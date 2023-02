El entrenador del Elche, Pablo Machín, sabe que “el foco siempre está sobre el entrenador, pero no puedo perder el tiempo pensando en ello, porque no depende de mí”. A la pregunta de si se siente cuestionado por el propio Bragarnik, que recientemente ha dicho que la continuidad del técnico -la próxima temporada o esta misma- dependerá de los resultados, el preparador soriano aseguraba que “no me planteo que no consigamos la victoria ante el Betis. Yo solo pienso en que vamos a ganar este partido. La responsabilidad del entrenador es la que es, siempre. Sabemos que el foco está sobre él. Pero no puedo perder el tiempo pensando en esto porque no depende de mí. Yo soy entrenador del Elche 24 horas al día y no voy a estar pensando en cosas que no nos van a ayudar”.

Conciencia tranquila Profundizando en el asunto, Machín, especialmente profuso en sus respuestas, explica: “Lo único que me preocupa es hacer lo mejor que sé mi trabajo. Tengo la conciencia tranquila. Veo que el equipo mejora, aunque es cierto que luego hay situaciones objetivas que tapan las mejoras porque no llegan las victorias. En menos partidos hemos conseguidos más puntos de los que se llevaban. No era muy complicado mejorar lo que se había hecho, lo sé, pero estamos mejorando en todos los aspectos”. El último Elche-Betis supuso la destitución de Fran Escribá "Nos jugamos mucho" El entrenador sabe que este viernes “nos jugamos mucho, como en todos los partidos. Por más que digamos que nuestra liga es de un único partido, llevamos una camiseta y un escudo de un club centenario. Y lo mejor que tenemos es a nuestra afición, a la que queremos agradecerles su apoyo y a la que queremos dar una alegría como la del día del Villarreal, a parte de las ocasiones y todo lo que tiene que ver con la actitud”. Más concretamente, sobre las palabras del dueño, el preparador franjiverde entiende que “decir que el entrenador depende de los resultados es una respuesta lógica en este mundo del fútbol. Insisto, lo único que me preocupa es hacer lo mejor que sé mi trabajo”. Duro golpe Perder ante el Espanyol fue un duro golpe. El enésimo. Pero, “ya hemos tenido tiempo de pasar el duelo, sacar las cosas positivas que tuvimos, que fueron muchas, y de analizar los infortunios que tuvimos para intentar evitarlos, como por ejemplo los resbalones. Hay veces que las dinámicas están por encima de todas las cosas, pero solo las podemos cambiar nosotros. Estoy convencido de que vamos a competir bien y vamos a tener una nueva oportunidad de conseguir esa ansiada victoria”. Pablo Machín: "Poco más puede hacer el Elche para ganar un partido" Sobre el estado anímico del grupo, Machín asegura que “el varapalo fue grande por cómo fue. Pero creo que acordarnos del pasado no nos ayuda mucho y debemos ser optimistas, mirar al frente, ser un equipo con carácter, mostrar rebeldía y orgullo, así como las mejores cualidades de cada miembro del equipo”. Y añade: “Ser competitivos es el primer paso para conseguir la victoria. El equipo lo tiene claro. Llevamos muchas jornadas con la moral un poco baja pero tenemos que revertir esta situación. He visto muy bien al equipo en esta semana de preparación y trabajamos para superar situaciones, lesiones, contratiempos. Depende de nosotros y seguro que lo vamos a poder hacer”. ¿Qué Betis espera? “Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la liga, con individualidades muy destacadas. Llegan con la baja importante de Canales, pero hablando de bajas las nuestras son muchas y determinantes. Salimos más perjudicados. El Betis domina muchas fases del partido y suelen ganar la posesión. Tiene futbolistas muy verticales en extremos y delantera. Es un equipo firme y sólido. También en defensa, lo cual, al juntarlo con su eficacia ofensiva, hace que sea un equipo muy peligroso. Y la situación en la tabla y Europa así lo dice”, apunta el técnico. Lautaro y Nico Preguntado por la escasa participación de Lautaro y Nico, el técnico echa balones fuera: “Hay unos jugadores que juegan menos que otros y es que a criterio del entrenador son los que mejor están para saltar al campo y conseguir victorias. No quiere decir que unos jugadores estén entrenando mal sino que hay otros que a mi juicio pueden ayudar más al equipo. El entrenador está para gestionar y decidir. Pero no solo Lautaro y Nico, también hay muchos otros jugadores que participan menos pero estoy contento con ellos. Todavía nos queda mucho campeonato por delante y todos van a ser importantes”. Más concreto fue con Lautaro que “cuando tuvo que salir contra el Cádiz, todos fuimos conscientes de que hizo una muy buena segunda parte. Luego ha tenido otras dos actuaciones que no fueron en la misma línea y Clerc lo está haciendo francamente bien en los últimos partidos”. Oportunidad para los jugadores olvidados por Machín El debe es el acierto Machín cree sinceramente que el equipo ha mejorado. “Los números físicos lo dicen. Y también los números en cuanto a ocasiones que nos generan y las que generamos. El debe que tenemos es el acierto, que muchas veces viene determinado por estas dinámicas. Nosotros debemos persistir y confiar en nosotros, en nuestras capacidades. Quedan muchos partidos para acabar la temporada”. ¿Existe temor en que la temporada se convierta en una pesadilla en el tramo final? “Sí, pero si pensáramos así e hiciéramos caso a mucha gente que piensa en ese sentido ya habría sido desde antes de que llegara yo. Ya os dije que debemos valorar lo que tenemos. El hecho de estar en Primera División y hoy con un estadio con cerca de 20.000 aficionados, recibiendo a equipo Champion, con los niños cerca de sus ídolos. Ese proceso lo debemos valorar y disfrutar. A todos nos gustaría estar en una situación mejor… Creo que vamos a ganar muchos partidos. Nosotros solo llevamos uno, pero podemos seguir dando alegrías y mientras las matemáticas no nos quiten la ilusión yo la sigo teniendo. Sé que es complicado, el objetivo es ser un equipo competitivo, que en el día a día no se deje nadie. Representamos a un club centenario”. El gafe de Ponce La situación por la que atraviesa el delantero argentino “está muy relacionada con la confianza. Yo no diría con la calidad, que es incuestionable. Todo se puede mejorar pero las dinámicas, las rachas son muy importantes en los delanteros. Yo lo que valoro, más allá de poder materializar las ocasiones, es lo que podemos garantizar, el querer, el estar y el generar. Luego, el que la define puede tener o no el acierto. Boyé y Ponce están realizando un trabajo magnífico más allá del gol. Apretando arriba, llegando muchas veces al área rival. Me quedo con que han tenido muchas ocasiones”. “Los equipos que normalmente están abajo es porque no están siendo contundentes en las áreas. Es a lo que debemos aspirar y tener equilibrio. Si nos llegan la mitad de veces que nosotros es que lo estamos haciendo mejor”. ¿Y qué piensa de Josan? “En el caso de Josan igual que otros jugadores que si siguen entrenando como lo están haciendo seguro que cuando les llegue la oportunidad lo van a hacer bien. Josan era una de las opciones de carril. Luego tuvo el infortunio de la lesión. Le ha costado volver a coger el tono y ya está preparado”.