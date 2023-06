La investidura del candidato del PP en La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, era un hecho. Pocas sorpresas podía haber tras ser la lista más votada el 28M y lograr 10 concejales, a solo uno de la mayoría absoluta. El popular no necesitaba de apoyos para ser nombrado alcalde y ya anunció que gobernaría en minoría. Pero a la hora de la votación, ha llegado un apoyo inesperado: el de Pedro Alemany, candidato de Gent per La Vila.

Así que Zaragoza ha sido nombrado primer edil en el pleno de constitución con 11 votos a favor, aunque en principio gobernará en minoría de 10 concejales. Cabe recordar que los comicios municipales han cambiado el color político en el Ayuntamiento vilero. Hasta ahora, el gobierno local estaba formado por PSOE, Compromís y Gent per La Vila, un tripartido que sumaba 11 concejales. Los resultados del 28M dieron la victoria al PP con 10 ediles, dejando a los socialistas con seis regidores, dos para Compromís, dos para Vox y uno para Alemany.

Precisamente, el candidato de Gent per La Vila, quien había formado parte hasta ahora del tripartito con dos partidos de izquierdas, ha sido quien ha dado su voto a Zaragoza en esta ocasión para que sea alcalde, algo que también ha sorprendido al alcaldable del partido popular. Cabe recordar que el regidor formó parte del PP hasta que lo abandonó y formó su propio partido. Así, por ahora, no ha trascendido si ese apoyo se traducirá en algo más.

Tras recibir la vara de mando de manos del presidente de la Mesa de edad, Marcos Zaragoza ha cerrado el turno de palabra de los cabezas de lista de los cuatro partidos restantes representados en la nueva corporación municipal. El ya alcalde de Villajoyosa anunció que "hoy empieza el cambio que La Vila merece y que los ciudadanos han pedido en las urnas". Un cambio para que "tenga un futuro mejor y un cambio para que el verbo 'limpiar' no se quede en una mera expresión", indicó Zaragoza. "Hoy empieza una nueva etapa con unas líneas estratégicas fundamentales: limpieza, seguridad, cercanía y planificación", añadió.

El popular, quien antes de la investidura se sentó a hablar con todos los grupos que obtuvieron representación el 28M, explicó cuáles serán las líneas de actuación este mandato: la modificación del contrato de la limpieza urbana, la creación de la Oficina de Proyectos y Subvenciones, la policía de barrio y rural, así como el aumento de la dotación de efectivos policiales en las calles, la construcción del nuevo Colegio Público de Educación Especial Secanet, o el segundo puente sobre el río Amadorio, entre otras. Todas ellas, incluidas en su programa electoral.

"Quiero ser el alcalde de la calle, el de cada barrio. La cercanía, la transparencia y la comunicación directa con todos los ciudadanos marcarán nuestra forma de gobernar", apuntó. Además avanzó que designará "nueve zonas de la ciudad a las que le asignará uno de sus concejales que actuarán como Síndicos de barrio".

Consenso y diálogo

Zaragoza aboga por el consenso y el diálogo entre el resto de grupos políticos con "una nueva forma de gobernar entre todos", en la que, a pesar de tener mayoría suficiente para poder gobernar en solitario, con 10 concejales, "no habrán líneas rojas, no se excluirá ninguna propuesta que pueda redundar en beneficio de los ciudadanos de La Vila".

El ya alcalde indicó que "no quiero ser el alcalde solo de los que me han votado. Quiero ser el alcalde de todos y para todos. Cuando lo que está en juego son los intereses de La Vila, no debe haber diferencias partidarias ni personales. Esta ciudad es lo más importante. La Vila del futuro nos espera y, nos equivocaremos todos, si no nos encuentra. Debemos estar juntos y preparados para afrontar con valentía los retos que nos esperan".

Marcos Zaragoza también ha explicado que las claves del trabajo de su equipo son "estrategia de futuro, conocimiento, coordinación y determinación". Los nuevos concejales del PP que formarán el equipo de gobierno junto al Marcos Zaragoza son: Pedro Ramis (2), Rosa Llorca (3), Marisa Mingot (4), Peyo Lloret (5), Jaime Santamaría (6), Maite Sánchez (7), Paco Pérez Buigues (8), Ana Alcázar (9) y Carlos Soler (10). Esta semana se convocará el pleno extraordinario de organización del consistorio vilero, en el que se aprobará la delegación de áreas.