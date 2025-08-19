Alicante registra más de 10.000 visitas en los primeros seis meses de las Rutas de Cine

El interés que suscitan los rodajes de películas y series, el denominado "turismo de pantalla", tiene su efecto en Alicante. Las Rutas de Cine impulsadas por el Patronato de Turismo de Alicante el pasado mes de febrero -para conocer algunos escenarios de rodajes en la ciudad de Alicante- han registrado más de 10.000 visitas en sus primeros seis meses de funcionamiento y ahora se acaba de activar una cuarta ruta en Tabarca para dar a conocer las producciones en la isla, según han informado desde el Ayuntamiento de Alicante.

La iniciativa del Patronato de Turismo agrupa por escenarios los principales rodajes a través de cuatro rutas: Castillo de Santa Bárbara, Centro Histórico, Puerto/Playas y ahora Tabarca. En cada itinerario los visitantes encuentran un cartel con un código QR que les conecta con la información de las películas rodadas en cada escenario con su cartel, la sinopsis y sus protagonistas ordenadas cronológicamente.

Cartel en el centro histórico de Alicante / INFORMACIÓN

La iniciativa se puso en marcha a principios de año -e incluía películas desde El Conde Drácula (1970) hasta El cautivo (2024)- y estaba pendiente la de la isla de Tabarca, ya activada. De esta forma, los visitantes a la isla podrán conocer los principales largometrajes, documentales y programas rodados en la isla desde 1957 hasta la actualidad. Las películas filmadas en Tabarca que se incluyen en la nueva ruta son Manuela (1957), El Hombre de la isla (1959), Un hombre solo (1969), Tabarka (1996), Fishbone (2018) y Posidonia (2021).

Distribución de visitas

En concreto las visitas registradas en las Rutas de Cine son 10.342 distribuidas en: Castillo de Santa Bárbara 6.958 visitas (4.763 en español, 1.845 en inglés y 350 en valenciano); Centro Histórico 2.230 visitas (2.184 en español, 38 en inglés y 8 en valenciano); y Puerto/Playas 1.154 visitas (798 en español, 134 en inglés y 222 en valenciano).

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que los datos registrados "son muy positivos y demuestran el interés que suscitan los rodajes contribuyendo al turismo de pantallas que cada vez tiene más seguidores. En Alicante apostamos por las producciones audiovisuales y esta iniciativa también es una forma de reconocer a quienes han apostado por la ciudad para llevar a cabo sus proyectos, tanto nacionales como internacionales", ha explicado la edil.