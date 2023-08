La venta de "mojitos" y otras bebidas en las playas de Benidorm sin licencia es uno de los problemas a los que se enfrenta cada verano la ciudad. Así, dentro de las labores de vigilancia que realiza la Policía Local, los agentes interceptaron un camión de venta ambulante de estas bebidas, cuyos titulares pretendía actuar en la playa de Poniente en pleno mes de agosto. La actuación se produjo a primera hora de la tarde en las inmediaciones del parque de Elche, lugar donde estaba estacionado el vehículo.

Según han explicado desde la Policía Local, las labores de vigilancia realizadas desde la arena y el paseo y desde una azotea cercana permitieron verificar que el vehículo detectado por los agentes era empleado para el almacenaje y preparación de bebidas que posteriormente eran introducidas en la playa para su venta irregular. Fruto de esta vigilancia se comprobó además el ‘modus operandi’ de las tres personas implicadas, todas ellas miembros de una misma familia y que actuaban como un grupo organizado.

Así, tras preparar las bebidas en la zona frigorífica del vehículo y aprovechando la ausencia policial momentánea en ese punto concreto de la playa, dos de los individuos accedían a la carrera al interior de la playa para proceder a la venta de los ‘mojitos’. Tal y como comprobaron los agentes, para el cobro de dichas bebidas disponían incluso de un dispositivo bancario TPV.

Tras reunir a los implicados junto al vehículo, la Policía Local procedió a la inmovilización del camión y a la incautación de las bebidas y demás productos hallados en el interior. Además, se han formulado las denuncias administrativas por venta no sedentaria sin autorización.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha destacado que "esta actuación es resultado del control y vigilancia diarios de actividades no permitidas en las playas de Benidorm que realiza la Policía Local"; y ha recordado que "desde el Ayuntamiento hemos lanzado una campaña informativa con consejos para disfrutar de ‘Tus mejores vacaciones en Benidorm’, en la que se ha incluido una advertencia sobre los peligros para la salud que comporta la compra de bebidas sin control sanitario".

En concreto, recogen los mensajes "No es un juego. No te dejes engañar" y "Es un peligro para la salud. No te fíes" para prevenir a los turistas que visitan la ciudad sobre dos prácticas ilegales que se repiten con demasiada frecuencia en las playas: la venta ilegal de bebidas alcohólicas y la actividad de trileros en el conocido como "juego de la patata".

Este verano, las playas vuelven a contar con la presencia de estos "mojiteros" que preparan y venden bebidas alcohólicas a los turistas sin ningún tipo de control sanitario. Es más, en ocasiones las mismas son preparadas en los maleteros del coche o plena calle, con las manos y con pocas garantías de higiene, lo que representa todo un riesgo para la salud de los consumidores. De hecho, Sanidad ya alertó del peligro de estos productos hace años.