Estévez: “Hemos dado la cara, ha sido cuestión de acierto”

Tras la derrota en tierras cántabras, el entrenador del Deportivo, Fernando Estévez, dejó claro que era una decisión controvertida la que el árbitro tomó para evitar el 2-2. El granadino no quiso meterse en polémicas sobre la acción, mencionó que el único que la había visto hasta el momento era el preparador de porteros Juan Canales del que decía que tenía sus dudas.

“No voy a entrar a valorar porque no depende de nosotros, no vale la pena coger un berrinche, no la he visto y en directo no me atrevería a juzgar, para eso está el VAR y el árbitro. Esa energía positiva que se vive aquí hace que la suerte que depende del azar cae de su parte porque una acción dudosa no te la da”, comentó el míster sobre la polémica del final del que añadió que pese a ello el arbitraje había sido bueno.

En cuanto al partido, el preparador destacó que la clave estuvo en la falta de acierto, lamentando la jugada que falla Chapela en el mano a mano en la primera mitad y el posterior gol del Racing dos minutos más tarde: “Si queríamos tener opciones aquí había que asumir riesgos, entendíamos que si llegábamos ajustados al final del partido estaba convencido de que íbamos a sumar, por desgracia el gol ha llegado en el añadido”.

Estévez mencionó que el resultado podría haber sido cualquiera y también valoró el trabajo de sus futbolistas en un campo tan complicado: “Tenemos fe y no nos rendimos, lo echamos de menos en Tenerife y así es como hay que ir, si sometes a un equipo candidato a play-off dice que hacemos bien las cosas sin particularizar a nadie. Al final yo creo que el acierto ha sido determinante”.

Por último, agradeció el esfuerzo de la parroquia eldense, donde una treintena de aficionados se dieron cita en la capital cántabra para ver a su equipo: “Han estado entregados con su equipo, han dado energía positiva, agradecer a los desplazados más los miles que estaban en Elda. Hay que seguir sin perder la identidad”.