Las elecciones municipales del 28M han cambiado completamente el tablero político en La Vila Joiosa. Los resultados han dado un vuelco y el PP se alzó como la fuerza más votada con el 40%, lo que le dio 10 ediles de 21, aunque se quedó solo a un concejal de conseguir la mayoría absoluta. ¿Habrá pactos para asegurarse una estabilidad o los populares decidirán llevar la Alcaldía en solitario? Todas las cartas están sobre la mesa y habrá que esperar a ver cómo acaba la partida.

Entre los jugadores más destacados frente al PP se encuentra Gent per La Vila, con Pedro Alemany al frente. La formación logró un concejal para este mandato y, hasta ahora, el edil formaba parte del gobierno tripartito con PSOE y Compromís. Pero las reglas del juego han cambiado y sus hasta ahora compañeros de equipo han pasado a no tener suficientes apoyos en las urnas para formar gobierno. Los socialistas han pasado de 8 a 6 regidores y la formación nacionalista conserva dos. Las cuentas no salen frente el bloque de la derecha en el que se incluye la entrada de Vox con dos actas.

Así que casi con toda seguridad el PP gobernará en La Vila y Marcos Zaragoza será el nuevo alcalde, devolviendo así el Ayuntamiento a los populares tras dos mandatos del socialista Andreu Verdú. El candidato popular aún no quiere hablar de si habrá acuerdos con otras formaciones o si se lanzarán a gobernar en solitario. "De momento no tenemos nada claro, de si vamos a pactar o no. También podemos trabajar en minoría. Se abren varios escenarios", indicó a este diario el próximo alcalde vilero.

El Partido Popular quiere "analizar bien los datos, con tiempo y perspectiva" y "sin prisa" para poder tomar una decisión. "No es cuestión de siglas, ni de personalismos. La opción es que nos sentemos todos y que el pueblo avance", añadió el candidato popular. ¿Se sentará entonces a hablar con todos los partidos que han logrado representación en el Ayuntamiento? La respuesta es sí y, según explicó, iniciará esa ronda con el PSOE y seguirá por orden de votos conseguidos. Así que lo hará con Compromís, Vox y Gent per La Vila, en ese orden. "Una vez que hable con todos, tomaremos decisiones", afirmó Zaragoza.

Mientras, el PP disfruta de una victoria "trabajada y con gran esfuerzo" que ha hecho que "haya un vuelco y nos hayamos quedado a pocos votos de la mayoría de 11 concejales. Zaragoza se mostró "muy contento" con el resultado 24 horas después de conseguirlo.

Y, ¿qué hay de Gent per La Vila? Con los números en la mano, el edil piensa que sí está en posición de sentarse a dialogar, aunque en esta ocasión no es clave en la formación de gobierno y tiene otro contrincante, Vox. "Siempre he sido de centro derecha y si el PP me llama, le abriré las puerta a ver qué dice", explicó a este diario Pedro Alemany. Cabe recordar que fundó este partido después de abandonar el Partido Popular hace años: "Antes era de ellos y por circunstancias me aparté y fundé este partido", indicó. Tiene claro que "hemos demostrado que tenemos un electorado muy fiel y es la cuarta vez que estoy. No sabe nadie el trabajo que cuesta un partido local".

Su postura a partir de ahora será de "esperar sobre una semana y si el PP contacta, hablar con ellos para ver si hay posibilidad de estar" en el gobierno, si no "pues estaré en la oposición", agregó Alemany quien explicó que "el domingo por la noche llamó a Zaragoza para "felicitarle y darle la enhorabuena" pero "no era momento de nada más". Con todo, en cuanto a los resultados electorales, mostró su sensación "agridulce". Por un lado por "la decepción respecto a la situación del PSOE en La Vila" y, por otro, "por los números, porque nos aseguraban que eso no pasaba".

Mientras el PP se lo toma con calma y pensará poco a poco en si pacta o no, los socialistas han asumido que no seguirán al frente del Ayuntamiento. En un mensaje oficial en redes sociales apuntaron a que "queremos agradecer a todos los militantes, simpatizantes y votantes su apoyo, su respaldo y su colaboración en esta campaña; así como felicitar al PP de La Vila por sus resultados electorales".

El equipo del PSOE "está orgulloso de estos 8 años de gobierno local, de todo el progreso logrado en estas últimas legislaturas. Hemos hecho muchas cosas juntos, entre ellas, un pulmón económico que permitirá a la Vila avanzar con paso firme, sin deber nada a nadie". Desde este momento, el PSOE "pone punto y seguido a su trabajo para la Vila, dando continuidad a una política útil y constructiva para todos los vileros y vileras en esta nueva etapa. Como dijo anoche el president, Ximo Puig, "nos vamos con la cabeza bien alta y las manos bien limpias".

Por su parte, el alcalde del PSOE, Andreu Verdú, también se pronunció en su perfil: "La noche pasada fue muy intensa en emociones. Quiero dar la enhorabuena a Marcos Zaragoza por su resultado electoral y desearle acierto en la toma de sus decisiones. Desde el gobierno o desde la oposición, nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: defender los intereses colectivos de nuestra ciudad y su gente". Así añade que "ser alcalde ha sido un orgullo y lo he sido durante ocho años en nuestra maravillosa Vila. Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo y fuerza". Verdú termina agradeciendo el trabajo a los que han colaborado en la campaña.