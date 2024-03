"Versos versus Versos", nuevo ciclo de poesía del Instituto Gil-Albert

Versos versus Versos es el título del nuevo ciclo literario organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert que pretende dar voz a los diferentes lenguajes poéticos. La propuesta, que se inaugura este miércoles en la sede del Instituto, la Casa Bardín, será un altavoz, sobre todo, para los autores locales, aunque comienza con dos poetas reconocidos en el panorama nacional e internacional: Benjamín Prado y Nesrine Khoury.

El ciclo se ha articulado a través de seis sesiones, que proporcionarán un espacio de debate entre escritores con diferentes maneras de concebir la expresión poética. Además, algunos de estos encuentros se extenderán a otras localidades de la provincia.

La primera sesión contará con la participación de dos poetas de generaciones y procedencias muy distintas: Benjamín Prado, poeta y novelista de consolidada trayectoria; por otro, la percepción de Nesrine Khoury, joven autora procedente de Siria cuya obra está marcada por sus circunstancias personales. La cita será a las 19 horas con entrada libre limitada al aforo de la sala.

Benjamín Prado

Nacido en Madrid en 1961, Prado es una de las voces poéticas más destacadas de España y forma parte de la Generación del 99 junto a otros autores como Aurora Luque, Amalia Bautista o Vicente Gallego. Su trabajo ha sido publicado también en Latinoamérica y traducido en Estados Unidos y numerosos países europeos. Asimismo, ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan el Hiperión, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, el Premio Andalucía de Novela, el Generación 27 y el Premio Pop Eye.

El escritor madrileño cuenta en su haber, además, con 14 novelas y numerosos ensayos y ha colaborado con músicos de la talla de Joaquín Sabina, Coque Malla o el grupo Pereza.

Nesrine Khoury

Afincada desde hace años en Alicante, Nesrine Khoury (Siria, 1983) es ingeniera civil y trabaja en la Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria. Hizo su debut literario en 2015 con la colección With a Drag of War de la editorial Attakwin de Damasco y su segunda incursión en la poesía, con I Kick the House and Go Out, le proporcionó una beca con el Fondo Árabe para las Artes y la Cultura.

A nivel internacional, ha participado en diferentes antologías y publicaciones. En 2022 ganó con Pas en fals al marge de la història la primera edición del Premio de Poesía Roissy-en-Brie para escritores y escritoras refugiados en Europa que se presentó en el IAC. Su obra ha sido traducida al español, inglés, francés, catalán e italiano.