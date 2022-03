La poesía nostálgica y luminosa de Carmina Seva

Carmina Seva tiene 87 años «y cuatro meses», apunta ella orgullosa, y este viernes presenta en Alicante su tercer poemario, Azul melancolía, publicado por el nuevo sello de poesía Sentido Inverso, de la editorial Mankell. Lo hará a las 19.30 horas en la Sede de la UA (Ramón y Cajal,4) acompañada de los escritores José Luis Ferris y Joaquín Juan Penalva. Este último ha prologado el libro, al igual que Ferris y Mariano Sánchez Soler, respaldaron los anteriores, Retazos de una vida (2011) e Intensidad (2017).

«Es un orgullo que escritores de esta envergadura prologuen mis libros», destaca la autora alicantina, que escribe versos «por placer» y siempre tiene a mano papel y lápiz junto a su cama porque la oscuridad le invita a escribir: «Me inspira mucho la noche, al acostarme me vienen todos los pensamientos, siempre tienes más añoranza, y me pongo a escribir, aunque al día siguiente rectifico y tiro mucho a la papelera. También me inspira el verano frente al mar, los azules me apasionan», explica sobre el título de su colección de poemas reunidos en este libro.

Viuda a los 48 años, presidenta durante doce años de la asociación de amas de casa Lucentum, Carmina Seva escribe poemas desde joven, también pinta, le encanta leer y estudió la carrera de piano, instrumento que tocó mucho tiempo y del que dio clases. José Luis Ferris, le aseguró tras leer sus poemas que «tenían mucha música», y a partir de entonces decidió publicarlos.

Azul melancolía habla de sueños, de noches, de mar, de ausencias, de confinamiento, de amor y de esperanza y hasta de Miguel Hernández. Todo ello a través de medio centenar de poemas de verso corto, claro y directo. «Es que yo soy así, muy directa y muy impulsiva, que lo que siento, lo digo. No pienso lo que voy a escribir, me sale solo», explica sobre su poesía.

Ella cree que este será su último libro, pero ya tiene dos poemas nuevos. «No sé si me dará tiempo a hacer otro libro pero, si no, los subiré a Facebook», concluye ufana.