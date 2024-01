El filial del Elche C.F. continúa sin bajar el pie del acelerador y está dispuesto a completar unos números estratosféricos en la presente temporada. El Ilicitano ha disputado este sábado 20 de enero su primer partido de la segunda vuelta de la competición del grupo VI de Tercera División, frente al Gandía, en el campo Diego Quiles de la ciudad deportiva de Altabix.

El conjunto que entrena Ángel Donato y Nino ha sumado la décimo segunda victoria consecutiva de la temporada, tras vencer, por un contundente 3-0, y acumula ya 16 triunfos, un empate y una sola derrota en todo el curso. Los jóvenes jugadores franjiverdes han comenzado la segunda vuelta igual que terminaron la primera: ganando.

El partido ante los gandienses ha comenzado de la mejor forma posible. A los dos minutos, Iomar Ajouaou ha aprovechado un centro desde la banda izquierda de Adrián González, para mandar el esférico al fondo de las mallas. En el ocho, el delantero natural de Alcoy ha marcado el segundo, después de recibir la pelota en la frontal del área y driblar al último defensor.

Y el propio Iomar ha redondeado la goleada, en el minuto 80, al transformar un penalti, que le han hecho a él mismo.

Iomar, con el “hat-trick” logrado frente al Gandía, suma ya 20 goles en la presente temporada. El futbolista de 24 años -por lo que no puede dar el salto al primera equipo, ya que al ser mayor de 23 tendría que tener licencia con la primera plantilla y no podría alternar con el filial- ha llegado esta temporada a la cantera franjiverde después de destacar la campaña pasada en el Rayo Ibense. El atacante del ilicitano forma una dupla perfecta con el mexicano Jesús Hernández, que esta semana ha estado entrenando con el primer equipo, pero esta tarde no ha conseguido marcar. Entre Iomar y Jesús acumulan 28 de los 48 goles que lleva el filial del Elche en la presente temporada.

El equipo de Ángel Donato y Nino sigue como líder destacado de la clasificación y, de continuar este ritmo, se podría proclamar campeón y certificar el ascenso a Segunda RFEF con bastantes jornadas de antelación para terminar el campeonato.

El rendimiento que está ofreciendo el Ilicitano se aleja ya de cualquier calificativo y esta completando un curso espectacular. Y eso que apenas ha podido contar con Rodrigo Mendoza, Pamies o Adam, que están siendo habituales en las convocatorias con el primer equipo.