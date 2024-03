El Festival de Cine de Sant Joan elige sus 31 cortometrajes a concurso

El Festival de Cine de Sant Joan ha elegido ya los 31 cortometrajes a concurso de su próxima edición edición, la vigesimocuarta, que se celebrará del 21 al 27 de abril, y que contará con dos nuevos premios -una sección de cortos de ámbito local que optan al Ficus Palomitas y otra de ámbito familiar, al Ficus Gominolas- y más actividades paralelas que se realizarán a lo largo del mes de abril. El certamen organizado por el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant y dirigido por Toni Cristóbal, uno de los más veteranos de la provincia y cuyo corto ganador califica para los Premios Goya, ha presentado este miércoles su programación y su cartel, que este año rinde homenaje al cine musical.

La imagen del festival es obra de la diseñadora Ana Belén Pérez. En él aparecen elementos del municipio de Sant Joan y tiene como protagonista a Gene Kelly en una de sus escenas más míticas de Cantando bajo la lluvia, dirigida por Stanley Donen, que cumpliría 100 años en 2024. Probablemente el mejor musical de todos los tiempos, o el más reconocido, que la diseñadora ha elegido combinar también con una parte escénica de La la land, la película que actualizó el género musical en la pasada década y lo volvió a poner de moda.

Los cortometrajes seleccionados

Los 26 títulos que participan en el concurso nacional de cortometrajes del 24 Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant y que, por tanto, optan al Ficus de Oro a la mejor obra, son: Adéu Peixet, de Anice Mateu; Ámam, de Jesús Cisneros Gurumeta; Anastatica, de David Alesina; Artesanía, de David P. Sañudo; Aunque es de noche, de Guillermo García López; Betiko gaua (La noche eterna), de Eneko Sagardoy; Co-Haunting, de Adrián Carande, Pepe Rico y Paula Sánchez; El juego de su vida, de Alejandro Miñarro; El rey de la semana, de David Pérez Sañudo; El trono, de Lucía Jiménez; Enchufes?, de Alicia Arwgar; Felina, de María Lorenzo; In Half, de Jorge Morais; Intercambio, de Amaia Yoldi; L' Aliat, de Guillem Marí; La compañía, de José María Flores; La gran obra, de Álex Lora; La nana de la bruja, de Óscar Villarroya; La noche dentro, de Antonio Cuesta; Nena, de Xosé A. Touriñán y Jairo Iglesias; Se acabó el verano, de Pedro Nicanor; Sincopat, de Pol Diggler; Son pardos, de Carlos Llaó; To bird or not to bird, de Martín Romero; Voyager, de Pablo Pagán; y Welcome Tahiya, de Marta Bayarri.

Cartel de la 24ª edición del festival, elaborado por Ana Belén Pérez / INFORMACIÓN

Los 5 cortos a la mejor obra vinculada al municipio que aspiran al Ficus Palomitas son: Empieza otra vez, de Miguel Ángel Pastor Rodríguez; Huir del recuerdo, de Víctor Jávega Navarro; Y un jamón, de Chus Verdú Seva y Sergio Balaguer Orfao; Pequeño, de Álvaro G. Company y Meka Ribera; R.E.S.T., de Pelayo Fernández.

Arranque con el concierto de bandas sonoras

El concejal de Cultura de Sant Joan, David Aracil; el director del festival, Toni Cristóbal; y el presidente del jurado, José Manuel Caturla, han presentado en el Auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura la nueva edición del certamen, que arranca el domingo, 21 de abril, con la gala de apertura que incluirá el concierto de bandas sonoras de la Sociedad Musical La Paz y la Coral de la UA, conformada por temas de musicales y que contará con la presentación de dos componentes de Maniquí Teatre, Eliana Santamaría y Miriam Micó. Se realizará a las 19 horas en la Plaça Josep Carreras, "en un reciento abierto más amplio, con más butacas que en el auditorio, donde queremos dar cabida a todo el público que acude de forma multitudinaria al concierto de cine", ha indicado Aracil.

La gala de clausura y entrega de premios será el 27 de abril y, entre ambas fechas, del 22 al 26, se proyectarán los 31 cortos seleccionados entre más de un millar de cortos presentados al certamen. Las proyecciones serán a las 19 horas en el auditorio.Junto con la sección nacional y lo más destacado del cine corto actual, se mantienen la categoría de escuelas y estudiantes de cine en la que colabora con un premio la UMH, se extiende la categoría social premiada por Nos Movemos a temas sociales o medioambientales, y se suman dos nuevas secciones a concurso. La nueva sección familiar de cortos para todos los públicos se proyectará íntegramente el 26 de abril en el auditorio, también a las 19 horas.

Actividades paralelas

Además de los escaparates de cine, se han programado charlas a cargo de Marallavi Films y sus colaboradores, centradas principalmente en el género documental con tres especialistas del medio como son Rafa Bonet, Raquel Agea y Daniel Tornero. Estas charlas se ofrecerán en la sala de conferencias de la Casa de Cultura, los días 23, 24 y 25 de abril a las 17 horas. Del lunes 15 al jueves 18 de abril, también programado por Marallavi films, habrá un taller de cortometraje más práctico y dirigido a edades entre los 10 y los 15 años. Las clases serán en la sala de conferencias de la Casa de Cultura y tendrán como fin recrear una escena de la película Tesis, de Alejandro Amenábar.

Esta actividad la impartirá Guillermo Alcalá-Santaella con la colaboración de la actriz y comunicadora Emma Caballero. Y la primera actividad previa al festival será otra novedad, un taller impartido por la Escuela de Doblaje de Alicante los días 8, 9,10 y 12 de abril en la sala de conferencias de la Casa de Cultura, dedicadas especialmente al doblaje en el cine musical y dirigidas a público joven.

Otras actividades en abril

En la rueda de prensa también se ha dedicado un espacio a otras dos actividades que forman parte de la programación cultural de abril, por lo que han intervenido la presidenta de la Comisión de Fiestas de Hogueras de Sant Joan d’Alacant, Nines Caro, que ha presentado el XVII Certamen de Narrativa Fiestas Patronales de Hogueras de la Villa de Sant Joan d´Alacant, cuyos galardones se entregarán el 6 de abril en el Auditorio Antonio Gil, así como el escritor y director teatral, Juan Luis Mira, autor del musical Plüvia, un montaje del que es patrocinador el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, que se estrena el 6 de abril en el Teatro Principal de Alicante y será Sant Joan, el 20 de abril, el primer municipio donde comience la gira por todo el territorio nacional, con opciones incluso de salir hasta Iberoamérica.