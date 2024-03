El sector pesquero reclamará al ministro la bajada del IVA tras la drástica caída del consumo de pescado

La situación de asfixia en la que se encuentra la pesca de arrastre en la provincia de Alicante, la mayoritaria en la provincia, tras el recorte por parte de la Unión Europea (UE) en los días para salir a faenar que será de 45, en lugar de los 15 que se calculaban inicialmente, la competencia desleal del pescado marroquí o la caída de consumo por el alto precio del pescado en los mercados, la conocerá de primera mano el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Planas recibirá finalmente al sector este viernes tras la petición de reunión solicitada por este colectivo el pasado febrero en la sede de su departamento en el contexto de la movilización del sector primario

Al encuentro asistirán representantes de la patronal de armadores Cepesca, la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras, la patronal de empresas de acuicultura (Apromar) y la federación que agrupa a las pescaderías, Fedepesca.

El sector pesquero, acuícola y de comercio especializado en alimentación reclamará al ministro la bajada del IVA a los productos pesqueros para elevar su consumo, medidas para luchar contra la competencia desleal de terceros países, y denunciará el exceso de regulación en la Unión Europea.

España aplica para el pescado y carne frescos un 10 % de IVA (tipo reducido), frente al 5,5 % de Francia, el 7 % de Alemania o el 4 % de Italia. El sector y las organizaciones de consumidores, así como la oposición, lleva tiempo reclamando al Gobierno el tipo superreducido del 4 % para el pescado, como tienen otros alimentos de primera necesidad, como la fruta, la verdura y los quesos.

Todo, tras la espectacular caída de consumo del pescado por los altos precios que tienen en los supermercados. El consumo actual se sitúa en 18,53 kilos por persona y año en los hogares españoles, cuando en 2013 estaba en 27,2 kilos por persona.

Una pescadería del Mercado Central de Alicante, en una imagen reciente. / Jose Navarro

Según los cálculos realizados por el sector, la rebaja del 10 % al 4 % del IVA para los productos pesqueros supondría una merma en la recaudación de IVA de menos de 500 millones de euros, cifra que se vería compensada con la disminución del incremento del gasto sanitario por enfermedades relacionadas con una mala alimentación.

El secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante, Juan Mulet, calcula que el precio del pescado de la lonja al supermercado sube entre un 100 % y un 300 %, "dependiendo de lo que quiera poner el intermediario y del tipo de pescado". "Es un alimento básico como otros que sí tienen el IVA al mínimo, no entendemos por qué no lo tiene así también", añade.

La negativa del Gobierno ante las reiteradas peticiones de reducción o eliminación del IVA para incentivar el consumo de productos pesqueros, sometido a una "dramática" reducción desde 2008 y la escasa promoción de su consumo, se pondrán sobre la mesa del ministro este viernes.

Días de pesca

Además, las cofradías de pescadores de la provincia pretenden, a través de las federaciones que se reunirán con Luis Planas el 22 de marzo, hacerle llegar sus reivindicaciones. Las principales son la habilitación de fondos de ayudas para el desguace de parte de la flota, dado que las embarcaciones que se mantuvieran contarían con una mayor viabilidad económica al poder repartirse los cupos que se dejen de utilizar, y la ampliación de los días de pesca tras el drástico recorte de la UE que ha pasado de 240 días a tan solo 125 al año, al aumentarse de 15 a 45 los días de paro, lo que deja sin rentabilidad al sector alicantino.

"Así no podemos mantenernos, llevamos dos meses trabajando y cuando lleguemos a agosto o septiembre no nos quedarán días ya para trabajar hasta el año siguiente", denuncia el secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante, Juan Mulet.

Pescadores de Santa Pola seleccionando las capturas en el barco. / Áxel Álvarez

Mulet señala que la temporada está yendo bien, gracias a los buenos precios que se están pagando en la lonja y el haber compatibilizado los paros de las distintas cofradías. "No hay mucho pescado, pero los precios compensan", explica el secretario provincial del sector pesquero.

Entre enero y febrero ha parado la mitad de la flota de La Vila Joiosa, mientras que Altea, que ahora está parada, y Calp, ha estado faenando. Ahora están faenando Santa Pola y la mitad de la flota de La Vila. El arranque de año ha sido muy bueno para la pesca de sardina y boquerón, ahora en aguas más al norte de la provincia, y se están cogiendo buenas capturas de pescado blanco y cangrejo, de arrastre.

"Obsesión medioambientalista"

En el encuentro del sector pesquero con Luis Planas, además, se analizarán las propuestas que se debatirán en el próximo Consejo informal de ministros de Pesca de la UE que se celebra en Brujas (Bélgica) los próximos días 24 y 25 de marzo y le plantearán todas las reivindicaciones que les llevaron a respaldar desde su inicio las protestas del sector primario español, como la manifestación celebrada el pasado 26 de febrero en Madrid.

Así, los pescadores, acuicultores y pescaderos coinciden con agricultores y ganaderos en una serie de demandas, siendo una de ellas la "obsesión medioambientalista" de la Comisión Europea (CE) a la hora de legislar.

Pescadores de El Campello en una reciente protesta en Madrid. / Información

De esta forma, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 27 de febrero la Ley de la Restauración de la Naturaleza impulsada por la CE y que tiene el objetivo restaurar el 30 % de los ecosistemas marinos integrados en la Red Natura 2000 en 2030. El sector ya ha manifestado en reiteradas ocasiones la falta de un respaldo científico suficiente y la ausencia de una evaluación del impacto socioeconómico de esta Ley.

Competencia de Marruecos

Los operadores del sector pesquero también abordarán con Planas la falta de estímulos para empujar el relevo generacional, la cada vez mayor complejidad burocrática para gestionar la actividad ante las administraciones y la competencia desleal que ejercen terceros países. "Nos tienen abandonados, no piensan en el sector primario, a Marruecos no se les imponen las mismas restricciones, allí no hay parón, imagínate las capturas que tienen", lamenta Juan Mulet.

Por último, el sector pesquero volverá a solicitar a Planas el apoyo y la defensa de su actividad en Europa, siendo la primera potencia pesquera y de producción acuícola, y líder en transformación y comercialización a nivel europeo, además de un modelo de sostenibilidad y buenas prácticas.

En este sentido, el sector transmitirá al ministro la importancia de las próximas Elecciones Europeas en lo que respecta al sector primario y la defensa del sector alimentario europeo, más aún considerando los nuevos escenarios globales y la geopolítica internacional.