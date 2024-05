"L 'àvia y el foraster", un canto a la convivencia en el Festival de Cine de Alicante

El Festival de Cine de Alicante acoge este jueves el estreno nacional de L' àvia i el foraster, el primer largometraje del pegolino Sergi Miralles, que pretende reflejar la xenofobia cotidiana en tono de comedia. Ambientada en un entorno rural -fue rodada en la localidad valenciana de Algar de Palancia- la película es también un homenaje a las abuelas, una reflexión sobre la migración y las raíces y una feelgood movie de ritmo pausado. Protagonizada por el actor barcelonés Carles Francino, la alcoyana Neus Agulló y el indio Kandarp Mehta, la película se proyecta este jueves a las 19 horas en los cines Kinépolis de Alicante con la presencia del equipo, dentro de la sección oficial de largometrajes.

L' àvia i el foraster narra la relación entre Teresa, una modista octogenaria, y Samir, un sastre pakistaní. Enric descubre esta relación tras el funeral de su abuela. El director, Sergi Miralles, apunta que son tres las historias que quiería contar, "pero la original, la principal, nace de querer reflejar esta xenofobia cotidiana que ejercemos todos sin darnos cuenta, de criticarla en tono de comedia dramática, porque pensamos que los temas serios llegan mejor al espectador en ese tono". "También queríamos contar la historia de Enric, un migrante entre dos mundos, que vive en Manchester y es forastero allí y en el pueblo, está en su crisis de los 40 y va a ser padre", añade Miralles, que apunta la tercera pata: "Hacer un homenaje a mis dos abuelas, que como muchas de su época tuvieron que emigrar, las dos fueron costureras y tuvieron que sacar adelante una familia".

El director de Pego Sergi Miralles / PILAR CORTÉS

Miralles ha puesto mucho de su vida en esta película, que ha coescrito y coproducido con su pareja, Mila Luengo. "La broma que hacemos es que Carles es mi versión mejorada porque el personaje de Enric tiene muchas cosas mías. A lo único que no lo obligué es a engordar -bromea-, pero uno cuando escribe una historia va siempre a cosas personales, y en la primera más todavía", señala, a lo que Carles Francino replica que esa versión de Miralles llegaba hasta "en el vestuario".

Primeras experiencias

Director y actor no se conocían, pero tras un café-casting en Barcelona de larga conversación, coincidieron en el viaje de construcción del personaje. "Era una oportunidad mutua: mi primera película como director y la primera suya como protagonista y ha sido un reto en el que hemos ido juntos. Las siete horas de tren a Barcelona me valieron la pena", ríe Miralles, mientras Francino destaca que el guion le atrajo desde el principio, "pero pasa algo muy curioso, que cuando haces la primera lectura, que es importantísima, te provoca en el cuerpo una energía, un rollo, y luego cuando ves la película, pasa lo mismo, y está muy guay, que se mantenga esa energía, porque eso no siempre pasa".

Sobre si sintieron vértigo en el debut, Francino asegura que no lo tuvo: "Sergi puede ser que un poco más pero yo no, en ningún momento y si es así es gracias a ellos.Y el protagonismo lo compartimos entre varios". Miralles, más que miedo, sintió "responsabilidad, porque es un guion que has escrito, que has liado a mucha gente, muchos amigos, y que ves que tienes que dar la talla. Al final es lo que has querido hacer toda la vida y no te puede dar vértigo, pero sí pesa la responsabilidad".

El equipo de la película "L'àvia i el foraster" / PILAR CORTÉS

Para Neus Agulló y Kandarp Mehta el rodaje -durante el pasado verano en el pueblo- ha sido "un verdadero regalo". "Yo a estas alturas no esperaba hacer nada. Lo último que hice fue en teatro Els dies de la nit que nos dirigió el pep Cortés, y la película de Puado, y me dio un subidón porque ha sido un placer. Un equipo maravilloso. No somos quién para decir que la película es preciosa, pero es muy bonita. Ha sido una suerte hacerla", apunta la alcoyana septuagenaria, amiga ya para siempre de Kandarp, que reconoce que los mejores momentos fueron "los compartidos con Neus" y cada día al inicio de rodaje de esta cinta, en la que se habla valenciano, castellano, inglés y urdu.

Estreno y documental

Despuñes de cuatro años para levantar el proyecto, el estreno en cines se prevé para el otoño. Tras Alicante acude al Fic-Cat, Festival Internacional de Cinema en Català, y luego otro a finales de junio en Valencia (Cinema Jove). Además, han rodado un documental sobre el proceso de rodaje en el pueblo de L' àvia i el foraster para que los vecinos narren su experiencia vivida.