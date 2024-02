Los pescadores están al borde del precipicio. Los nuevos recortes en los días para salir a faenar por los paros biológicos planteados por Europa aboca al sector a que trabajar sea "inviable". Así lo ha relatado este jueves el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Vila Joiosa, Miguel Solbes, quien indica que, si no se pone una solución sobre la mesa, el sector plantearía movilizaciones o protestas ante a situación actual.

Las embarcaciones solo podrán trabajar 125 días este año respecto a los 240 de hace cinco años. Solbes apunta que los marineros trabajan ya un 50 % que en 2019 lo que no es viable para ningún tipo de empresa, tampoco para la pesca. "Hace cuatro años, en 2020, se aprobó un plan plurianual de recortes que nos afecta desmesuradamente", afirma el patrón vilero. Este "gran golpe" a los marineros de la nueva medida de la Unión Europea les pone en un aprieto en el que habrá que reducir el personal de mar y de tierra"; pero también se podrán ver afectadas las pescaderías, transportistas, restaurantes y sus clientes.

Por ahora, la única solución que han encontrado los pescadores es alternar la salida al mar; es decir, que la mitad de los barcos salgan a faenar 15 días y la otra mitad de la flota los otros 15 días del mes. Pero no es algo que se pueda mantener en el tiempo. Solbes lanza un grito en representación de los marineros de La Vila: "Lo que queremos es que nos dejen trabajar". A esos paros biológicos se suman otros problemas como las "trabas" que "nos ponen respecto a las subvenciones" que "no llegan en tiempo y forma". Y "los trabajadores no tienen tampoco prestación por desempleo". Por lo que "no podemos seguir adelante, se junta todo.

Aunque aún no es una propuesta en firme sobre la mesa, en el horizonte está la posibilidad de movilizaciones u otras acciones a modo de protesta que quiere llevar a cabo el sector. Pero Solbes fue claro: "Es el momento de juntarnos todos e ir hacia adelante". O lo que es lo mismo, el problema ahora es de todo el Mediterráneo que pueden salir a faenar los mismos días contados, por lo que "nos perjudica a todos por igual". De ahí que el patrón vilero quiera que se coordine lo que haya que hacer de forma organizada entre Federaciones y asociaciones: "Si lo hacemos a través de grupos de whatsapp no vamos a conseguir nada", apunta.

Para empezar, la Cofradía de La Vila se reunirá la semana que viene en Madrid con otras entidades y las federaciones "para plantear todo el tema de los recortes que estamos viviendo y ver cómo actuamos después". Es decir, los pescadores vileros esperarán a ese momento para decidir si se toma la decisión de realizar protestas como parar la flota. "La opción está ahí pero siempre que sea consensuado con todo el mundo", aclara el patrón vilero quien añade que "no podemos quedarnos con los brazos cruzados y esperar a que nos lo solucionen desde Bruselas, porque nadie ayuda".

Con todo, la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón (Fedcopesca) sí ha convocado ya una jornada de protesta en la que amarrará su flota para este viernes "ante la grave situación social y económica que vive el sector del litoral de la provincia". Pero en Alicante prefieren esperar de momento. El secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante, Juan Mulet, ha explicado a este diario que "no hemos decidido aún nada en la provincia. Si hay que parar, habrá que hacerlo todo el sector junto". El responsable provincial apunta que hay prevista una reunión con la secretaria de Estado de Pesca, Isabel Artime, para plantear los problemas del sector a nivel nacional y que, tras ella, se decidirá qué hacer.

La Vila volverá al Grupo de Acción Local de Pesca (GALP) de la Marina

Las reivindicaciones del sector han encontrado de nuevo a un aliado en el Ayuntamiento de La Vila. El municipio volverá al Grupo de Acción Local de Pesca (GALP) de la Marina, a cuya entidad va a destinar 6.000 euros, según ha explicado el alcalde Marcos Zaragoza tras reunirse con Solbes y los marineros vileros. El consistorio se ha puesto del lado del sector con gran tradición en la localidad para rechazar ese aumento de los días en los que los profesionales no podrán salir a faenar.

La medida es "demasiado agresiva e insostenible para el sector pesquero", que es uno de los principales motores económicos de La Vila, apunta el alcalde. El Ayuntamiento presta su apoyo a los pescadores a quien "defenderemos ante la Generalitat, el Gobierno central y la Unión Europea". En la localidad, la pesca es el sustento de muchas familias que ahora ven su actividad económica mermada cada vez más: "No les vamos a dejar solos. No podemos permitir más recortes injustos". La pesca ·forma parte de la fisonomía de nuestro pueblo", afirma Zaragoza.

El GALP tiene convocada una reunión con el fin de acordar la ejecución de iniciativas que dinamicen la sostenibilidad del sector pesquero, así como colaborar en la elaboración de informes que justifiquen la situación del mar Mediterráneo y la acción del sector pesquero sobre él. "Vamos a liderar el GALP La Marina y vamos a colaborar en el estudio con datos técnicos y científicos que muestren que la pesca de arrastre no es tan mala como dicen. Con estos estudios iremos donde haga falta para defender este sector", señala Zaragoza.

Sus reivindicaciones las ha trasladado también a otros ayuntamientos y cofradías de Santa Pola, Calp y Altea. "Tenemos que ir todos de la mano, tenemos que trabajar todos a una e irnos a Bruselas con los deberes hechos", explica el alcalde vilero. Sobre Europa, asegura que "no tienen estrategia para el sector y si hablaran con los pescadores verían que hay soluciones que pueden agradar a todas las partes". Además califica a las decisiones tomadas como "ecologismo de salón que no tiene sentido. Los que más quieren y cuidan al mar son los marineros".

Ayudas pendientes

Sobre las ayudas que tienen pendientes los marineros, Zaragoza ha solicitado al secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, que antes de que finalice el mes, "ingrese las ayudas pendientes de la Generalitat a la Cofradía de Pescadores". En el puerto de La Vila faenan diariamente 30 barcas de arrastre que "todavía no han recibido las ayudas europeas de 2022 y 2023, mientras que el Ayuntamiento de La Vila tiene previsto ayudar al colectivo con una subvención municipal de 12.000 euros este año".