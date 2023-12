A perro flaco todo son pulgas. El refranero español suele acertar siempre y eso es lo que está ocurriendo al Elche CF esta temporada con las lesiones.

Corría el minuto 65 del encuentro frente al Mirandes y un defensa rojillo se cruzó para intentar que Óscar Plano no llegase al balón. En el encontronazo entre ambos jugadores, el jugador madrileño del Elche CF recibió un duro golpe en su tobillo izquierdo, que se le quedó colgando. Desde el primer momento, el futbolista franjiverde se dio cuenta de que su lesión era grave.

Compañeros como Tete Morente y Fidel se tapaban la cara, porque no querían ver como se le había quedado el tobillo a Plano. Rápidamente entraron las asistencias médicas y el mediapunta del Elche tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla. El club ilicitano informó que había trasladado al hospital, para hacerle más pruebas. Pero todo indica a que se trata de una lesión muy grave, que tendrá que pasar por el quirófano y que, muy probablemente, haya dicho adiós a la temporada.

Una baja muy sensible para el conjunto ilicitano, ya que se trata del máximo goleador de la plantilla, con siete dianas, y que se encuentraba en el mejor momento de la temporada, asumiendo la faceta goleadora que le está faltando al equipo.

Un duro golpe, como reconocía el técnico franjiverde, Sebastián Beccacece, al final del encuentro: "Tenemos que esperar a lo que evalúen los médicos. Es el gran dolor que tenemos. Me duele en el alma su lesión después de la gran transformación que tuvo durante todo este tiempo para llegar al estado de forma que estaba mostrando últimamente", lamentó.

Si al Elche le hacían falta refuerzos como el comer, sobre todo en el ataque, con jugadores que puedan marcar goles en las muchas ocasiones que crea el conjunto ilicitano, ahora, con la lesión de Óscar Plano, mucho más.

No van a ser las mejores navidades para el futbolista madrileño, que era una de los más optimista a la hora de asegurar que el Elche iba a luchar por el ascenso. Incluso, ha repetido en varias ocasiones, cada vez que ha salido públicamente a hablar para los medios de comunicación, que si el Elche no fuera candidato al ascenso, no hubiera venido".

La temporada para Plano puede haber acabado, pero habrá que esperar el diagnóstico final de la lesión, cuándo será operado y el tiempo de recuperación que va a necesitar.