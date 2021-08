La voz que se esconde detrás de «El inocente»

Música. Jaqui Lin vive en una nube desde que Netflix eligió su canción para El inocente, la serie que triunfa en la plataforma. «No me creo que sea yo quien la canta», explica la compositora, que lanzará su primer álbum el próximo año.

Apasionada de la música, esta catalana no paró hasta conseguir su sueño. Sabedora que estos «se persiguen y trabajan», Jaqui Lin intenta hacerse un hueco dentro del panorama musical. Cuando se enteró que el director de la serie El Inocente necesitaba una canción para la producción, compuso la melodía, la presentó a Netflix «y ahora no me creo que sea yo quien la canta».

Sus inicios en el mundo de la música empezaron de pequeña, a los 12 años, cuando le pidió a su madre que le llevara a clases de canto. «Fui muy insistente ya que lo sentía casi como una necesidad», recuerda. A los pocos días la llevó a que le hicieran una prueba de voz en un estudio de grabación en Andorra, dónde vivía, «y aquí empezó todo. Fue el inicio del sueño de mi vida». Simultáneamente estudiaba solfeo y saxofón en el conservatorio La Llacuna de Andorra la Vella.

«Uno mismo debe tener la capacidad de crear aquello en lo que cree», afirma

Hace tres años sintió la necesidad de crear su propio proyecto, de que la música pasara de ser un hobby a una profesión, de hacer realidad su sueño. «Durante muchos años me repetía la frase de ‘tu actúa en muchos sitios y ya verás como algún día alguien te descubrirá’. Esta hipótesis es una equivocación. Quizás le haya funcionado a un 1%».

Y de intentar sacar a la luz su disco a poner voz a la banda sonora de la serie El Inocente. Escrito así parece fácil, pero ¿cómo consiguió entrar de lleno en esta producción de Netflix? «Cuando empezó la producción de la serie, me leí parte de la novela de Harlan Coben y me entraron ganas de escribir algo sobre lo que había leído. Y a los pocos días nos juntamos el productor Javier Bayon y yo en el estudio y empezamos a darle forma a lo que sería la música. Manu Bernal hizo las mezclas para que todo sonara como tenía que sonar».

La producción cuenta con nombres reconocidos en el mundo audiovisual como Mario Casas, Aura Garrido, José Coronado o Alexandra Jiménez. Con tal reparto y una trama que revela muertes, un paso por la cárcel y la reinserción en la sociedad. Lin aplaude la visibilidad que se le da a la realidad que viven muchas mujeres captadas para el negocio invisible de la trata, pero «sin demanda no hay consumo. También es un claro reflejo del juicio social constante. Debemos tomar consciencia de estos actos impuros en la sociedad. Quien más juzga, quién más señala, más debe mirar su propio ombligo».

Desconoce si habrá una segunda temporada, pero considera que esta primera «ha estado muy bien culminada. No deja un final abierto dando pie a la imaginación, todo queda resuelto. Eso sí, si hubiese una segunda parte, la vería seguro».

En sus composiciones, Lin intenta trasladar al papel las ideas orgánicas de su imaginario, no le gusta forzar la creatividad y racionalizar lo que va a escribir: «Prefiero ser un canal y respetar las ideas orgánicas para después desarrollarlas y darles forma. Cuando escribo me gusta darle lugar a Dios, y con eso me refiero a dar mensajes implícitos siguiendo su palabra. Ya me nace de forma involuntaria. Y es que Dios también está en las cosas cotidianas».

De sus próximos proyectos, la cantante lanzará en septiembre su primer sencillo e irá publicando temas nuevos hasta el lanzamiento del álbum a inicios de 2022, que tendrá un estilo synthpop, synthwave y fusiona sonidos electrónicos, y está muy inspirado en la música de los 80, en grupos como Toto, A-ha o Jean Michel Jarre. «Uno mismo debe tener la capacidad de crear aquello en lo que cree. Para mí, el sentido de hacer música se encuentra en convertirse en un instrumento para transmitir cosas importantes, y la mayoría de estas cosas ni tan siquiera las anticipo, se adelantan en mi imaginario cuando estoy escribiendo», sostiene.