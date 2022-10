¿Qué ofrecen los colegios profesionales a los nuevos colegiados? ¿Cómo se han adaptado a la nueva realidad? ¿A qué nuevos retos se enfrentan? Estas fueron algunas de las cuestiones que se abordaron en el desayuno-coloquio celebrado en el periódico INFORMACIÓN el pasado jueves al que asistieron Herman Schwarz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante; Carmelo Rives, tesorero del Colegio de Economistas; Fernando Candela, decano del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (ICALI); María del Mar Rodríguez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante y Montserrat Angulo, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante.

La principal labor de los Colegios Profesionales es estar al servicio de los colegiados pero también de la sociedad. «Los colegios profesionales estamos para proteger a la sociedad. La función principal es ordenar la profesión y protegerla del intrusismo», destacó Herman Schwarz.

Durante el encuentro se puso sobre la mesa una de las mayores problemáticas que afrontan los colegios profesionales en la actualidad: concienciar a los nuevos egresados de las universidades sobre la necesidad de la colegiación.

En esta línea, la moderadora del coloquio, Carmen Lizán, jefa de la sección de Extras de INFORMACIÓN, lanzó la primera cuestión: ¿qué ofrecen a los nuevos colegiados? En este punto hubo una diferenciación entre la colegiación obligatoria y la colegiación voluntaria, pero todos los presentes expusieron la implicación que estas entidades realizan con los nuevos egresados para que conozcan lo que se les ofrece y la importancia de colegiarse.

«Este es uno de los grandes retos de los colegios profesionales. Desde el Colegio de Economistas de Alicante llevamos a los jóvenes de la mano porque creemos que es determinante, nosotros nos estamos manteniendo pero en otros colegios el número de colegiados está bajando. Dedicamos una junta al año a ideas sobre la colegiación de los jóvenes y tenemos un programa de puertas abiertas con la universidad. En la colegiación no obligatoria nos toca trabajar mucho en esta concienciación», subrayó Carmelo Rives.

En este sentido, los representantes coincidieron en que es esencial que los estudiantes conozcan la labor del colegio antes de terminar sus estudios. «Desde el Colegio de Abogacía tenemos la figura del precolegiado desde el último año de carrera. La labor del colegio se centra en servir a los colegiados y defenderlos para que los profesionales que se incorporan se sientan servidos y defendidos», indicó Fernando Candela.

Por su parte, Montserrat Angulo, resaltó que desde el Colegio de Enfermería de Alicante se da cabida a los estudiantes «hace 4 años se creó la figura del precolegiado para brindarles la oportunidad de que formen parte de las actividades que realizamos como diferentes jornadas, congresos y formaciones».

Asimismo, es imprescindible que los Colegios Profesionales se adapten a las demandas que van surgiendo en la sociedad, expresó María del Mar Rodríguez, «la complejidad de la sociedad obliga a la colegiación, hace que se necesite la guía del colegio además de la información, la actualización y la formación que ofrecemos. Hay una total desinformación en cuanto a la profesión de administrador de fincas, me preocupan mucho las nuevas generaciones. En nuestro colectivo tenemos un perfil de 40-45 años por eso, hay que conducir a la gente para que conozca la profesión, que al final también es vocacional».

¿A qué nuevas realidades se enfrentan?

La transformación digital es una de las principales realidades a las que se enfrentan todos los ámbitos profesionales, la crisis sanitaria originada por el covid-19 ha acelerado esta transformación. Esto ha hecho mella en todos los sectores y así lo reflejaron los distintos representantes de los colegios profesionales de la provincia en el desayuno-coloquio. «La nueva realidad en la abogacía tiene que ver con la digitalización, se han llevado a cabo reuniones y juicios de manera telemática. Sin duda, la digitalización ha llegado para quedarse», explicó el decano del ICALI.

Durante la jornada se dio visibilidad a cada uno de los retos y problemáticas a los que cada colectivo se enfrenta. En lo que se refiere al sector sanitario, la situación actual es la falta de personal, «hoy por hoy en España no existe un mapa o una lista de cuántos médicos hay, dónde están, qué edad tienen, cuándo se jubilan y de qué especialidad son. Sabemos que va a haber una jubilación muy voluminosa de médicos que entraron en la profesión en los años 80 y no hay un relevo, es un problema muy grave. Por otra parte, la atención primaria es la que peor dotada ha estado en sus incrementos de personal. Algunos estudios, indican que si el paciente es atendido por la misma persona, médico de cabecera, esto disminuye la mortalidad y la necesidad de ingresos hospitalarios. Esto no se está teniendo en cuenta a la hora de dotar al sistema sanitario, yo creo que es una ausencia de programación pero es muy importante potenciar la atención primaria», resaltó el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante.

En esta misma línea, la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante incidió en la falta estructural de enfermeros y enfermeras. «Alicante es la peor de las tres provincias de la Comunidad Valenciana en número de enfermeras por cada 100.000 habitantes. Con las jubilaciones que se prevén va a haber una necesidad de profesionales pero tampoco queremos que esto sea una creación de plazas en formación universitaria para que luego haya bolsas de trabajo parados o que los profesionales se vayan al extranjero. Queremos que las administraciones públicas garanticen esa bolsa de trabajo, que consideren que se deben aumentar las plazas para garantizar la calidad y la seguridad de nuestros usuarios. No podemos estar trabajando con ese déficit de personal porque no les dedicamos ese tiempo que necesitan a nuestros pacientes».

Por otro lado, María del Mar Rodríguez indicó que en estos momentos la implantación de la eficiencia energética en los edificios, los fondos europeos o la inflación repercutida en los gastos comunitarios son algunos de los escenarios que se les plantean a las comunidades de propietarios. «Los Fondos Europeos son un añadido para ayudar a la eficiencia energética de los edificios. Desde las instituciones nos están favoreciendo que nosotros como administradores impulsemos esa eficiencia energética. Ahora han salido también ayudas de accesibilidad ya que existen muchos edificios que no son accesibles como se debe y no disponen de rampas o ascensores. Las comunidades de vecinos están abocadas a tener un administrador de fincas para poder realizar todos los trámites».

Interconectados con la sociedad

En otro de los puntos del coloquio se puso de manifiesto la situación económica actual y la dotación presupuestaria para la provincia de Alicante. «No podemos vivir al margen, estamos conectados a todo lo que afecta a la provincia. A la Unión Profesional de Alicante (UPA) se nos está reclamando la participación en manifestaciones que va a haber ante el maltrato presupuestario para la provincia de Alicante. La UPA necesita más visibilidad porque de cualquier problema que se le plantea a la sociedad nosotros tenemos a los mejores profesionales para solventarlo», sostuvo Fernando Candela, presidente de la Unión Profesional de Alicante (UPA).

Carmelo Rives resaltó que desde el Colegio de Economistas se trabaja cada día en charlas en la sociedad para explicar la situación económica actual «desde el colegio intentamos también ofrecer una formación financiera al ciudadano, explicando la inflación y la situación económica que estamos atravesando. Estamos ante una crisis de demanda, la demanda fue tan brutal después del covid-19 que los precios se dispararon».