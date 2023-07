El concejal de la formación ultraderechista Vox, José Miguel San Martín, es el miembro de la corporación municipal de Benidorm que acumula más patrimonio de las 25 personas que forman parte del pleno. En el lado contrario, la portavoz del PP, Lourdes Caselles, es la que declara tener la deuda más elevada. Mientras, la representante del PSOE Laura Rubio figura como la única concejal que no tiene ni bienes ni deudas, ni tampoco ahorros en el banco u otros activos, pero sí declara "actividades" por valor de 23.061,74 euros. El abanico es tan amplio y dispar como quienes componen la lista.

El Consistorio benidormense ha dado a conocer las declaraciones de actividades y bienes con motivo de la toma de posesión de los nuevos concejales, siguiendo de esta forma la obligación legal que tienen todos los cargos públicos de hacer públicos sus bienes tras la toma de posesión y antes del cese, como ejercicio de transparencia.

Así pues, José Miguel San Martín es, de largo el concejal con más posibles. El líder local de Vox acumula un patrimonio de 868.610,00 euros, de los cuales 434.538,00 euros son por bienes inmuebles y otros 434.072,00 euros se corresponden con otros bienes, entre ellos dinero en cuentas corrientes, coches, participaciones en empresas u otro tipo de propiedades a su nombre. Destaca, no obstante, que no declare ingresos por "actividades" previas a la toma de posesión, algo que también ocurre con hasta una quincena de concejales de todos los signos políticos. Además, San Martín declara otros 125.002,00 euros de pasivo; es decir, de deudas, lo que lo sitúa también en el grupo de cabeza de los concejales que más deben, pero no el primero.

Esa posición la ocupa la portavoz del Partido Popular y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, que declara un pasivo de 233.697,88 euros y un activo de 210.580,08, de los que 136.580,08 se corresponden con bienes imuebles. La edil también declara "actividades" por valor de 79.739,63 euros, unas actividades que, como ocurre con el resto de miembros de la corporación, el informe publicado en el BOP no detalla, aunque se corresponderían con los ingresos como concejal del gobierno local en el anterior mandato, un cargo que compaginó con su puesto como técnica de Urbanismo en el Ayuntamiento de l'Alfàs.

Entre los miembros de la corporación local que se sitúan dentro del bando de lo que podríamos denominar "más ricos", la segunda posición es para el alcalde de la ciudad, el popular Toni Pérez, que acumula en su haber un patrimonio de 712.794,50 euros, que se divide de la siguiente manera: 121.305,14 son bienes inmuebles; 591.489,36 euros son "otros bienes", como participaciones, cuentas bancarias, vehículos u otros bienes. Pérez, además, declara como "actividades" los 68.213,94 euros anuales que percibió como alcalde en el anterior mandato, así como un pasivo que asciende a 125.997,34 euros.

El también popular Jaime Jesús Pérez es el tercero de la corporación que acumula mayor patrimonio: 128.213,00 euros en bienes inmuebles y otros bienes por valor de 302.328,71 euros, lo que suma en total un activo de 430.541,71 euros. El edil de Cultura y Patrimonio General dispone, además, de todas sus cuentas saneadas, puesto de declara una deuda de cero euros.

Por lo que se refiere al resto de concejales del PP, la primera teniente alcalde, Ana Pellicer, declara un patrimonio con activos valorads en 190.561,18 euros: 66.000,00 euros en bienes inmuebles y 124.561,17 en otros bienes, mientras que tampoco tiene contraída ninguna deuda. En la misma situación se encuentran los ediles del PP Aida García Mayor, cuyo patrimonio declarado asciende a 73.000 euros en "otros bienes"; Maite Moreno, también sin deudas y con unos activos de 61.600 euros: 60.000,00 en bienes inmuebles y 1.600,00 euros en otros bienes; Ángela Zaragozí, con bienes inmuebles por valor de 13.394,50 euros; y Juan Díaz, que tiene 158.206,28 euros de activos --94.667,95 euros en inmuebles y 63.548,33 en otros bienes--, y tampoco acumula deudas.

También en el bando del PP, José Ramón González de Zárate declara bienes inmuebeles por valor de 82.478,30 euros y deudas que ascienden a 74.570,89; Mariló Cebreros suma 65.685,81 euros (34.685,81 euros en inmuebles y 31.000,00 en otros bienes) frente a los 11.654,00 euros que debe; Ana Soliveres 98.300,32 euros en inmuebles y 23.600,00 de otros bienes, que juntos alcanzan los 121.900,32 euros frente a los 26.811,00 que declara como pasivo; Mónica Gómez acumula bienes por valor de 143.783,45 euros y deudas que suman 100.664,61 euros; Javier Jordá tiene un patrimonio de 71.890,55 euros y debe otros 10.000,00; Jesús Carrobles cuenta con activos por valor de 179.919,02 euros y un pasivo de 36.738,07; Francis Muñoz tiene 103.443,11 euros de patrimonio y 28.416,50 en deudas; y, por último, Luis Navarro acumula bienes inmuebles por valor de 98.474,63 euros y una deuda que alcanza los 204.529,38, lo que le sitúa entre los concejales que más pasivo tienen.

El patrimonio de la oposición

En la bancada de la oposición, al margen de los ya ediles mencionados Vox y del PSOE al inicio de este texto, el edil con más patrimonio es el socialista Antonio Charco, con un activo que alcanza los 274.787,92 euros: 117.179,18 euros en inmuebles y 157.608,74 en otras propiedades, frente a un pasivo de 143.360,60 euros.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, suma un patrimonio de 111.261,30 euros, de los que 57.102,30 pertenecen a inmuebles, y declara una deuda de 60.408,00 euros. Su segundo de a bordo, Sergi Castillo, cuenta con un patrimonio de 99.022,72 euros, de los que 74.022,72 son bienes inmuebles, y un pasivo de 9.600,00 euros.

Por lo que se refiere al resto de ediles del PSPV-PSOE, Miguel Soldevila declara un patrimonio de 36.540,99 euros en activos y 49.733,00 en pasivo; Mari Ángeles Ivars, de 44.947,36 y

17.599,06 euros, respectivamente; Mari Luz Navarro acumula bienes por valor de 92.654,06 euros y deuda que alcanza los 24.942,05; mientras que Antonio López Mascarenas declara 3.609,09 euros de bienes y cero en deudas.