo, el del alojamiento hotelero. Entre ellos, cómo afectará la próxima Ley de Vivienda a los hoteles y la posibilidad de que se engendren más apartamentos turísticos: "Cada vez habrá menos vivienda disponible para que sea usada como vivienda y más competencia en la hotelización de estas unidades a través de las plataformas online". Así lo expresó el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster, quien indicó que las medidas tomadas "van a tener el efecto contrario al perseguido" por lo que pidió a la clase política una reflexión sobre este asunto.

La entidad alojativa celebró este viernes en Benidorm su asamblea general anual que este año adelantó su fecha habitual para no coincidir con el periodo electoral. Aunque eso no evitó que sí se notara en la jornada que las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina. Para empezar, porque Fuster tuvo varios mensajes a los representantes políticos y los que acudieron a la cita tuvieron respuesta para algunos de ellos. Al acto acudió el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España; el presidente de la Diputación de Alicante Carlos Mazón; y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

A Hosbec le preocupa la situación de la vivienda porque "no encontramos para nuestros trabajadores" y porque esa nueva normativa creen que afectará de manera clara al sector a modo de competitividad. Pero no es el único reto que destacó y para los que será necesario la "representación unitaria del sector". Por delante, entre los objetivos "más inmediatos", el reto tecnológico, "innovador y de big data" en el que Hosbec ya está inmerso. Pero también el del cambio climático: "Una de las cuestiones que más nos preocupan y no solo por una medición de temperaturas, sino por las derivadas en cuanto a energía, agua, precio de los alimentos, reto para los ciudadanos y para nuestros mercados emisores".

El presidente de Hosbec se refirió además a la responsabilidad y el capital humano: "Nuestros trabajadores van a ser uno de los ejes importantes de actividad" pidiendo la implicación en la mejora de las condiciones de trabajo para poder contar con un capital humano "respetado, digno y reconocido social y económicamente". "El turismo son personas felices trabajando para contagiar esa felicidad a nuestros huéspedes", indicó Fuster.

Sobre la mesa además reivindicaciones de futuro, algunas ya históricas, como "continuar el trabajo por el nuevo marco del Turismo social español, por exigir las inversiones necesarias como el tercer carril de la A70, el gran pacto nacional del agua, los palacios de congresos necesarios entre el que está el Centro Cultural de Benidorm que debe acabar su obra con urgencia, la adecuada planificación aeroportuaria así como un cuidado y coherente plan de actuación para los mercados internacionales". Y ahí entra que se ponga especial atención en el procedente de EEUU.

Fuster alzó el tono en uno de los asuntos que más rechaza el sector: la tasa turística. "Nuestra hoja de ruta más inmediata pasa por continuar el trabajo por la derogación de la ley que crea la ‘tasa turística’". Y aquí entran los políticos en juego a los que pidió además que se realicen reformas de "calado" en para afrontar la "presión fiscal inasumible y la mala financiación autonómica que nos ahoga y condiciona nuestro futuro y el bienestar de nuestra sociedad". Tanto el "gobierno autonómico que obtenga mayoría después del 28M como el Gobierno de España que se conforme a final de año tienen esta materia para solucionar con urgencia. Porque no podemos ser los patitos feos de toda España ni un minuto más".

El turismo es "oro"

Las reivindicaciones a las formaciones políticas siguieron: "Decidan lo que decidan las urnas, solo os pido a todos los que estáis aquí y vais a tener responsabilidad política , que cuidéis al turismo como lo que es: nuestro oro, nuestro futuro, aquello en lo que somos líderes indiscutibles y del que todos los valencianos debemos estar muy orgullosos". Y recalcó que "hay mucho que construir, mucho que planificar y mucho que trabajar para garantizar esa sostenibilidad futura que es ya una necesidad urgente".

