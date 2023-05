El pasado jueves, en la presentación del nuevo organigrama de la comisión deportiva del Elche CF, Sergio Mantecón dijo que la intención del club es intentar mantener, de cara a la próxima temporada, la mayoría de jugadores con contrato en vigor.

Si se cumple ese deseo, la entidad franjiverde dispondría en Segunda División de tres delanteros que pueden marcar diferencias en la categoría de plata: Lucas Boyé, Pere Milla y Ezequiel Ponce. Además, después de sus buenos últimos partidos, se abriría de la posibilidad de la continuidad de Randy Nteka, que está cedido por el Rayo Vallecano y que se ha ganado la confianza de Beccacece.

Sin embargo, no va a ser fácil poder mantener a los cuatro atacantes. Todo va a depender de los movimientos que se puedan producir en el mercado y en las posibles ofertas, que las habrá, sobre algunos de esos cuatro futbolistas, que siguen teniendo un buen cartel en Primera División.

El futuro se presenta un tanto incierto, principalmente, en el caso de Lucas Boyé. El delantero argentino no ha mostrado el nivel de la pasada temporada, pero en los últimos partidos ha subido su rendimiento. El pasado sábado en Getafe marcó el gol del empate y recordó al jugador de la pasada campaña.

Marcó su quinto tanto y se ha situado a solo uno de Pere Milla, quien, con seis, es el máximo artillero del conjunto ilicitano en la presente campaña.

"El gol siempre es lindo para los delanteros. Vivimos del gol. Alcanzó solo para empatar, pero se disfruta igual", comentó después del choque del Coliseum Alfonso Pérez.

Boyé estuvo el pasado verano en la órbita de varios equipos punteros de Primera División, principalmente del Sevilla, que llegó a ofrecer una cantidad cercana a los 12 millones. El propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, la rechazó y no se planteó su salida si no llegaban, como mínimo, a los 15 millones, a pesar de que su cláusula es de 25. Con el descenso a Segunda División, esa cantidad se rebaja a los 15 y seguro que se producirán más capítulos entorno al culebrón con el atacante argentino.

Lucas Boyé no pudo jugar, por acumulación de tarjetas, el primer partido con Beccacece en el banquillo, frente al Barcelona. A partir de ahí, en los ocho siguientes ha sido titular indiscutible y acumula 515 minutos con el técnico argentino.

Cuando el pasado sábado se le preguntó, tras el partido contra el Getafe, si iban a poder retener al delantero en Segunda División, el técnico franjiverde dijo: "No sé lo que ocurrirá en el mercado, pero estamos trabajando para que siga".

Boyé siempre ha manifestado que está muy a gusto en tierras ilicitanas y que en Elche es donde mejor ha rendido. Sin embargo, su intención es poder continuar en Primera División. En su caso, la sartén por el mango la tiene el club ilicitano. Si no llega una gran oferta, no le dejará salir. Tiene contrato hasta 2024 y si este verano no sale o renueva, al final de la próxima campaña quedará libre. Esa condición también puede influir.

Con Pere Milla hay menos dudas. El atacante catalán renovó el pasado verano hasta 2025. Su sueldo y su cláusula también se reduce con el descenso a Segunda. A diferencia de Boyé, que no se ha manifestado públicamente sobre su futuro, el «10» franjiverde sí que ha comentado que estaría dispuesto a seguir en el Elche en la categoría de plata.

Con Beccacece ha jugado los nueve encuentros que lleva el entrenador argentino. En los siete primeros fue titular, pero en los dos últimos ha sido relegado a la suplencia por Nteka.

El caso más complicado es el de Ezequiel Ponce. El Elche ejecutó el pasado verano la opción de compra al Spartak de Moscú, por una cantidad que rondaba los cuatro millones. Su rendimiento no ha sido el esperado, a pesar de que ha disputado 32 partidos de LaLiga y dos de Copa y ha marcado cuatro y dos goles en cada una de la competiciones. Con casi todos los entrenadores ha sido suplente. Y con Beccacece no ha sido nunca titular y solo ha jugado 72 minutos en nueve encuentros. Una situación que puede llevar al club a escuchar posibles ofertas. En Argentina sigue teniendo un buen cartel y ya se ha rumoreado un posible interés de Boca Juniors.

Por último, Nteka parecía que volvería al Rayo al final de la presente campaña. Su rol en el equipo ha cambiado con Beccacece y en los dos últimos envites, ante Atlético de Madrid y Getafe, ha sido titular y ha ofrecido su mejor nivel.

Puede ser un futbolista válido para Segunda División y no está descartado. Ahora mismo hay muchas dudas sobre su futuro, aunque pertenece al conjunto vallecano, con el que tiene contrato hasta 2026.