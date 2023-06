Gonzalo Verdú ya no vestirá más la camiseta del Elche. El capitán del conjunto ilicitano durante las seis últimas temporadas se ha despedido este miércoles, entre lágrimas, del equipo y de la afición, en una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de numerosos compañeros, familiares, amigos y trabajadores del club.

El futbolista cartagenero se marcha de la entidad franjiverde, pero siempre quedará su leyenda de jugador ejemplar, comprometido y buena persona. Dos ascensos, uno a Segunda y otra a Primera, 193 partidos, 114 de ellos luciendo el brazalete de capitán, 13 goles, que le han convertido en el quinto defensa más goleador en los cien años de historia del Elche. Un legado del que muy pocos futbolistas que han vestido la franja verde pueden presumir.

Su inseparable Josan, con quien ha compartido vestuario desde la etapa de Segunda B. Nino, la gran leyenda franjiverde. El colombiano Neyder Lozano, con el que logró el ascenso a Segunda. Su mujer y sus dos hijas, que, como recordó han nacido en la ciudad de las palmeras. "Vinimos dos y nos vamos cuatro". Su hermano Luis y su cuñada. Curro Montoya y Raúl Sánchez de su agencia de representación. Todos ellos quisieron arropar a Gonzalo Verdú en su despedida.

Tampoco faltaron una amplia representación del club , con su director general, Pedro Schinocca. Los componentes de la comisión deportiva, Sergio Mantecón, Antonio Barragán, que también fue compañero suyo en las dos primeras temporadas en Primera División; y Mauro Óbolo. El delegado del Elche, Paco Montoya. El fisioterapeuta Aitor Soler, con el que tanto tiempo ha pasado para recuperarse de sus lesiones. Pepito el utillero, numerosos trabajadores del club. David Aranda y Mario Payá, presidente y vicepresidente de la Federación Peñas, que le hicieron entrega de un detalle. Fue el adiós merecido a uno de los grandes jugadores de la época reciente de la entidad franjiverde.

Un gran capitán

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, señaló que "es un día que nunca deseas, pero que sabíamos que tenía que llegar. No es un día triste, es un día de emoción para despedir a un jugador que ha honrado el escudo y ha hecho grande nuestra franja verde". Y destacó que "has dejado huella, sobre todo en los momentos difíciles, y has sido un gran compañero, pero, sobre todo, un gran capitán".

Después de presenciar un vídeo con sus mejores goles y recuerdos con la camiseta franjiverde, que le hicieron saltar las lágrimas, el futbolista de Cartagena aseguró que "en mi corazón siempre estará la franja verde. Es un día triste, pero, a la vez feliz, porque he podido disfrutar de un viaje inolvidable. Estoy muy orgulloso de lo conseguido. y, a partir de ahora, seré un franjiverde más empujando desde fuera y deseo mucha suerte al Elche en esta nueva etapa".

Gonzalo Verdú explicó que tras una conversación con el club "ambas partes entendíamos que era el momento de cerrar una etapa. Uno tiene que saber cuando es mejor para todos. Propuesta económica no ha habido y era el momento de separar nuestros caminos".

El defensa se queda con las numerosas muestras de cariño que ha recibido en los últimos días, desde que se anunció su marcha. Y no supo quedarse con un momento de estos seis últimos años. "Es difícil decir uno, porque son muchos. Llegué en Segunda B, con el club en dificultades y toqué el cielo jugando en el Santiago Bernabéu, contra el Real Madrid, en Primera División".

El central cartagenero afirmó que "ni en mis mejores sueños pensaba que podía lograr lo que he conseguido con el Elche. He disfrutado cada momento y cada paso".

Verdú comentó que "aún me queda cuerda para rato" y que su deseo es "seguir compitiendo al máximo nivel". Y no descarta volver en un futuro para desempeñar otras funciones: "El Elche es mi casa y me encantaría".

Por último señaló que la única espina que se le queda clavada es no haber podido dejar al equipo en Primera División.