Fuster recordó que han pasado ya cinco meses desde que accedió al cargo de presidente para sustituir a Toni Mayor, "meses marcados por un intenso trabajo que no solo no decae ni aminora intensidad conforme van pasando las semanas, sino que cada día suma nuevos retos y responsabilidades que afrontamos con ilusión y espíritu de trabajo". Con todo, desde que fue elegido como máximo representante de Hosbec puso sobre la mesa la intención de "aunar" a todo el sector en la provincia. Y así lo recalcó también en su intervención este viernes: "Ahora nuestros objetivos más inmediatos pasan por la representación unitaria del sector y tenemos ya identificados tres frentes territoriales de trabajo". Valencia, tanto la capital como la provincia, Castellón y Alicante "estando mucho más cerca de sus necesidades con apertura de oficina propia e involucrándonos de primera mano en la gestión turística de la ciudad".

Fuster se mostró orgulloso del ejemplo que Hosbec es en el ámbito de las organizaciones empresariales: "No sólo somos una de las más potentes a nivel representativo, sino que también somos una voz requerida y autorizada en todos los ámbitos. Siempre hemos mantenido nuestro espíritu reivindicativo y colaborativo, porque si algo nos legitima por encima de todo es nuestra capacidad de ofrecer por encima de nuestras capacidad de exigencia".

Los políticos hablan

El primero en tomar la palabra tras el presidente de Hosbec fue el secretrario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, quien recalcó la importancia del turismo y de "cultivar la idea de equipo más que nunca"; es decir, dejar de lado las diferencias entre administraciones o el sector privado para lograr "una compenetración de equipo y acabar con las fronteras". Con todo añadió que "no hay un plan B para no entender que el turismo es un asunto de estado".

Colomer destacó que el turismo es un "arte de paz" y que en estos años "no nos hemos permitido el lujo de disputar, y no lo hemos hecho", resaltando así la buena sintonía que ha habido entre el sector y todas las administraciones implicadas, desde la local a la provincial y autonómica. "La unidad y fortaleza del sector es fundamental. Si actuamos por separado solo haremos una cosa junta, caer". Concluyó alegando que el turismo "es una historia de amor y yo siempre he sabido que moriría de amor". El "mundo se divide en dos: los que aman el turismo y al sector y los que no".

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, indicó en su turno que iba a "comprometerme personalmente" en coger algunos de los órdagos lanzados por Hosbec como la eliminación de la tasa turística y la bajada de otros tributos o la conexión aérea directa con EEUU. Sobre todo si resulta elegido para presidir la Generalitat al ser el candidato del PPCV para este fin. Así destacó su "absoluto respaldo al modelo turístico de la provincia de Alicante y a la necesidad de implementar servicios que nos posicionen como uno de los destinos mejor preparados y con mayor oferta complementaria del país".

El diputado de Turismo resaltó la "labor extraordinaria" que lleva a cabo Hosbec en la defensa de sus miembros y posicionando a la provincia y al resto del territorio autonómico en el panorama nacional, "en tanto que participa en importantes foros en los que se aborda el desarrollo de las líneas turísticas estratégicas a seguir". Así, sobre los planes de expansión argumentó que es "un proyecto necesario y que, estoy seguro, será abordado con rigor y éxito porque esta entidad cuenta con el capital humano para poder conseguirlo". Además recalcó que "cuando Hosbec decide nuevas conquistas, no es invasivo sino colaborativo".

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, destacó ha destacado la "relación cercana, el apoyo municipal y el trabajo por el sector" que viene desarrollando la patronal hotelera nacida en Benidorm hace 45 años. "La asociación, sus integrantes, llevan la industria turística en el ADN y trabajan en su favor", elogiando la "profesionalidad de los que forman la cadena de valor de la industria turística y el sector alojativo".

El Ayuntamiento "estará al lado de la industria, el sector y la asociación en sus reivindicaciones y para hacer el camino en equipo" que es una de las cuestiones fundamentales del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17: la alianza para conseguir los objetivo.

Para terminar, el conseller de Hacienda y Modelo Sostenible, Arcadi Espada, recalcó que la "Comunidad no sería lo que es sin el sector del turismo y de sus empresarios y trabajadores" y recalcó que "ha sabido siempre adaptarse" a las circunstancias. Recalcó además que la entidad "ha buscado siempre el acuerdo" para todos los asuntos en unos años además que han sido "difíciles pero fructíferos".