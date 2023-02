En la última década Alicante siempre ha tenido presencia en las nominaciones a los Premios Goya de la Academia de Cine. En esta ocasión son cinco los profesionales de la provincia que aspiran a un cabezón en la gala que se celebra este sábado en Sevilla, donde As bestas de Rodrigo Sorogoyen parte como favorita y por primera vez cuenta con mayoría de películas dirigidas por mujeres con opciones al máximo galardón. Desde la provincia de Alicante, tres mujeres y dos hombres han comenzado la cuenta atrás.

"Estos días he estado haciendo promoción y esta semana estoy bastante tranquila, porque como no me da la vida para pensar...", bromea Luna Pamies, la joven de 18 años que de una noche de botellón en San Bartolomé (Orihuela) ha pasado a vivir su primera nominación como actriz revelación por su papel en El agua, de la oriolana Elena López Riera, también nominada a mejor dirección novel.

Luna, que hasta el tercer intento no dio el sí a la directora, sigue inmersa en un sueño que ni imaginaba antes de debutar a lo grande en una película que comenzó su recorrido en Cannes, pasó por Toronto y San Sebastián y ha encontrado su hueco en las nominaciones de la Academia de Cine: "Estoy muy contenta y con el vestido preparado para mi gran noche. Me va a acompañar mi novio Román, mi padre y su mujer en la gala", indica ilusionada la joven, que le perdió el miedo a la cámara y ahora quiere seguir su camino en el cine. Compite, entre otras, con las actrices de Cerdita o Alcarràs, pero si gana el Goya ya dijo que "montaría una fiesta" en Orihuela.

Elena López Riera no ha parado de acompañar su película allá donde ha viajado. El agua ya forma parte del nuevo cine español y del trabajo creado por una generación de mujeres cineastas como su amiga Carla Simón (Alcarràs) o Carlota Pereda (Cerdita), con quien comparte categoría en las nominaciones, al igual que con Alauda Ruiz, directora de Cinco lobitos, con once nominaciones, que llevan a la oriolana a pensar que tiene complicado ganar el Goya en esta categoría, pero está contenta por abrirse camino en unos Goya con una película tan poco mainstream. El camino de El agua, coproducida por SuicaFilms y rodada en la Vega Baja, sigue después de los Goya: además de estar disponible ya en Filmin, el 1 de marzo se estrena en cines de Francia y tiene dos nominaciones en los Premios del Cine Suizo.

Para Carlos Guerrero, coproductor ilicitano del cortometraje de ficción La entrega, de Pedro Díaz y protagonizado por Ramón Barea, esta es su segunda nominación como productor, ya que hace un año también lo estuvo con la película de animación Gora Automatikoa. "A estas alturas tienes la sensación de que cualquiera de los nominados puede ganar el cabezón. Son muchos académicos, cerca de 2.000, los que votan, por lo que nunca sabes realmente las opciones que tienes ni qué criterios se valorarán de cada trabajo", señala el responsable de la productora 39 escalones, afincado en Madrid, que el jueves acudió al encuentro de nominados valencianos con Raquel Tamarit.

"La suerte está echada, los últimos días previos a los Goya se viven relativamente en calma y más centrado en la parte logística del evento y en los proyectos que tengas en marcha. Por la experiencia del año pasado, los nervios se empiezan a sentir una vez comienza la gala hasta que ya sabes el resultado de tu categoría. Si pierdes ya, te relajas y disfrutas de lo que queda de la gala y si ganas... pues a ver si lo descubro este año. En cualquier caso, independientemente de los premios, estoy muy satisfecho con la película realizada y os invito a que la veáis".También se puede ver en Movistar+.

Caso parecido es el de Adán Aliaga, que vive su segunda nominación en la categoría de mejor cortometraje documental con La gàbia desde que lo estuvo en 2018 con The Fourth Kingdom. "Este viernes todos los residentes de la Academia de Cine que estamos nominados este año estaremos dando una charla en Sevilla, donde también estará Elena y por lo demás, ninguna novedad. A disfrutar de Sevilla y a ver si hay suerte el sábado", apunta el realizador de San Vicente, que acude con el productor Miguel Molina, ambos responsables de Jaibo Films, con este corto protagonizado por los progenitores de Aliaga que sirve de homenaje a su padre, fallecido por una enfermedad derivada del amianto, que refleja un fin de semana de paella en la casa familiar y que, lejos de ser un drama, arranca la sonrisa cuando acaba.

La benidormense Cristina Rodríguez es la más veterana en la noche de los Goya. Ha sido nominada seis veces anteriormente en el apartado de diseño de vestuario y un año tuvo incluso doble nominación. Esta es la séptima ocasión que acude por su trabajo en la película Malnazidos, de Javier Ruiz Caldera, una comedia ambientada en la guerra civil donde los enemigos son los zombis, que llenaban de sangre los uniformes creados por la alicantina. La experiencia es un grado cuando se le pregunta por las expectativas que tiene puestas en el Goya. "Las veces que he pensado que lo iba a ganar, no lo he ganado, así que ahora no tengo ni idea. Estoy tranquila. Me encantaría ganarlo, por supuesto, pero lo veo bastante difícil. Lo que sea, estará bien", apunta la estilista, que se iba a Sevilla acompañada de su marido. "Me ha hecho el vestido Emilio Salinas y las joyas que llevo son de Andrés Gallardo. Yo creo que voy a ir mona, y espero disfrutarlo. Si lo gano, ojalá; y si no, a la octava, novena o décima. O entrar en el libro Guinness como la persona más nominada del mundo", ríe.