El TARC anula los pliegos del nuevo contrato de la basura de Benidorm tras el recurso del PSOE

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el PSOE de Benidorm para la anulación de los pliegos del nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria y ha anulado el pliego de condiciones del proceso de licitación. Así, la resolución de este organismo, a la que ha tenido acceso este diario, recoge los cinco puntos que recurrieron los socialistas y hace que el procedimiento tenga que volver atrás en el tiempo.

Como ya publicó este diario, los pliegos técnicos fueron aprobados el pasado 18 de diciembre por el pleno solo con los votos a favor del PP. Así, el PSOE votó en contra y esgrimió los reparos que Intervención había puesto a ese documento en cuestiones como la duración del contrato o que no la inversión en una base logística porque no se ha adquirido el terreno antes. Los seis reparos "no suspensivos" del proceso que había puesto el departamento municipal se "levantaron" en el pleno por el gobierno local al contar con un informe favorable de la Intervención General de la Generalitat Valenciana y de la Junta Consultiva Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat.

Pero los socialistas dieron un paso más y presentaron ese recurso al TARC, lo que dejó en "suspenso" el proceso de licitación hasta que se pronunciara el mismo, y ya lo ha hecho. Así, como recoge la resolución tras la reunión del pasado 29 de diciembre de este organismo, el Tribunal Contractual ha admitido cinco puntos de los esgrimidos por los socialistas y que responden a la duración del contrato, la construcción de una base logística, los criterios evaluables mediante fórmulas, y los de juicio de valor. Este último es el que se admite de forma parcial. El último, la omisión de parámetros para la determinación de las ofertas para aquellas consideradas como anormalmente bajas.

Así, el órgano de Contratación del Ayuntamiento presentó un informe para defender el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento y en él se recogía además esas resoluciones favorables de los órganos de la Generalitat Valenciana; todo para que se desestimara el recurso de los socialistas. Pero no ha sido así y el Tribunal ha estimado parcialmente el mismo. La resolución es definitiva en vía administrativa y aún se puede recurrir con un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Los ocho concejales que forman el partido de la oposición, como ya publicó este diario, presentaron el "recurso especial en materia de contratación" en dicho Tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda y en él recogían aquello que ya esgrimieron en el pleno: el pliego que aprobó el gobierno local contiene una serie de reparos que deberían haberse tenido en cuenta.

Cabe recordar que el contrato de basura y limpieza viaria caducó en Benidorm en 2018. Desde entonces, el Ayuntamiento ha estado inmerso en la redacción de los pliegos y en ir sorteando las discrepancias técnicas de varios departamentos. Así se llegó a hacer también una consulta pública. El resultado fue la aprobación en el pleno del 18 de diciembre de 2023 de los pliegos de condiciones con los votos a favor del gobierno popular y los de PSOE y Vox en contra. El nuevo contrato costará al Ayuntamiento 328 millones por 15 años.