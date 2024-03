Fallece el dibujante de cómic alicantino Joaquín Ladrón

"Ladrón era el underground por excelencia. Sus viñetas eran puro rock and roll". Así ha definido el dibujante David Antón a su amigo Joaquín Ladrón, fallecido de forma repentina en la noche del jueves en San Vicente del Raspeig a los 53 años de edad, según han indicado fuentes cercanas al autor de cómic y confirmada desde la revista Ruta 66, con la que colaboraba desde hace décadas. De momento, su cuerpo se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Alicante.

Natural de San Vicente del Raspeig, adonde había vuelto tras vivir durante muchos años en Barcelona, Joaquín Ladrón es uno de los exponentes de la línea tremenda de Subterfuge Comix, con historias transgresoras de estética feísta, y una referencia del cómic underground e independiente del país desde la década de los noventa.

Autor de numerosos álbumes bajo este sello, como ¿Dónde están las tripas, matarile?, El hombre de los caramelos o La Mocopandilla, Ladrón publicaba desde hace décadas sus tiras cómicas relacionadas con el mundo de la música -su otra gran pasión- en la revista Ruta 66. De hecho, en su portal de Facebook figura una última viñeta titulada Lou Reed goes to hell!, sobre la muerte del músico neoyorquino y su encuentro con Jim Morrison, el líder de The Doors, con fecha del 13 de marzo.

La música siempre ha ido vinculada a la vida de este dibujante, que ha realizado las cubiertas de discos de grupos como Sex Museum, Killer Barbies, Los Perros, The Hellacopters o Schizophrenic Spacers y carteles de bandas de música, incluida la suya propia, Ladrón y las serpientes de Marte, con la que seguía en activo.

En 2017 editó Songbook 2, con Amaníaco Ediciones, la segunda entrega de las ilustraciones de mitos del rock que primero realizó con Ruta 66 -desde Led Zeppelin a Jackson Browne, Rudi Protrudi, Amy Winehouse, Lady Gaga, Rod Stewart o Johnny Cash-, en la que colaboraron artistas como Josele Santiago, Gabi Aldeguer, Fernando Alfaro o Fernando Pardo.

Joaquín Ladrón, con una de sus portadas / INFORMACIÓN

Más recientemente, en 2021, Ladrón publicó en Estados Unidos una antología de sus historietas realizadas entre 1998 y 2003. A través de la editorial Sparkle Comics de Ohio (EE UU), el 30 de abril se editó su Pandemonium en dos volúmenes de 24 páginas cada uno. En España, fue Fester Entertainment la que publicó, simultáneamente, su recopilatorio en un libro de 96 páginas bajo el título de Ladroncomix.

El dibujante de cómics también fue protagonista de un documental de 62 minutos dirigido por Manolito Motosierra, Guillem Puig y Xes Vilà Roig y producido por Punk Visual Studio, que fue estrenado en 2021 en la sala Clan Cabaret de Alicante.

Consternación en Alicante y en el mundo del cómic

En la actualidad, Ladrón estaba preparando un cómic nuevo, según ha apuntado Antón, amigo del historietista desde hace 25 años, al que considera su "maestro" y el culpable de que él mismo se haya dedicado al dibujo: "Empecé en el cómic por él con 16 años cuando hizo un taller. Era todo carisma y risas, una rock star. Aún no me creo que haya muerto".

"Era una enciclopedia del rock and roll y uno de los impulsores de la línea tremenda, con sus dibujos más bestias, pero cuando le conocías era todo amor. Todo el que le conocía le quería", ha añadido Antón, que describe su estilo "como una mezcla entre Francisco Ibáñez y Robert Crumb".

Su fallecimiento ha causado conmoción en el mundo del cómic. La revista Ruta 66, en su perfil de Facebook, ha publicado: "Estamos en shock, ha fallecido Joaquín Ladrón Ladroncomix. Amigo y colaborador histórico de esta revista, Joaquín poseía una desatada pasión rockera, una inconfindible risa huracanada, un carisma inimitable y una bondad de las que no abundan. Joaquín era un artista, uno de los referentes del comix underground español desde sus días como miembro de ‘La Línea Tremenda”, junto a Koldo Serra y Enrique Lorenzana, en el fanzine de Subterfuge (...) Te vamos a echar mucho de menos, Joaquín".

Daniel Simón, exconcejal de Cultura de Alicante y conocedor de su obra, ha señalado que "la cultura de Alicante está de luto" con la muerte de Ladrón, "un icono de la cultura underground sin el que no existiría Subterfuge" tras indicar que "era una figura muy querida en Alicante, aunque sus seguidores fuéramos nicho"

Desde Unicómic, con más de 25 años de existencia, lamentan su pérdida y recuerdan que cuando iniciaron las jornadas de cómic de la Universidad de Alicante, "nosotros eramos unos novatos, pero él siempre fue muy colaborador facilitándonos su ayuda, sus contactos y sus originales para exposiciones".