El AtticGo CBM Elche dejó este sábado muy encarrilada su clasificación para los octavos de final de la EHF European Cup, al derrotar por cinco goles de diferencia (25-30) en el partido de ida de dieciseisavos de final al Valur islandés, un oponente al que se mostraron muy superiores las jugadoras de Joaquín Rocamora excepto en una fase de relajación, y ante el que tendrán que certificar la clasificación este domingo (12:00, À Punt) en el duelo de vuelta de esta eliminatoria exprés, cuyos dos encuentros se disputarán en el pabellón Esperanza Lag.

Las ilicitanas marcaron diferencias desde el inicio del choque, con un parcial de 0-3 conseguido gracias a su presión y fortaleza defensiva y a dos tantos de María Flores y otro de Clara Gascó en el área contraria.

Las islandesas consiguieron contener esa fulgurante salida de las franjiverdes, aunque estas volvieron a abrir brecha (4-8, min.14) gracias, una vez más, a su buen hacer atrás, con una acertada Pamela Rodrigues bajo palos, titular en lugar de Nicole Morales.

El único pero que podía encontrar Rocamora era el aparente contagio que sufrió su equipo en la segunda mitad de la primera parte, ya que durante un tramo las pérdidas islandesas venían acompañadas de precipitaciones ilicitanas que no eran necesarias, ya que la ventaja en el marcador debía dotar de tranquilidad a las «guerreras». Otro arreón coronado por un latigazo de Paola Bernabé hizo que al intermedio la ventaja para el AtticGo Elche quedara en seis goles, reflejando de este modo su clara superioridad en pista.

Con cambio en la portería (entró Morales, aunque no acabó el choque), el Elche regresó al partido con la intención de no dejar en ningún momento a las islandesas con opciones de meterse en la eliminatoria. La agresividad defensiva de las franjiverdes les permitió seguir aumentando la distancia en el marcador (14-23, min.40) con el objetivo de no dejar para mañana lo que se podía hacer hoy.

Tras gozar de esa renta máxima de nueve goles, las ilicitanas cayeron en unos instantes de relajación que provocaron un tiempo muerto de su técnico tras encajar un parcial de 3-0 que luego se prolongó hasta un acercamiento a cinco de distancia (22-27, min.51), lo que hizo que Rocamora volviera a detener el partido.

«Habéis regalado diez minutos y lo que era una fiesta se ha perdido», arengó el técnico franjiverde, instando a sus jugadoras a terminar el encuentro con buenas sensaciones. Estas no pudieron cumplir la orden, pese a una acción finalizada por la pivote Zhukova y a disponer de dos ataques para cerrar el partido con un gol, algo que hicieron las islandesas sobre la bocina para dejar la diferencia final en cinco tantos.

FICHA DEL PARTIDO

VALUR (10+15): Hauksdottir, Helgadottir, Hjaltadottir (2), Oskarsdottir, Bjornsdottir, Agustsdottir (2), Asgeirsdottir (5), Olafsdottir, Porleifsdottir, Einarsdottir (1), Gestsdottir (3), Eradze (5),Sturludottir (3) y Magnusdottir (4).

ATTICGO CBM ELCHE (16+14): Rodrigues, Zhukova (2), Agulló, Van Zijl (4), Guilabert, Méndez, Andreu (2), SoDelgado (3), Morales, Gascó (3), Flores (3), Benítez (2), Carrillo (1), Wolfs (2), Bernabé (6) y Moré (2).

ÁRBITROS: Jaap Klompers y Koen Stobbe (Países Bajos).

PABELLÓN: Esperanza Lag. El conjunto islandés ejerció de equipo local.