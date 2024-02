El delantero del Intercity Emilio Nsue recibió el pasado domingo la Bota de Oro que le reconoce como máximo goleador de la Copa de África 2024, que ha terminado llevándose la anfitriona Costa de Marfil tras remontar a Nigeria (2-1) en la final que tuvo lugar en el Estadio Olímpico Alassane Ouattara.

El jugador de Alejandro Sandroni fue una pieza clave para que Guinea Ecuatorial lograra la primera plaza del grupo A con 7 puntos y certificara el pase a los octavos de final. El combinado de Juan Micha Obiang cayó derrotado por la mínima ante Guinea (1-0) en la primera eliminatoria inmediatamente después de imponerse en la fase inicial a las dos selecciones que llegaron a la final.

El ex de Mallorca o Real Sociedad, entre otros, celebró cinco goles en los tres primeros encuentros -los correspondientes a la fase de grupos-. El delantero del primer club español en salir a bolsa anotó un doblete frente a Guinea-Bisáu (4-2) y un "hat-trick" ante Costa de Marfil (4-0). A pesar de debutar con un empate frente a Nigeria (1-1) y con el casillero vacío, nadie en la reciente edición ha podido superar los registros anotadores de Nsue.

No tuvo la misma fortuna en el cruce con Guinea en el que no pudo convertir una pena máxima en el minuto 68 que hubiese puesto de nuevo las tablas en el marcador del estadio de la final, a pesar de encontrarse la 'Nzlang Nacional' en inferioridad numérica tras la expulsión del jugador ex herculano Bikoro.

En los tres partidos que el máximo goleador del Intercity ha estado ausente, el club alicantino ha encajado dos derrotas ante el Córdoba (1-0) y el Ibiza (0-1), respectivamente; y un empate frente al filial del Granada en el estadio Antonio Solana (1-1).

El Intercity vuelve a ganar dos meses después

A pesar de no haber podido ganar sin su jugador estrella, la plantilla de Alejandro Sandroni tampoco supo reencontrarse con la victoria tras la vuelta del delantero africano. Emilio Nsue participó durante 45 minutos en la derrota ante el Atlético Sanluqueño (3-0) antes de volver a Abiyán (Costa de Marfil) para recoger el galardón individual en el trofeo de naciones.

No ha sido hasta el pasado sábado, y con la ausencia del atacante ecuatoguineano, cuando el Intercity ha logrado volver a sumar tres puntos después de dos meses. Tras más de seis jornadas sin conocer la victoria, la entidad de negro venció por la mínima la Algeciras (1-0) del ex herculano Lolo Escobar y recorta tres puntos que le permiten situarse a siete respecto a la zona de promoción de ascenso.

El Intercity viajará el próximo domingo al estadio Enrique Roca con el objetivo de imponerse a un rival directo, el Murcia, que roza los puestos de "play-off" -sexto con 34 puntos, dos más que el club alicantino-, y con el que empató en la primera vuelta (0-0).