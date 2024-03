El Elche mete miedo a sus rivales

El juego del Elche C.F. y, sobre todo, sus últimos resultados están metiendo el miedo en sus rivales. El conjunto ilicitano ha sido, casi toda la temporada, el equipo más intenso de la categoría, pero la falta de gol y cierta fragilidad defensiva le estaba condenando.

En la segunda vuelta de la Liga, las cosas han cambiado. Los franjiverdes han dado un puñetazo encima de la mesa y han mejorado de forma considerable. El cuadro de Beccacece ha enderezado su rumbo y se ha convertido en el mejor equipo de la categoría de plata.

De los ocho partidos disputados en el año 2024 y de la segunda parte del campeonato, el Elche es el mejor. Ha sumado 17 puntos de 24 posibles, después de cuatro victorias: Tenerife (0-1), Andorra (0-1), Burgos (2-0), Cartagena (0-1) y Alcorcón (3-0); dos empates: Valladolid (0-0) y Eibar (0-0); y una sola derrota, curiosamente, frente al colista Amorebieta (1-0). Y en los partidos que no ha ganado ha hecho méritos para sumar los tres puntos.

Durante este periodo y con Dituro, que llegó en el mercado de invierno, en la portería; el conjunto ilicitano solo ha encajado un gol.

Los franjiverdes han pasado de la décima segunda posición, en la que acabaron la primera vuelta en 2023, tras empatar en el Martínez Valero con el Mirandés (0-0); a la cuarta. Y de estar a tres puntos del «play-off», a siete del ascenso directo y a nueve del liderato; a situarse a solo dos de la segunda posición y a tres del primer puesto.

Solo el Eibar, otro candidato al ascenso, que ha pasado de la séptima a la segunda posición; y el Cartagena, que finalizó la primera vuelta como colista, a ocho puntos de las plazas de salvación, y se ha puesto uno por encima; presentan números similares a los del Elche.

Clasificaciones de Segunda División al final de la primera vuelta, en los ocho partidos de la segunda vuelta y la actual global / INFORMACIÓN

Esta progresión y, principalmente, la imagen, intensidad y juego que muestra en el campo; han provocado multitud de elogios de los entrenadores de los equipos rivales. Los dos últimos a los que se han enfrentado los franjiverdes, como son Cartagena y Alcorcón, han sufrido en sus propias carnes la mejoría del cuadro de Beccacece.

Julián Calero, tras el choque de hace dos jornadas, en el estadio Cartagonova, no dudó en afirmar que "el Elche tiene un extraordinario elenco de jugadores y es uno de los principales candidatos al ascenso directo".

Garitano del Tenerife, Joseba Etxeberria del Eibar, Jon Pérez Bolo del Burgos y hasta Jandro del Amorebieta, después de ganar; no dudaron en afirmar el potencial del conjunto ilicitano y calificarlo como el equipo que hace una de las apuestas más valientes de Segunda División.

Medhi Nafti, técnico del Alcorcón, fue, todavía más allá, después del choque del pasado lunes y se mostró rotundo: "El Elche es el equipo que más me impresionado, no solo a nivel de fútbol, a nivel de piernas, de intensidad y de presión tras pérdida. No me cabe ninguna duda de que estará arriba a final del campeonato, por no decir que ganará la Liga".

Beccacece agradece los elogios de sus rivales, pero, tanto antes como después del choque ante los alfareros, quiso frenar la euforia y pedir tranquilidad. Recordó que "todavía queda mucho" para conseguir el "sueño" y que, al igual que antes de que los resultados fueran tan buenos, centrarse en el trabajo y en «camino» que están llevando a cabo.