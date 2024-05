"Con el tiempo he aprendido que no hay que tomarse muy en serio ni el elogio ni la crítica"

Una historia mágica y realista sobre personas que se rebelan contra su propio destino en busca de la verdad. La periodista y presentadora de televisión Sonsoles Ónega (Madrid, 1977) será la protagonista de la nueva edición de las Veladas Literarias de Maestral organizadas por el grupo Vectalia y Asisa, previstas para el sábado 11 de mayo. Allí, presentará su última obra Las hijas de la criada, que se alzó con el prestigioso Premio Planeta 2023. Pese a que ha sido una elección muy criticada, la novela sigue copando las primeras posiciones de libros más vendidos desde su lanzamiento en el mes de noviembre.

Galicia y Cuba. Dos escenarios separados en el tiempo que relatan una historia de destinos familiares con una gran dosis de empoderamiento femenino. ¿Qué le llevó a escribir una historia como esta?

Me apetecía mucho volver a Galicia. He pasado tres años viviendo en la ficción en esa tierra que ha sido y sigue siendo mi hogar emocional. Por otra parte, que los personajes emigraran a Cuba resultaba natural porque, a finales del siglo XIX y principios del XX, la isla fue un destino para miles de gallegos. No es la primera vez que me fijo en Cuba. Mi primera novela, de hecho, estaba situada en La Habana de los años 90.

Le gusta el proceso de viajar por la hemeroteca.

¡Me encanta! Invierto mucho tiempo en ello y he leído mucho sobre la Cuba del XIX. El historiador Hugh Thomas escribió un libro magnífico, Cuba: La lucha por la libertad, que me ayudó a situarme y a documentar. Me sorprendió todo, ¡claro! Lo mejor de documentar es descubrir historias que no sabes y trasladárselas a los lectores.

No obstante, sigue dedicándole un espacio muy importante a Galicia, un lugar al que le unen lazos familiares. ¿Por qué?

Necesito tener muy claro los escenarios y el momento histórico en el que va a transcurrir la historia, en este caso Galicia en el año 1900. A partir de ahí fui construyendo las tramas.

Pese a tratarse de una novela con mucha dosis histórica, los pilares fundamentales son sus personajes, que parten de un contexto profesional concreto para crecer individualmente con sus peculiaridades.

El crecimiento de los personajes es gradual. Van evolucionando con las tramas, van desarrollándose, se relacionan entre ellos... Es la magia de la creación.

Sonsoles Ónega besa el Premio Planeta 2023 / Arduino Vannucchi

¿Cómo recibió el Premio Planeta 2023?

Con sorpresa, emoción y agradecimiento.

¿Qué cree que fue lo que hizo que el jurado se decantase por Las hijas de la criada?

El Premio Planeta reconoce a una novela que ayuda a promocionar la lectura. Supongo que entendieron que Las hijas de la criada tenía ingredientes para cumplir su objetivo.

¿Se esperaba esa ola de críticas que sufrió posteriormente?

No se puede gustar a todo el mundo. Con el tiempo he aprendido que no hay que tomarse muy en serio ni el elogio ni la crítica. Al final, los lectores tienen la última palabra y ellos no responden a intereses ocultos.

Hay quien dice que trabajar en Antena 3 le ayudó y pone en duda la fiabilidad de los premios. ¿Qué opina usted?

Trabajo en la tele desde hace 24 años y trabajo en una empresa que, hasta donde sé, no tiene representantes en el jurado del Planeta. Cuando recibí el Premio Fernando Lara trabajaba en Telecinco.

Todavía lidera las listas de los libros más vendidos. ¿Cómo vive esto?

Con muchísimo agradecimiento y una deuda eterna. Sin lectores no hay literatura. Como sin espectadores no hay televisión. Me debo a los que me leen y a los que nos ven cada tarde en Antena 3.

Sonsoles Ónega, en una imagen de archivo / información

Desde que inicia el libro mencionando que esta es una historia que "hasta ahora nadie se había atrevido a escribir" genera en el lector mucha curiosidad y refleja también ambición y responsabilidad por su parte.

¡Toda, claro! Yo misma sentí la responsabilidad de hacer de esa historia que "nadie se había atrevido a contar" un reto narrativo.

¿Cómo se definiría como escritora?

Soy un pelín desordenada y obsesiva. Esto último me permite llevar en la cabeza las veinticuatro horas del día la novela en la que estoy trabajando.

¿Le ha dado tiempo a arrancar su siguiente obra?

Sí, y ocupa todo mi tiempo libre. Sin prisas para no equivocarme y sin pausas para no demorarme.

¿Cree que se encuentra en el mejor momento de su carrera?

En cada momento de mi carrera profesional he creído que tenía el mejor presente. Ahora tengo motivos para seguir pensándolo.

Cuando gana uno de los premios más prestigiosos de novela y es líder en su franja horario en televisión, ¿qué es lo siguiente?

Mi ambición es poder trabajar en lo que me gusta. Seguir en la tele y seguir escribiendo. Y además tengo dos hijos espléndidos a los que ayudar a que crezcan con salud y bondad.