Fidel Chaves, uno de los capitanes de la plantilla del Elche CF, ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la que ha repasado el presente y el futuro del conjunto ilicitano. El futbolista andaluz ha reconocido que están viviendo una temporada “dura” y no ha dudado en afirmar que ha sido un “fracaso”. Sin embargo, no ha dudado en afirmar que el cuadro franjiverde volverá a Primera División. Además, ha defendido la llegada de Beccacece ahora para preparar el próximo curso y ha destacado la labor que está realizando el propietario, Christian Bragarnik, al frente del club.

¿Qué Elche se va a ver en estos últimos cinco partidos, una vez certificado el descenso?

Un Elche, como siempre, combativo y competitivo. La temporada ha sido un fracaso, porque no hemos conseguido el objetivo, pero tenemos la ventaja de poder ir viendo cosas de cara la próxima campaña. Aunque los resultados no nos están acompañando, se están haciendo cosas bien. Hemos mejorado en lo físico, frente al Rayo logramos una buena victoria en casa, estamos haciendo buenos minutos y queremos seguir mejorando esas cosas buenas pensando ya en el año que viene.

A pesar del luto que están pasando, ¿qué le pareció la asistencia de más de dos mil escolares en el entrenamiento del pasado lunes?

Fue algo precioso. La energía que trasmiten los niños es algo único e inexplicable. Se echa de menos este tipo de iniciativas y se deberían hacer más. Esperemos que se pueda realizar alguna más antes de final de temporada y la campaña que viene, porque los niños disfrutan y a nosotros nos cuesta poco firmar y hacernos una fotografía y dar una alegría.

Otros compañeros como Tete Morente o Edgar Badia que también tienen contrato han manifestado su intención de seguir la próxima temporada en Segunda División. ¿Continuará el capitán Fidel?

Por supuesto. Tengo contrato y todo el mundo sabe los lazos de unión que tengo con este club y esta ciudad. Aquí he vivido momentos increíbles y maravilloso y este año me ha tocado vivir la otra cara del fútbol y de la vida. He sufrido momentos duros, pero así son las cosas. Tengo un año más de contrato y ojalá pueda cumplir no solo ese si no muchos más.

La temporada próxima el único objetivo debe ser salir por el ascenso desde el primer partido…

Por su puesto. Ese debe ser nuestro objetivo sí o sí. El objetivo es volver a donde este ciudad, este club y esta afición merecen estar. La Segunda División todos sabemos que es muy complicada. Hemos estado tres temporadas disfrutando de Primera División y este curso estamos terminando cabizbajos, porque no hemos cumplido los objetivos en un año tan importante y especial para entidad. Hemos pasado momentos difíciles y tenemos que recuperar la ilusión y mantener la comunión equipo-afición. Seguro que vamos a conseguir volver a Primera. Tenemos una ventaja de poder preparar la próxima campaña con un objetivo claro, debemos prepararnos para ello, sabiendo la dificultad que entraña. Será una temporada larga y tendremos momentos de dificultad, pero que nadie dude que este Elche volverá a Primera.

Hay compañeros como Gonzalo Verdú y Josan, que llevan muchos años en la plantilla y no tienen claro si seguirán. ¿Le gustaría que siguiesen?

Si por mí fuera, seguro. Josan ha sido mi compañero de habitación durante estos últimos años y hemos compartidos muchas cosas. A veces hablamos que hemos estado más tiempo juntos que con nuestra mujeres. De Gonzalo, todos sabemos su liderazgo y compromiso. Han sido y espero que sigan siendo jugadores importantes. Pero son temas que no me competen a mí. No sé qué pensará el club, pero ojalá puedan continuar. Les tengo mucho cariño y he vivido muchas cosas con ellos.

¿Está la plantilla convencida de Beccacece es el entrenador ideal para la próxima temporada?

Totalmente. Lo dije después de la destitución de Pablo (Machín). No sé si fue justa o injusta. Pero considero que es un acierto que haya venido ya porque tiene la ventaja de ir conociendo a la plantilla, decidir los jugadores que deben seguir e ir cogiendo sus ideas y formas de trabajo. Estoy convencido de que vamos a hacer cosas importantes. Ha venido con unas ganas tremendas y, aunque es difícil, ya se está viendo un equipo que está dando la cara, que intenta dominar los partidos y jugar en campo contrario para hacer daños a los rivales. Es la elección idónea.

¿Habláis los capitanes con Bragarnik? ¿Qué os dice?

La verdad es que es una persona más cercana de lo que parece. Cuando está aquí, siempre baja al vestuarios a hablar con nosotros. Si tiene que pegar un tirón de orejas lo hace, igual que nos dice cuando hacemos las cosas bien. Está muy involucrado en el día a día por tratar de mejorar a nivel institucional, de club, vestuarios, infraestructuras… Nunca en mi carrera he tenido unas infraestructuras como las que tenemos en el Elche para desayunar y comer todo el equipo. Es un plus grande. El fútbol cada vez está más profesionalizado y cada detalle, como la nutrición, es importante. Está intentando mejorar y hacer crecer el club.

¿Les ha comentado ya del proyecto de la próxima temporada?

De momento no, pero, cuando venga, seguro que lo hará. Es futbolero y nos comenta las cosas tanto de manera individualizada o con todos juntos. El cualquier viaje se une a nosotros y es más cercano de lo que la gente se cree. Personalmente lo agradezco, porque hace que las cosas sean más fáciles.

Aunque el Elche puede partir con ventaja por ser un recién descendido y va a a tener dinero de la ayuda al descenso para configurar la plantilla, se está viendo esta temporada que los dos primeros de Segunda, Las Palmas y Eibar encabezan la clasificación y tres descendidos del año pasado, como el Granada, Alavés y Levante van detrás…

Sabemos que la Segunda División es muy difícil y es una carrera de fondo en la que hay que ir sorteando obstáculos. Tenemos que prepararnos bien. Partimos con la ventaja de que nos estamos preparando ya. Tenemos que empezar fuertes desde el inicio de la competición y que, desde el primer partido, se vea un equipo reconocible. Ojalá podamos empezar en casa, en unos días que serán especiales para la ciudad. Yo he vivido aquí el primer partido de liga con 20.000 aficionados en las gradas y eso ayuda mucho. Hemos pasado un año duro, pero el que viene va a ser ilusionante y estoy seguro que nuestra afición nos respaldará y seguirá estando con nosotros.

¿Qué opinión tiene del Atlético de Madrid, rival del domingo?

Creo que se está viendo el equipo más vistoso de los últimos años del Cholo. Si por algo se ha caracterizado es por ser un conjunto competitivo, que lucha por todos los balones, muy correoso y difícil de batir. Ahora cuenta con futbolistas de mucha calidad, con capacidad de liderazgo y también se está preparando de cara al año que viene. Es quizás menos reconocible que en los últimos años, pero tienen un juego más vistoso. Si no hubiera tenido el bache que tuvo, seguro que estaría luchando por el título.