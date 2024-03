El sindicalista malabarista de la ITV de Torrevieja

Nunca está de más llamar la atención cuando unos trabajadores se manifiestan o hacen huelga. Es la mejor manera de que quienes pasan por delante se paren, al menos unos momentos, y puedan ver por qué razón esas personas están haciendo un paro. Es lo que ha debido pensar un trabajador durante la octava jornada de huelga convocada por los sindicatos para reclamar la equiparación salarial acordada con la Conselleria de Industria en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la provincia.

El sindicalista, apostado a las puertas de la estación de ITV de Torrevieja junto a otros compañeros que han formado un piquete informativo, ha demostrado una gran destreza con la bandera del sindicato CCOO que portaba. Tras unos compases de baile, con un movimiento de piernas y pies digno de un concurso televisivo, el trabajador se ha echado a un lado de la carretera para demostrar sus dotes de malabarista.

El trabajador de la ITV en huelga durante su "actuación". / Información

Ha tirado la bandera hacia arriba, que ha cogido a la primera, aunque en un movimiento inesperado ha cometido el único fallo, que ha acabado con la banderola en el suelo. Lejos de terminar su actuación aquí, jaleada por otros compañeros suyos en huelga, esta vez decidió doblar la apuesta y hacer una maniobra más complicada. Con la bandera en la espalda, la lanza por encima de su cabeza y la coge, ante la sorpresa de los conductores que pasaban en esos momentos por allí.

Su show acaba cuando la banderola del sindicato, de plástico, se desprende del palo que la sujetaba, aunque, con un ágil movimiento, termina cogiéndola en el aire y entra rápidamente en la estación de ITV, en la que, en la puerta, el piquete informativo había colocado una pancarta para explicar el motivo de la concentración: "Sitval Torrevieja en huelga".

Equiparación salarial

Es una de las anécdotas de la octava jornada de huelga de los trabajadores de Sitval, que reclaman la equiparación salarial. La movilización está siendo masiva en toda la provincia de Alicante, donde se iniciaron los paros todos los martes y jueves.

En las estaciones se está atendiendo, prioritariamente, a los servicios públicos, como vehículos de emergencia, coches obligados a pasar una segunda revisión por fallos en la anterior y, también, usuarios con la ITV caducada.

Los piquetes informativos se han apostado a las puertas de las diferentes estaciones de la ITV. Las estaciones de Alicante y de Benidorm, las dos más saturadas, tuvieron una asistencia de vehículos muy inferior a la habitual. Empleados de Sitval han acudido a las puertas de las estaciones con pancartas, banderas y hasta con batucadas. También en Elche, entre otras estaciones, los empleados se concentraron a la entrada de la estación de ITV reclamando la mejora salarial, que afecta a unos 400 trabajadores en la provincia.

Protesta de trabajadores de una estación de ITV de la provincia este jueves. / Información

Discriminación

Los empleados reclaman una equiparación salarial para evitar la discriminación que se está produciendo actualmente con una empresa pública que tiene a trabajadores con diferente sueldo e igual salario. El complemento que reclaman para los que cobran menos se sitúa entre los 400 y los 600 euros, incluso los de algunas ITV cobran 700 euros menos que otros en su mismo puesto en otras ciudades.

Sin embargo, la aplicación del acuerdo se ha topado con nuevas trabas por parte de la Conselleria de Hacienda, que reclama más documentación. Ambas partes, la Conselleria de Innovación e Industria y los sindicatos, están de acuerdo en la equiparación salarial, pero desde la empresa pública les han trasladado a los sindicatos CCOO y UGT que no se puede realizar hasta que no se complete la documentación que pide la Conselleria de Hacienda, como es la Relación de Puestos de Trabajo, algo que no está previsto que se pueda terminar a corto plazo.