El Consejo de Ministros da el pistoletazo de salida al Año Sorolla

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla, órgano colegiado interministerial que contribuya a destacar la figura del pintor y su aportación al mundo de las artes y de la cultura española.

El proyecto de Real Decreto, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, tiene por objeto la creación de dicha Comisión Nacional, que sirva de instrumento para impulsar las distintas actividades que se celebren para la efeméride.

Programa

Según este Real Decreto, la preparación del programa corresponderá a la Fundación Museo Sorolla, "dado su papel fundamental en la promoción y difusión de la figura del pintor y del conocimiento de su obra artística". La presidencia de la comisión corresponderá al ministro de Cultura y de la misma también formarán parte la Generalitat, la Diputación de València y el Ayuntamiento de València, además del gobierno autonómico de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Tal como adelantaba hoy Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el Real Decreto por el que se regula la conmemoración del Año Sorolla en toda España. Para ello, se configurará la Comisión Nacional como un órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte y del que formarán parte todas las instituciones que, de alguna manera, están vinculadas con la vida y la actividad de Sorolla.

La aprobación de este Real Decreto estaba prevista en otros consejos anteriores, pero finalmente no se plantearon. En una de esas ocasiones, faltaba un informe del Ministerio de Hacienda para declarar de interés público del Año Sorolla, de forma que las empresas colaboradoras en la celebración del centenario puedan someterse a un régimen fiscal especial. Por el momento, esta Comisión no cuenta con un presupuesto específico para impulsar el centenario.

Comisión autonómica propia

Una vez se produzca la declaración del Año Sorolla por parte del Gobierno, también la Generalitat tiene previsto aprobar su propio decreto para la organización de las actividades y el nombramiento de una comisión que las gestione.

Tanto la comisión impulsada desde el Gobierno con otras instituciones, como la que creará la Generalitat, tendrán que cerrar la programación con la que se quiere recordar al pintor valenciano, fallecido en agosto de 1923. De momento, bajo el paraguas de este centenario se han inaugurado y anunciado varias exposiciones, como la de 'Orígenes' que se muestra ahora en la Casa Museo Sorolla y que después se celebrará en el Museo de Bellas Artes de València.

También el Museo del Prado inauguró el pasado año una muestra que reunía varios retratos realizados por el artista, algunos de los cuales no se mostraban en España desde hace décadas.

El contenido del decreto

El real decreto del Año Sorolla contempla la creación de una Comisión Ejecutiva como órgano certificador, ya que conforme a la disposición adicional sexagésima cuarta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, la celebración del programa ‘100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla’ tiene la consideración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Esta comisión, presidida por la persona titular del Ministerio de Cultura, será el órgano encargado del desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas en conformidad a lo dispuesto en la Ley 49/2002 y de certificar la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa de apoyo.

El Real Decreto también regula la presencia de la Fundación Museo Sorolla en este acontecimiento, dado su papel fundamental en la promoción y difusión de la figura de Joaquín Sorolla y del conocimiento de su obra artística. "Se entiende que es una entidad adecuada para el desarrollo del programa, aprovechando su infraestructura de gestión con la garantía de solvencia demostrada en el desarrollo de actividades culturales", señala el ministerio.

La fundación se encargará de la preparación del programa de actividades y actuaciones que se deriven de la ejecución del programa ‘100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla’, que será aprobado por la Comisión Nacional; así como de la realización material de los actos y actividades que se deriven de la ejecución de dicho programa.

La Comisión Nacional será un órgano colegiado interministerial, en el que además de representantes de la Administración General del Estado, también participan otras administraciones y personas de reconocido prestigio o representantes de instituciones privadas o públicas, que tengan relación con el estudio de la vida y la obra artística de Joaquín Sorolla. Estará adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Secretaría General de Cultura y Deporte.

La presidencia de la comisión corresponde al actual ministro de Cultura, Miquel Iceta, y la vicepresidencia al secretario de Cultura, Víctor Marcos. El Pleno, entre cuyas funciones destaca la de aprobar el programa de actividades de la Comisión Nacional, estará integrado, en representación de la Administración General del Estado, por el titular de la Subsecretaría de Cultura y Deporte, y representantes de los ministerios de Hacienda y de Asuntos Exteriores. También estará el titular de la Sociedad Estatal de Acción Cultural, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, de la Subdirección General de Museos Estatales y de la Dirección del Museo Sorolla.

La comisión también contará con representantes de la Generalitat Valenciana, de la Comunidad de Madrid, de la Diputación de Valencia y de los ayuntamientos de València y de Madrid. Se nombrarán un máximo de ocho vocalías entre personas de reconocido prestigio o representantes de instituciones privadas o públicas, que tengan relación con el estudio de la vida y la obra artística de Joaquín Sorolla, o estén dedicadas al impulso y promoción de la cultura, nacional o internacional.

Sin aumento de gasto público

El ministerio recuerda que la aprobación de este Real Decreto no implica aumento del gasto público porque no supone incremento de retribuciones, ni de dotaciones, ni de otros gastos de personal al servicio del sector público, ya que el funcionamiento de la Comisión Nacional será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios del Ministerio de Cultura y Deporte. Todos los cargos de la Comisión Nacional tienen carácter honorífico, no percibiendo retribución alguna por el ejercicio de sus funciones.

La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024.