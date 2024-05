El yonqui del dinero declara que "el CNI o la Polícia" entregó al ciudadano sirio la documentación que implicaba a Zaplana

El yonqui del dinero viró en octubre de 2021 de estrategia y se arrepintió de arrepentirse y pasó de colaborar con la justicia en el caso Taula a renegar de sus declaraciones y de su predicción de que "iba salir mierda a punta pala". Tras este giro, cambió de abogado y, en cada comparecencia judicial sacaba a relucir la causa de Eduardo Zaplana, sin que se le preguntara, para intentar anular el registro en el despacho de su abogado donde la UCO de la Guardia Civil encontró los documentos que permitieron abrir el caso Erial.

Benavent ha declarado en respuesta al abogado de Zaplana: "Yo me ratifico en los documentos pero no en mi declaración. No estaba en condiciones físicas ni mentales para declarar. Fui obligado a ir a declarar a la Ciudad de la Justicia el 22 de mayo de 2018. La UCO vino a buscarme. Después de estar toda a noche bebiendo y fumando. Yo no estaba en condiciones de declarar, ni de ir a ningún sitio. No me tenía en pie. En ningún momento me dijeron que venía declarar por este tema".

Empresas y políticos de la derecha valenciana

Sobre los papeles que le entregó el ciudadano sirio, asegura que le enseña "un tocho así de documentos" (unos 20 o 30 centímetros) de documentos que "implicaban a a empresas y políticos de la derecha valenciana. Yo les pegué un ojo. Era una situación un poco rocambolesca, en una cafetería debajo del despacho de mi abogado". En ese momento asegura que no cofge ningún documento. "Era un dossier amplio, grande, con tachones".

Según la versión de Benavent, "pasa el tiempo y él [el ciudadano sirio] me insiste en traerme los documentos. Con el tiempo entiendo por qué. Se me ha utilizado en esta historia. Él me reconoce que trabaja con la Policía y el CNI desde el primer momento. Es incomprensible que un señor tenga esos documentos tan bien elaborados y que los tenga en una casa".

"Yo ya llevaba tiempo guardándome cosas. Haciendo grabaciones. Me guardaba documentos como un seguro de vida, lo hice y poer eso estoy imputado en muchas causas e historias. Así que me entrega los documentos que afectaban a Cotino y me los trae tachados. Me guardo los que hacían referencia al señor Cotino. Él insistía mucho en el señor Cotino. Me dice que le han dado esos documentos y me deja caer que se los habían entregado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No sé decir si fue el CNI o la Policía. Eso me pareció creíble".

Según Benavent, "decidió guardar los documentos en una carpeta personal y me los llevo a una casa en Cofrentes. Cuando decido colaborar con la Fiscalía Anticorrupción entrego mucha documentación, en mayo de 2015 y mi familia decide trasladar la documentación al despacho de mi abogado".

Colaboración con la justicia

"Yo he colaborado con la justicia desde el minuto cero. Y esa documentación era para preparar mi defensa. En el registro, realizado sin mi permiso y autorización verbal o por escrito, se llevan la carpeta personal que no tenía nada que ver ni con Taula ni con Berceo [la emprsa que creó él para camuflar las mordidas]".

"A mí me dejan sin ningun tipo de defensa. Mi abogado consiente que se lleve la carpeta personal con cosas íntimas y personales. En un mes no pude acceder a su despacho. A mí me extrañó ese registro. Yo tenía que colaborar o hacer esto grande y teníamos que meter a todos en esta movida: perjudicar y salpicar al PP de políticos y empresarios. Es la movida en la que estoy metido y en la que están metidos tanta gente. Yo tenía que salpicar a todo el mundo. Y más. Todo lo que fuera posible. Mi abogado es de izquierdas y estaba obsesionado con la derecha. Y quería que salpicara a Rus, Zaplana. Me dejan sin nada de defensa, cuando yo ya estaba colaborando con la justicia".

"La Guardia Civil me pide que localice al sirio"

"Yo me resistía a hablar sobre los documentos [que afectaban a Zaplana] pero en una de las declaraciones la Guardia Civil me pide que localice al ciudadano sirio", ha relatado Benavent. "Quedé con él y nos inventamos lo del altillo para salir del paso ante la petición de la Guardia Civil para colaborar". Finalmente ha relatado que decidió renunciar en 2021 a la defensa de su abogado porque "ni siquiera presentó escrito de defensa ante el primer juicio que tuve" del caso Taula.