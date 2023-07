Molestias por el ruido y dificultades para conciliar el sueño. Estas son dos de las razones que han llevado a una comunidad de propietarios de una calle de la zona inglesa de Benidorm a recurrir al Síndic de Greuges para que tome cartas en el asunto e intentar que el Ayuntamiento encuentre una solución a este problema. Así, el organismo autonómico ha dado un mes al consistorio para que se pronuncie sobre este asunto.

Los vecinos de un edificio de la calle Lepanto de la capital turística mandaron un escrito el Síndic para que intercediera en el conflicto que mantienen con una discoteca de la zona por la contaminación acústica que genera el local y las molestias y dificultades para conciliar el sueño que sufren sus vecinos en horario nocturno. Los afectados denuncian en su escrito que padecen esta situación desde "hace más de 20 años" sin que "el Ayuntamiento ni la Policía" den "respuesta a sus quejas". Por lo que el defensor del pueblo de la Comunidad ha lanzado una recomendación para que la administración local tome alguna medida.

En el escrito, fechado el 25 de junio, el Síndic recomienda al Ayuntamiento que acelere la realización de las "mediciones sonométricas" oportunas en el edificio afectado "en los días y horas de máxima actividad de la discoteca", según recoge la resolución a la que ha tenido acceso este diario. Además indica que se haga "sin avisar al titular de la misma".

Y añade más: en función de los resultados, insta al consistorio a tomar lo antes posible las medidas necesarias para eliminar la contaminación acústica que están sufriendo los vecinos de esta calle de Benidorm.

El Síndic de Greuges ya formuló una primera petición de información y documentación al Ayuntamiento de Benidorm en abril pasado tras recibir la queja de los vecinos. El consistorio contestó, tras enviar diversa documentación sobre actuaciones realizadas en 2019, que estaba pendiente de efectuar diversas mediciones en las viviendas afectadas. Ahora, el defensor del pueblo autonómico vuelve pedir a que actúe puesto que, transcurridos cuatro años, no se ha vuelto a realizar mediciones.

Tras conocer esta resolución, la portavoz del PSOE de Benidorm, Cristina Escoda, preguntó en las comisiones informativas del pasado lunes por este asunto, pero el gobierno local "optó por el silencio". El "varapalo del Síndic de Greuges al Gobierno por no hacer su trabajo es enorme. La actitud del Gobierno local está poniendo en riesgo la convivencia entre residentes y turistas, al permitir abusos de este tipo. Espero que ahora se tomen las medidas solicitadas por los vecinos de la zona y se haga un seguimiento", indicó.

Escoda ha añadido que este "no es un caso aislado". Así "creemos que se puede actuar con mayor diligencia y cumplir la normativa. Estas quejas no son un caso aislado, y el Gobierno no debe mirar para otro lado, sino situarse al lado de los vecinos, trabajadores y residentes".