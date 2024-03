A recuperar la pólvora contra el Cartagena

La dura derrota en Miranda de Ebro dejó sensaciones negativas en un equipo irreconocible, sobre todo durante los primeros 60 minutos. El equipo notó la ausencia de Sergio Ortuño en el centro del campo, siendo incapaz de conectar tanto con las bandas, donde Clemente y Cris Montes se vieron superados por la defensa rojilla, como con los hombres de arriba.

Hasta cinco rotaciones introdujo Fernando Estévez en el once inicial ante las bajas por sanción y las molestias que arrastraban varios futbolistas. Youness, Miguelón y Juanto se quedaron en Elda, en el caso del delantero, sufrió unas molestias a lo largo de la semana pasada en el aductor, lo que le impidió viajar a tierras burgalesas.

Unas bajas que fueron subsanadas por el entrenador granadino con Bernal y Soberón en la punta de ataque, en el caso de este último, volvía a tener minutos seis jornadas después de la victoria ante el Espanyol a finales de enero. El cántabro apenas tuvo participación en el juego ante el planteamiento defensivo del equipo, sumado a que la mayoría de las acciones divididas terminaban con balón para los jabatos.

Un Soberón del que se espera que vuelva a dar su mejor versión el próximo viernes (20:30 horas) ante el Cartagena, volviendo a recuperar ritmo de competición, aunque con precaución. Durante la semana pasada estuvo entrenando con un vendaje preventivo en su rodilla, por lo que se espera que con el paso de los entrenos vuelva a su mejor estado de forma.

Un futbolista que es el máximo goleador esta temporada con ocho dianas, empatado con Iván Chapela, que entró en el tramo final del partido de Anduva dado que también arrastraba molestias musculares tras el partido contra el Villarreal B. El gaditano, tal y como reconoció posteriormente el míster en rueda de prensa, “no estaba para jugar más de 30 minutos”.

Un jugador muy importante durante este curso, fijo en el extremo zurdo para el entrenador granadino donde ha tenido minutos en todas las jornadas de liga y del que se espera que pueda estar recuperado al 100% para el duelo del viernes.

Caso parecido al de Mo Dauda y Florin Andone, que entraron también en los compases finales del partido dado a sus lesiones. En el caso del delantero ghanés cedido por el Tenerife, volvió a tener minutos pese a marcharse lesionado en la primera parte una semana atrás. Finalmente, se quedó en unas sobrecargas de las que se espera esté al 100% para el choque ante su exequipo.

Mo Dauda disputa un balón en el duelo ante el Mirandés / David Pérez/LOF

Precisamente en las filas del Cartagena ofreció su mejor rendimiento goleador en Segunda División hasta la fecha, con nueve tantos en 38 partidos en la temporada 21/22. Unas cifras muy alejadas de su rendimiento posterior con el conjunto tinerfeño y del que se sigue esperando en Elda, donde no ha marcado en siete partidos disputados, quedándose muy cerca el pasado sábado tras estrellar un remate de cabeza en el travesaño, lo que habría supuesto el empate a dos.

Por su parte, Andone trabajó al margen del equipo casi toda la semana pasada, lo que no le impidió viajar a Miranda y tener minutos en el tramo final. El rumano se lesionó en diciembre en Albacete, reapareció hace casi un mes contra el Tenerife, pero tuvo una recaída. Ahora parece que podrá afrontar el tramo final de liga con garantías tras una temporada en la que está yendo de más a menos en el apartado goleador, ya que no marca desde el pasado 15 de octubre contra el Elche. El propio jugador no sabe lo que es ganar con el Deportivo desde la visita a Andorra el 12 de noviembre, desde entonces el equipo ha conseguido cuatro empates y cinco derrotas con él sobre el césped.

“A extraer el aprendizaje del error y tratar de ser mejores la próxima semana”, así concluyó la comparecencia el técnico azulgrana tras caer contra el Mirandés. Se espera que la parte de arriba vuelva a su máximo rendimiento lo antes posible tras una jornada en la que han estado entre algodones para sobreponerse a la derrota y acercarse al objetivo de los 50 puntos.