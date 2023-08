Huérfana de galerías tras el cierre reciente de Aural, la apertura de un nuevo espacio para el arte en Alicante se presenta como un oasis en plena canícula. El centro de la ciudad cuenta desde hoy con un punto nuevo, Vearte Galería, que abre sus puertas este viernes en el número 10 de la calle Manuel Antón de la mano de la fotógrafa venezolana Laura León, asentada en Alicante desde hace dos años. El nuevo local se inaugura a las 20 horas con una exposición colectiva, Expresiones, con obras de una quincena de artistas.

Vearte pretende convertirse en un lugar de encuentro con el arte y sus creadores y funciona como galería de exhibición y promoción de artistas contemporáneos, pero también cuenta con espacio para tomar un café y una pequeña tienda de productos de artesanía y diseño. «Es un lugar con un concepto diferente porque queríamos quitarle rigidez a la idea que mucha gente tiene de una galería, con la tienda y el café, y también para que vean que comprar arte tampoco tiene por qué ser siempre muy costoso y siempre se puede empezar una colección con artistas emergentes», apunta la propietaria, que trabajó en este sector durante tres décadas en Venezuela en la Fundación Vearte y en la Galería Giotto.

«La situación en Venezuela estaba complicada y decidimos venir a España. Mi marido, español de Logroño, no quería al principio porque llevaba más de 50 años allá, pero después del covid nos decidimos. Tenemos un grupo de familia y amigos en Alicante y hace dos años que estamos aquí», explica sobre su llegada a Alicante, que ha ido recorriendo y descubriendo en este tiempo antes de poner en marcha la galería.

«He estado conociendo el terreno y he visto que no había galerías donde los artistas pudieran exponer y vender sus obras en estos momentos porque las que había antes estaban cerradas. Sí hay instituciones públicas con salas de exposiciones, pero eso es limitado, y hasta ahora no tienen muchos lugares donde ofrecer su obra», añade León, que trabaja sobre todo con artistas venezolanos, «pero la idea es crear espacio a los artistas alicantinos también», aclara.

De hecho, a través de la mediación del artista alicantino Pepe Gimeno, indica, ha entrado en contacto con otros creadores de la provincia. «He conocido a Jaume Marzal, Marina Iborra, Reyes Caballero, Aurelia Masanet o Miguel Bañuls, entre otros muchos, y ha sido muy interesante. Poco a poco espero ir conociendo a más artistas».

Presencia alicantina

Entre los artistas que participan en la exposición colectiva que inaugura hoy figura la alicantina Perceval Graells. «Estuve con ella en su taller, conocí su obra y me encantó, y creo que tiene un nivel artístico muy bueno. Vi también la exposición en Las Cigarreras [de la colección de arte contemporáneo de la Generalitat Valenciana, aún instalada ] en la que participa y creo que es una artista joven muy interesante que va en ascenso».

Junto a ella figuran Stefan Kotsev (Sofía-Bulgaria) Elisabeth Marcadet (Francia) Lichta (Francia) Nicolas Boulet (USA-Francia) y creadores venezolanos que ya trabajaron con León en su país, como José Luis Aldana, Wilmer Escalante, Enrique Lobo, Víctor Asuaje, Rony Yépez, Bernardo Nieves, Álvaro Gómez y María Fabiana Zapata, además de unas esculturas de Helene Yosse y Carolin Chapin.

Cn obra contemporánea de diversas disciplinas, desde fotografía a pintura y escultura, cada artista muestra una o dos piezas en la sala de exposiciones, «un espacio no muy grande pero muy luminoso que se adapta a lo que queríamos hacer; en la planta de arriba queremos organizar talleres y conversaciones con artistas, con una programación, pero eso será más adelante», avanza la responsable de Vearte.

«Nuestro objetivo es reunir a personas apasionadas por el arte contemporáneo y la cultura para fomentar la colaboración, la inspiración y el intercambio de ideas», insiste Laura León

La exposición permanecerá instalada hasta el 17 de septiembre, a la que seguirá otra aún por determinar con intención de ir renovando las muestras. El horario de apertura al público del nuevo espacio será de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, aproximadamente.