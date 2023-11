Kilos de pólvora para honrar a Sant Jaume en su día. Benidorm ha celebrado este lunes su segunda mascletà de las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm dedicado al patrón de la ciudad. El disparo se ha iniciado puntual a las 14 horas en la avenida Jaime I con seis minutos de duración y ha hecho vibrar a los asistentes.

La Pirotecnia del Mediterráneo ha sido el artífice de la sonora mascletà en la que se han disparado 99,78 kilos en seis minutos. A las dos en punto de la tarde, Angélica Morenilla Such y Daniela Talavera Ventura, junto al alcalde, Toni Pérez; la edil de Fiestas, Mariló Cebreros; y el presidente de la Comisión, Vicente Solaz, dieron inicio a la mascletà prendiendo la mecha. Al final, los asistentes dieron una gran ovación y aplausos. Las mascletà de este lunes ha sido la segunda de los días grandes tras la disparada este domingo en honor a la patrona, la Mare de Déu del Sofratge. El día se completa con una Grandiosa Mascletà nocturna prevista a las 23.30 horas.

La jornada se inició con bombardeo aéreo desde la plaza de la Señoría y una popular chocolatada. Además de la tradicional recogida de las Reinas de las Fiestas y sus Cortes de Honor por parte de los Mayorales de la Comisión, acompañados por las bandas de música, para ir en pasacalles hasta la Calle de la Biga (Casa del Fester Diego Cano Enguera). Una vez allí, junto a las autoridades, un pasacalles se dirigió a la Iglesia Parroquia de San Jaime y Santa Ana donde tuvo lugar la Misa Solemne en honor al patrón.

Esta tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar la Solemne procesión de Sant Jaume desde la Iglesia de San Jaime y Santa Ana pasando por la C/ Mayor, Avda. Alameda del Alcalde Don Pedro Zaragoza Orts, Paseo de la Carretera, C/ Santa Faz, C/ Mal Pas, finalizando en la Iglesia de San Jaime y Santa Ana. Al finalizar la procesión, será el encendido de la tradicional Estampeta de Sant Jaume. En el interior del templo, el párroco de San Jaime y Santa Ana, Don Juan Antonio González, dará a conocer los nuevos Mayorales para organizar las Fiestas Mayores Patronales 2024.