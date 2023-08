El entrenador del Elche CF Sebastián Becaccece ha realizado, después del último encuentro de pretemporada, que el conjunto ilicitano disputó este domingo, en el trofeo “Festa d’Elx” frente al Parma Calcio 1913 de Italia, que terminó con empate (1-1) y triunfo de los italianos en los penaltis (3-4), un balance de lo que ha sido el periodo de preparación.

Los franjiverdes ha saldado este tiempo con cinco partidos amistosos en los que han logrado dos victorias: Rotherham (1-0), Tenerife (1-0); dos empates: Alcorcón (0-0) y Parma (1-1); y una derrota: Cartagena (0-1).

Beccacece señala que “terminamos un pretemporada de seis semanas y estoy muy contento con el trabajo, la forma y la manera. Hemos podido acabar esta etapa preparatoria sin lesionados, salvo John, que venía de antes. La predisposición ha sido maravillosa. Empezamos el 2 de julio con un vestuario con 14 jugadores y ahora somos 22. Las nuevas incorporaciones se están acoplando muy bien y las sensaciones, de cara a lo que viene, son muy positivas·, asegura el preparador argentino.

El técnico franjiverdes destaca que “ en los partidos que me hemos disputado, nos hemos mostrado competitivos. En el único que nos vimos expuestos fue en el primer tiempo contra el Parma, que nos generó ocasiones. Algo que no se había dado en los anteriores. Pero en la segunda parte ajustamos cosas y el equipo se organizó mejor, sufrimos menos y pudimos tomar el camino del protagonismo. Empatamos, tuvimos desborde y terminé contento con la manera de revertir una situación que salió adversa. No esperábamos lo que se dio en el primer tiempo, pero pudimos retomar el camino del protagonismo. También estoy agradecido a los muchos aficionados que vinieron a alentarnos. Por lo que veo todo cosas positivas de cara el comienzo de la competición”.

Beccacece tiene claro cuáles son las necesidades perentorias para terminar de completar la plantilla: “Queremos ver la posibilidad de un lateral-extremo para la banda derecha y luego veremos si se va alguien más. Como dijimos, hay que esperar hasta el 31 de agosto que se cierre el mercado. Estoy contento con lo que hay y si aparece alguna opción la estudiaremos”. Lo que no considera prioritario el preparador argentino es la contratación de algún delantero más, a pesar de la marcha de Ezequiel Ponce al AEK de Atenas.

“Tenemos a Lucas Boyé, a Mourad y a Pere Milla. Me parece que estamos cubiertos en la delantera, aunque si aparece alguna opción importante, que se pueda realizar, lo veremos”, comentó.

Sobre Óscar Plano, el último fichaje oficial que ha hecho la entidad franjiverde, Beccacece indica que “nos puede aportar su experiencia, su interpretación del juego, puede actuar por dentro y por fuera. Es un jugador que consensuamos con la dirección deportiva y la propiedad y es bueno incorporar a futbolistas que se pueden acoplar bien a la idea de juego. Necesita tiempo a coger el ritmo y adaptarse a la exigencia la exigencia”.

Y sobre las anteriores de Cristian Salvador y Mario Gaspar comenta que “nos puede aportar presencia, desplazamiento, es un jugador con mucha recuperación de balón. Puede jugador pivote o como más centrocampista con llegada al área. Ha venido con muchas ganas e lusión y lo demostró cuando entró en los últimos minutos frente al Parma”.

En el caso de lateral derecho de Novelda, recuerda que “ha estado más tiempo parado. Llevaba dos meses y medio entrenando por su cuenta y eso se nota. La predisposición de Mario es buena, pero tiene que ir poniéndose a punto. Estamos intentando ganar tiempo en los días que el resto de la plantilla tiene descanso, para que lo haga”.

El entrenador del Elche prefiere ser “prudente” antes de ir dando más protagonismo a las nuevas incorporaciones y comenta que “vamos al día y con claridad. Un equipo se construye dedicación, planificación y cabeza fría para tomar decisiones. Si nos dejamos llevar por la urgencia y lo inmediato y caemos en la desesperación, podemos equivocarnos. Confío en lo que hay, en los jóvenes que han venido trabajando pretemporada y, a partir de ahí, confía en que se van a poner bien para poder estar”