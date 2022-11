Dice que su trabajo como dramaturga no consiste en escribir en soledad, sentada delante de una mesa. Para Lucía Miranda, el proceso de escritura tiene mucho de escuchar, de mirar y de sentir. Que llegue a ser una obra sobre el escenario, convertida en una representación teatral, es una consecuencia de ese caminar por la vida dando voz a los que no la tienen.

Directora de escena, gestora cultural, dramaturga y arte-educadora defiende y practica, como hecho activo, el teatro documental en el que la realidad no solo es la base de la historia que cuenta sino su protagonista absoluto. Y lo hace recogiendo grabaciones y reproduciendo rigurosamente esos testimonios que no han sido escritos para ser llevados a escena, con su ritmo y su acento, en lo que se denomina el teatro verbatim. "Es una herramienta para poder dar voz a gente que no la tiene; yo puedo inventarme una situación que es igual de válido, o puedo coger una grabadora, entrevistar a gente y generar un espacio teatral donde contar y denuncias esas situaciones".

En esta línea, Lucía Miranda vuelve a la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante para ofrecer dos talleres (jueves y viernes en las Cigarreras) y para presentar su obra Casa, resultado de la Beca Leonardo a investigadoras y creadores culturales, que se podrá ver el viernes en Fundación Mediterráneo (19 horas), en la que aborda la problemática de la vivienda y los desahucios.

Con esta filosofía, la ganadora de premios como El Ojo Crítico de RNE de Teatro en 2018 o la mención especial del jurado de Almagro Off, fundó Cross Border Project, compañía que trabaja en la intersección de las artes escénicas y las comunidades, y participó en la creación del colectivo internacional País Clandestino. Eso después de recibir una beca hace 12 años para cursar un máster en teatro aplicado en la Universidad de Nueva York, "como medio para conseguir cosas y no como fin para crear un espectáculo".

Resolución de conflictos

Por eso, desde su compañía hacen montajes "que se nutren de la comunidad y otros proyectos que no acaban en el escenario sino que buscan la resolución de un conflicto". En este sentido, Miranda, que ha presentado sus trabajos en el Thalia Theatre de Nueva York, el Microtheater de Miami o el Centro Dramático Nacional, explica que primera piensa el tema y después empieza a grabar. "Entrevisto a un montón de personas, unas 40, y hago una selección de los entrevistados a los que voy a convertir en personajes". La forma de gestionar este material es transcribir directamente esos testimonios. "La manera de hablar, las pausas, si tosen... y el actor recibe dos cosas: ese texto transcrito de esa manera y los audios de las personas, de manera que se aprenden las grabaciones como quien aprende una canción, con melodía , ritmo y tono".

En Casa, son cinco actores los que representan a 25 personas. "Son muy diversos los acentos y la forma de hablar, y eso es muy bonito porque estamos acostumbrados a elencos blancos, con acentos neutros y nosotros sacamos el teatro de su lugar para representar a todas las comunidades porque nosotros reclamamos que la calle, el aula y la vida son diversidad, y si el teatro es vida, pues es igualmente diverso".

Como autora, destacan sus obras Nora, 1959, Alicias buscan maravillas o Fiesta, Fiesta, Fiesta, Fiesta, con la que ya vino a la Muestra de Autores de Alicante. "La Muestra es una cita fundamental en el territorio nacional; ha cumplido 30 años gracias al maravilloso trabajo de Guiller Heras y ahora tiene un proyecto por delante que demuestra que sigue viva", destaca. "Para los autores contemporáneos ir a Alicante es importante".

Programa para el miércoles

Pont Flotant lleva el miércoles al Paraninfo de la UA (20 horas) Eclipsi total, la obra de más éxito de crítica y público de la temporada en la Comunidad Valenciana. Esta obra encabeza la lista de nominaciones de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2022. Con este montaje la veterana compañía valenciana vuelve a enredarse en los hilos de la memoria para cuestionarse cómo gestionamos, cómo educamos y cómo nos preparamos ante el hecho inevitable e irreversible de la muerte.

Antes, el Teatre Arniches ofrecerá un espectáculo para toda la familia (12 y 18 horas), L’arbre del Teneré, firmado y dirigido por Toni Agustí con la compañía La Negra. Un cuento infantil basado en la historia real de una acacia del desierto del Sáhara que fue considerada durante mucho tiempo el árbol más solitario y aislado de la Tierra.