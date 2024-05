El Festival de Cine de Alicante presenta "Llobàs", una recreación del mito del hombe lobo

Llobàs (Lobisón) es la nueva película del director y productor barcelonés Pau Calpe (Tros, 2022), que compite en la sección oficial de largometrajes por la Tesela de Oro del Festival de Cine de Alicante. La cinta, una coproducción entre Galápagos Media y la alicantina Dacsa Produccions, es una adaptación de la novela de Ginés Sánchez, Lobisón, protagonizada por León Martínez, Pol López (Suro, El sustituto) y Maria Rodríguez Soto (Mamífera, Els dies que vindran) y se proyecta este jueves a las 21.15 horas en los cines Kinépolis de Alicante con la presencia del equipo.

"Era un libro que me persiguió durante un año y al final lo cogí y lo leí en una noche", destaca el director, que añade: "Lo hemos adaptado a esta palabra extraña que es Llobàs (lobo grande) y es una recreación contemporánea del mito del hombre lobo. Cuenta la historia de Adrià (León Martínez) que vive con su hermano mayor (Pol López) y la novia de este (Maria Rodríguez Soto). Los tres viven en una furgoneta y el problema es que el chaval es conflictivo porque las noches de luna llena sale, vagabundea y se mete en problemas, y por eso van en una huida permanente de pueblo en pueblo".

La película, aclara el realizador, "no es de terror, a pesar de este componente de hombre lobo. Es la aproximación más realista posible al mito y si pretendemos alguna cosa no es tanto dar miedo como emocionar a través de la relación entre los tres personajes". Los tres actores "están fenomenal" en sus papeles "y lo que hace León es muy difícil porque creo que tiene dos palabras en la película", afirma.

Antes de obtener su primer papel protagonista, León Martínez tuvo que pasar un casting con "pruebas peculiares y diferentes" en las que se vio con un cojín en las manos que simulaba ser una gallina y que debía engullir como hombre lobo al notar el impacto de la luna. "No había texto, me dieron tres palabras y pensaba improvisar", recuerda el joven actor, que cree que su elección para el papel fue "una señal porque el casting lo hice por el día de mi cumpleaños y, además, de pequeño estaba fascinado con los hombres lobo. Era lo único que dibujaba y estaba obsesionado con Teen Wolf", confiesa el intérprete, para quien verse en pantalla ha sido "muy fuerte".

"Me estoy enterando ahora de eso", comenta el director entre risas, que añade que Martínez aporta cosas al personaje que no estaban en el guion, como el movimiento de las orejas cuando se convierte en hombre lobo, en un personaje con dos caras con dos miradas, dos andares, etc. Pau Calpe está encantado con el trabajo del trío actoral, que incluye a Pol Martínez "que tiene algo extraño e increíble" y Maria Rodríguez, "que en cada toma es distinta y todas son buenas".

Fábula

A juicio del director, la novela en la que se basa el filme "es más dura que el guion, que yo lo suavicé más por mi carácter, y hemos acabado en un terreno de cuento o de fábula. Al final, tu visión como director se acaba imponiendo de forma extraña en la historia, aunque el guion no sea tuyo".

La película ha sido rodada en la frontera entre Cataluña y la Comunidad Valenciana y el productor de Dacsa, el monovero Xavier Crespo, apunta que "el acierto del rodaje es que es una road movie rodada de forma cronológica, que no es habitual, pero ha ayudado mucho a crear estaos momentos de humanidad y de ternura entre los personajes, sustancial al elemento estético de la película".

Estreno en cines

Ambos productores preparan otra película en el mismo entorno, "que ofrece unas prestaciones visuales y estéticas espectaculares" , antes del estreno en cines de Llobàs, previsto para el 19 de julio. La cinta pasó por los screenings de Cannes y tuvo su premiere mundial en el Festival de Cine de Varsovia, ha pasado por el D’A Film Festival e irá al Festival de Cine de Giffoni (Italia).