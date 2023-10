Ser municipio turístico de relevancia de la Comunidad Valenciana permite a las localidades optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana. En este categoría han entrado l'Alfàs del Pi y La Vila Joiosa, en la comarca de la Marina Baixa, que a partir de ahora podrán acceder a esas ayudas para "paliar la deficiencia de financiación que tienen los municipios turísticos".

Así lo explicó este viernes la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, quien entregó los distintivos que acreditan la condición de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana a los ayuntamientos de ambas localidades. En esta línea, la consellera reclamó que "haría falta una modificación de la financiación para este tipo de municipios que viniera del Estado con mayor aportación", bien a través de la "cesión de una parte de los impuestos generados, o vía cómputo como población residente de plazas de alojamiento turístico". Por ello desde Turismo "intentamos compensar una parte de los servicios básicos en materia turística".

La Comunitat Valenciana cuenta con 62 destinos con el distintivo de Municipio Turístico, acorde al Estatuto del Municipio Turístico, regulado por el decreto 5/2020 de regulación del Estatuto y modificado por el Decreto 203/2021 de 17 de diciembre.

Montes destacó sobre l'Alfàs del Pi la "amplia vocación turística" y reconoció que el trabajo realizado por el municipio para cuidar los "espacios naturales, patrimoniales, culturales como su festival de cine" además de "la apuesta que ha realizado por tener un turismo sostenible, que es el que estamos trabajando todos". Además recalcó que "también es beneficiario de importantes fondos de los fondos Next Generation EU para su plan de sostenibilidad".

El alcalde de l'Alfàs, Vicente Arques, agradeció a la responsable de Turismo su "apoyo y el gesto de venir personalmente a entregar este nuevo certificado", e incidido al mismo tiempo en la "importancia de todas las acreditaciones de calidad, su importancia al dar prioridad al esfuerzo realizado desde el Ayuntamiento de l’Alfàs, un destino centrado desde hace años en el turismo de salud y bienestar, marcándose la excelencia como única forma de impulsar la competitividad en clave de sostenibilidad y asentar un modelo basado en la salvaguarda de su valioso patrimonio natural y cultural".

En La Vila Joiosa, el alcalde popular Marcos Zaragoza recogió el distintivo de manos de Montes. El primer edil señaló que el municipio "ha entrado en esta categoría por los pelos, de una manera con la que a mí, particularmente, no me gustó, y creo que debemos ser mucho más predispuestos para estos asuntos tan relevantes". La concesión de esta distinción se aprobó en mayo de este año y todo el proceso para lograrla fue hecho por el anterior equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Gent per La Vila.

Nueva estrategia de turismo en La Vila

Además, Zaragoza destacó ante Montes que las concejalías de Comercio y Turismo están trabajando en el diseño de una estrategia transversal que consiga posicionar al municipio como destino de turismo gastronómico de calidad, dentro de la completa oferta que puede ofrecer la ciudad, donde está el sol y playa, el patrimonio cultural y los atractivos medioambientales. Zaragoza ha adelantado que uno de los ingredientes de esta apuesta es la adhesión a la marca "Comunitat Valenciana - l’Exquisit Mediterrani", como un primer paso de la nueva política turística.

"Con la dinamización de la marca La Vila Gastronómica vamos a dotar de mayor valor a la cocina de calidad de la localidad y recuperar el prestigio perdido estos últimos años en los que no se ha aplicado ninguna estrategia en este ámbito", indicó el alcalde. La concejal de Comercio y Turismo, Rosa Llorca, recalcó a la consellera las "deficiencias" que se ha encontrado en el departamento en cuanto a la gestión turística, por lo que una de las primeras medidas es "formar parte de L’Exquisit Mediterrani como municipio, puesto que ello supone entrar en un nuevo circuito de alta cocina y poder optar a un mayor número de subvenciones".