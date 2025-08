El precio del alquiler se deboca: ¿cuál es la ciudad más cara en Alicante?

El precio del alquiler anda desbocado, hasta tal punto que en los últimos tres años se ha incrementado en la provincia de Alicante casi en un 50 %. ¿El resultado? Arrendar en estos momentos una vivienda de 80 metros cuadrados sale por 990 euros al mes, lo que no está al alcance de numerosos bolsillos e impacta de forma directa en la economía de muchas familias. Y eso es la media del conjunto del territorio, dado que en algunos municipios el precio es muy superior, en un ranking que está encabezado por Benidorm, donde el coste ahora mismo se sitúa en los 1.358 euros. Todo en un proceso en el que la Vila Joiosa es la ciudad en la que el incremento ha sido más acusado, hasta alcanzar los 1.215 euros mensuales. En el lado contrario, el de los municipios más económicos, se encuentra Alcoy, y no solo en la provincia, sino también de España, con una media de apenas 535 euros. Detrás de todas estas subidas se oculta la escasez de oferta y una demanda que no para de crecer.

Tener acceso a una vivienda se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para numerosas familias. Tanto en formato de compra como de alquiler, que es la opción a la que intentan recurrir todos aquellos para los que adquirir un piso es poco menos que una quimera. Pero ni por esas. Porque los precios de los arrendamientos no paran de crecer, en una dinámica que parece que no tenga fin. Y como muestra, un botón. En los últimos tres años el incremento en el caso de la provincia de Alicante roza el 50 %. Y esa tendencia se mantiene, como lo demuestran los datos de julio facilitados por el portal inmobiliario Fotocasa, que reflejan un incremento interanual en el este territorio del 9,1 %, lo que deja el precio mensual medio del metro cuadrado en 12,37 euros. O lo que es lo mismo, una cuota de 989,6 euros por una vivienda de 80 metros cuadrados.

Vista de Benidorm, donde el alquiler es más elevado. / David Revenga

De acuerdo con el mismo estudio, el principal incremento interanual se ha registrado en la Vila Joiosa, concretamente de 26,9 %, lo que arroja un precio de 14,28 euros el metro cuadrado. También es destacable la subida registrada en Dénia, del 26,2 % y 14,43 euros; la de Guardamar del Segura, del 21,7 % y 12,26 euros; y la de Xàbia, del 21,2 % y 15,68 euros. Elda es otra de las poblaciones en las que se ha registrado un aumento considerable, del 21,4 %, aunque en este caso el precio es muy inferior, de solo 7,73 euros el metro cuadrado.

En cuanto al ránking de los municipios más caros, a la cabeza de todos se sitúa Benidorm, con 16,97 euros el metro cuadrado, y eso a pesar de que términos interanuales se ha registrado una bajada del 2 %. A continuación aparece l'Alfàs del Pi, con 14,28 euros; Xàbia, con el baremo ya comentado; Pilar de la Horadada, con 14,60 euros y una subida del 3,4 %; y Calp, con 14,56 euros y un 18,2 %.

En conjunto, todas poblaciones situadas en zonas costeras, donde la presión turística es un elemento que actúa de forma directa sobre la cotización de la vivienda. Eso también se pone de manifiesto en el caso de la capital de la provincia, Alicante, donde el alquiler medio se sitúa en 14,02 euros tras un ascenso interanual del 6 %.

El precio es mucho menor en Orihuela, concretamente de 9,42 euros y una subida del 8,3 %; en Elche, de 9,50 euros y un 18%; cerrando la tabla Alcoy, con 6,69 euros y un descenso interanual del 3,9 %. Se da la circunstancia de que también esta ciudad se sitúa entre los municipios españoles en los que el alquiler es ahora misma más económico. Solo está por debajo de poblaciones como Baeza, Almendralejo, Úbeda, Puertollano, Linares, Écija, o Plasencia.

Pisos en alquiler en Alcoy, donde los precios son más baratos. / JUANI RUZ

El ranking de los municipios con mayores precios está encabezado por Esplugues de Llobregat, con 24,54 euros el metro cuadrado, seguido a escasa distancia por Barcelona, Calviá o Madrid capital, todos ellos en un baremo de entre 23,42 y 22,35 euros.

Tensión

En definitiva, un problema que, en mayor o menor medida, está afectando al conjunto del país y que, al menos a corto plazo, no se le ve un final, sino más bien todo lo contrario. Así lo señala María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, quien subraya que "el mercado de alquiler está encadenando subidas de precio a un fuerte ritmo desde hace tiempo. Este incremento sostenido está teniendo un impacto directo en la economía doméstica de miles de familias, que ven cómo el acceso a la vivienda se complica mes a mes".

Y detrás de ello, como viene sucediendo en los últimos años, se encuentra la tensión entre la oferta y la demanda. Así lo asevera Matos, que pone el acento, especialmente, en las grandes ciudades y áreas metropolitanas, donde el fenómeno se está produciendo con mayor contundencia. "La escasez de oferta disponible, sumada a una demanda creciente, está acelerando el encarecimiento del alquiler en todo el país", remarca Matos.