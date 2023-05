Sergio Moyita, centrocampista del Alcoyano, es consciente de la importancia del choque que tiene su equipo el sábado en Lezama frente al Athletic B, equipo ya descendido a Segunda Federación, y habla de ganar «si o sí» este partido para intentar evitar jugárselo todo a una carta en la última jornada en casa del Nàstic.

«Los dos partidos seguidos no han salido como esperábamos, los dos empates frente a La Nucía y Real Unión nos obligan a tener que jugárnosla el sábado frente al Athletic B, un equipo que ya está descendido pero que estoy convencido que no nos lo pondrán fácil. Aunque son un filial, también se están jugando mucho de cara a la próxima temporada», explica el mediocentro.

Aunque no estaba en la plantilla, Moyita ha reconocido que durante la semana se ha hablado en el vestuario del Alcoyano de lo ocurrido el año pasado en casa del Betis Deportivo a falta de cinco jornadas para el final de la temporada, con el filial verdiblanco también descendido y los de Vicente Parras quintos y jugándose la clasificación para el play-off por el título, que finalmente no llegó a raíz de la derrota en este partido por 3-2.

«Lo hemos recordado, son cosas que pasan en el fútbol, incluso fue más sorprendente que al descanso el Alcoyano fuera perdiendo por 3-0. Nosotros hemos de ir a Bilbao sabiendo que es una buena oportunidad que no debemos dejar escapar. La mentalidad debe ser de conseguir los tres puntos sí o sí», razonó el sevillano. El andaluz ya vivió un descenso con el Écija y la temporada pasado con el UCAM Murcia, algo que no quiere volver a repetir porque confiesa que es una situación bastante desagradable.

«Estoy convencido de que en el Alcoyano no me va a pasar, pero no debemos fiarnos, todo está muy apretado y cualquier desliz puede complicarlo todo. Lo que no me gustaría es jugarme la permanencia en la última jornada en casa del Nàstic, espero llegar a este partido y que todo esté claro para el Alcoyano», admitió.

La nueva propiedad del Alcoyano quiere que Sergio Moyita sea la piedra angular del proyecto para la próxima temporada. Sin embargo, el 12 blanquiazul está cedido por el KMSK de la Segunda División belga, con el que tiene un año más de contrato.

«El Alcoyano me ha hecho saber su interés para que continúe, todo es cuestión de hablarlo. Lo único que puedo decir es que venía de dos años malos y aquí he vuelto a ser feliz. Es cierto que me costó, no hacer la pretemporada fue complicado y tardé en coger la forma, pero en la segunda estoy disfrutando mucho con el Alcoyano y su afición», ha reconocido el centrocampista.

El Alcoyano visita este sábado Lezama para medirse al Athletic B, un partido de vital trascendencia para los de Vicente Parras y un duelo en teoría asequible porque enfrente estará un rival que ya ha descendido a Segunda Federación, pero que despierta malas experiencias de los blanquiazules.

Desde que Vicente Parras aterrizó en el banquillo del Alcoyano hace cuatro temporadas, los duelos frente a los colistas siempre se le han atragantado de manera especial. Incluso el año de su debut, en Tercera División, en una campaña donde batió todos los registros, perdiendo solo un partido en toda la competición, esa derrota fue en casa del Silla (1-0), que era penúltimo clasificado. Ganar en Lezama permitiría al Alcoyano tener más de media permanencia en el bolsillo.