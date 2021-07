Luis Esteban lleva al Constitucional la condena por las dietas que Crespo cobró de la CAM

Dispuesto a defender su inocencia hasta el final, el exconsejero de la CAM y expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Luis Esteban, acaba de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que le condena a un año de prisión por los 600.000 euros que en concepto de dietas cobró indebidamente de la caja su último presidente, el empresario ilicitano Modesto Crespo.

Esteban, quien también fue responsable de Terra Mítica y de la Sociedad Parques Temáticos, es el único de los seis condenados en este proceso que ha dado el paso de acudir en amparo ante el Constitucional. Lo hace alegando vulneración del principio de presunción de inocencia.

En esta causa, una de las siete abiertas por la gestión de la CAM, se juzgó y condenó el pago injustificado a Crespo de unos emolumentos (300.000 euros al año) camuflados como dietas cuando su cargo no era remunerado. Una actuación que el Tribunal Supremo tachó de «ideación criminal» por la que, además de a Esteban, se condenó al exdirector general de la caja Roberto López a dos años de prisión y a los exconsejeros José Forner, Antonio Gil-Terrón y Martín Sevilla a uno, además de multas. ¿El delito? Apropiación indebida.

Paradójicamente Crespo, que fue quien se embolsó el dinero, fue a quien se le impuso la condena más baja (nueve meses) en virtud del acuerdo suscrito con la Fiscalía dos días antes del juicio por el que admitió el cobro indebido de esos 600.000 euros y se avino a devolverlos a cambio de garantizarse que no ingresaría en prisión. Excepto él, el resto de condenados recurrieron en casación al Supremo que, en una resolución de la que fue ponente el magistrado alicantino Vicente Magro, rebajó en seis meses a cada uno la pena impuesta por la Audiencia de Alicante.

Entre los acusados también estaban todos los miembros del consejo de administración, que fueron absueltos por la Audiencia de Alicante. Durante el proceso mantuvieron que no se dio el visto bueno a los pagos porque jamás se llevó el asunto a ese órgano de la caja. Una afirmación que ha ratificado Luis Esteban en todas sus declaraciones en sede judicial, el único de los condenados que lo ha hecho. Los demás han mantenido que se abordó el tema en el consejo, frente a lo afirmado por los exconsejeros, que declararon que se falseó el acta para incluir con posterioridad la luz verde a las dietas.

El también expresidente del Hércules ha sostenido desde el inicio de la instrucción que de esos pagos se habló en la comisión de retribuciones, de la que era miembro, pero que nunca se sometieron a aprobación por el consejo. Ni los emolumentos ni el carácter retroactivo por el que se le abonaron a Crespo los seis meses que llevaba nombrado como presidente cuando se decidió pagarle como responsable de una empresa participada, Tinser, en la que no consta que hiciera nada.

Consciente de la dificultad que entraña incluso la admisión a trámite del recurso, Esteban asegura que ha decidido presentarlo «por una cuestión de justicia. No tiene sentido la sentencia de la Audiencia de Alicante ni la del Supremo. No se puede decir que por estar en la comisión de retribuciones soy más responsable que otros por algo que no se llegó a aprobar. Hubo órganos que no hicieron su trabajo y no es justo que tenga que pagar por ello. No podía pensar que en la CAM pudiera ocurrir algo así», explica.

Algunos de los condenados, como Gil-Terrón, barajaron recurrir pero al final han declinado hacerlo. «Tengo la conciencia tranquila, aunque me da mucha pena que después de 18 años en la caja haya sido este el premio», se lamenta.