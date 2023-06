El pasado lunes comenzó el rodaje de la que es la primera gran producción para Netflix con la que Ciudad de la Luz empieza su nueva etapa; una película para la que se ha tenido que adecuar el espacio, que lleva preparándose desde primeros de mayo y que, según medios internacionales, será un filme "de tiburones" ambientado durante los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Del director Xavier Gens ('La piel fría', 'Frontière[s]') con Bérénice Bejo (‘The Artist’, ‘'El pasado') y Nassim Lyes (‘Una librería en París’) como protagonistas, los responsables de rodaje de la película (producida por Let Me Be) estarían haciendo uso, al parecer, del gran tanque de agua del que disponen los estudios alicantinos. Así lo ha compartido el propio director a través de su cuenta de Instagram. Para el rodaje han colocado una gran plataforma sobre el tanque con unas casetas que servirán de apoyo para la escenografía.

Sinopsis

Ambientada en el verano de 2024 durante un Campeonato Mundial de Triatlón celebrado dentro de los Juegos Olímpicos que trascurrirán en París, Sophia (Bérénice Bejo) una renombrada científica recibe el aviso por parte de una joven activista ecologista de la presencia de un gran tiburón en las profundidades del Sena. Ante tal situación, la protagonista deberá recurrir a Adil (Nassim Lyes), comandante de la policía fluvial, para evitar que la sangre llegue al río. Según Variety y otros medios, Netflix prepararía su estreno en la plataforma para el próximo año, coincidiendo con el evento deportivo.

Fiche technique :

SHARKS

de Xavier Gens



** Équipe Mise en Scène** : Thomine De Pins (1er Assistante - Afar)

Benjamin Gens (2e Assistant)



Infos Tournage :

** Dates** : mars 2023 / juin 2023



** Lieux** : Belgique (Bruxelles), France (Paris), Espagne (Alicante) — Benoît Clariana-Roig 🌻 (@Benoit_CR) 28 de abril de 2023

Paris, été 2024, le championnat du monde de triathlon a lieu sur la Seine.



Un requin va tout remettre en question.



Bérénice Bejo (The Artist) et Nassim Lyes (En Passant Pécho) vont tout faire pour éviter un bain de sang dans le nouveau film de Xavier Gens (Hitman) ! pic.twitter.com/fS51wdiEf0 — Netflix France (@NetflixFR) 28 de abril de 2023

Gran tanque de agua

La piscina de los estudios de Ciudad de la Luz es una de las más imponentes de Europa y en ella se han rodado grandes filmes, como 'Lo imposible', en las que el croma y la piscina de la que disponen las instalaciones son imprescindibles.

Ubicada dentro del Backlot número 2 del complejo cinematográfico, tiene una superficie de 75.000 metros cuadrados y un equipamiento que incluye desde pantalla "backins Blue Screen" a un depósito de recirculación de agua o una máquina generadora de olas.