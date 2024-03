Hay que creer... y aprender

El Elche sigue teniendo muy buena pinta. La derrota inesperada frente al Levante, por la forma en la que se produjo, después de dar una exhibición en los primeros 65 minutos y ponerse 0-2 en el marcador y tener el encuentro totalmente controlado; se puede considerar como un simple accidente de lo que es, a veces, la crueldad del fútbol.

El tropiezo en el Ciutat de València no debe mermar ni la ilusión, ni la confianza y tampoco la capacidad que el conjunto ilicitano se ha ganado, en el terreno de juego, para ser uno de los grandes favoritos para conseguir el ascenso y regresar la próxima temporada a Primera División.

Hay que seguir creyendo y estoy convencido que de continuar por la línea y el camino que está llevando en este 2024 va a terminar ascendiendo, incluso, va a tener muchas opciones de hacerlo como campeón de Liga.

Pero, al mismo tiempo, el partido del Levante debe servir de lección, para aprender y corregir los errores puntuales que le condenaron a perder, a pesar de ser infinitamente superior a su rival, durante la mayor parte del encuentro.

CAMBIO DE TENDENCIA

Fragilidad defensiva

Una de las claves del crecimiento de los franjiverdes en la segunda vuelta de la competición ha sido la mejoría defensiva. Durante nueve jornadas, el Elche solo recibió un gol y mantuvo ocho porterías a cero. Unos números que le permitieron sumar 22 de 27 puntos posibles. Dituro se convirtió en una auténtico muro y sus sensacionales registros eran un ejemplo a nivel de todo el fútbol europeo.

Sin embargo, esa tendencia ha cambiado en las dos últimas jornadas, en la que las que el conjunto ilicitano ha encajado cinco goles: dos por parte del Albacete, a pesar de ganar, y tres el pasado domingo contra el Levante. Los rivales no le crean mucho, pero ha vuelto a aparecer cierta fragilidad defensiva y errores puntuales, que se pagan caro, que fue uno de los lastres durante la primera vuelta.

SALIERON EN LA FOTO

Josan, Dituro y Mario Gaspar, de héroes a señalados

Curiosamente, tres de los futbolistas más destacados en los últimos encuentros, como Josan, Dituro y Mario Gaspar, fueron los que salieron en la foto y los señalados en los goles encajados el pasado domingo en el Ciutat de València.

En el primero, aunque fue discutido, el capitán provocó un penalti innecesario, que permitió a los granotas meterse en el partido, cuando estaban siendo humillados y se encontraban a punto de arrojar la toalla. En el segundo, Brugué le ganó la espalda a Mario Gaspar, que hasta ese momento estaba realizando un partido, prácticamente, perfecto, y luego, Dituro, que era la sensación en la portería franjiverde y no había tenido trabajo, salió de forma precipitada y se quedó a medias. Y en el tercero también se produjo un desajuste defensivo.

CAMBIOS

Beccacece no ha estado muy afortunado en sus decisiones

El técnico del Elche, Sebastián Beccacece, fue motivo la semana pasada, con todo merecimiento, de multitud de elogios al cumplir su primer año en el banquillo ilicitano. Su fútbol «revolucionario», como él mismo definió, está siendo otra de las sensaciones en Segunda División. Su figura ha alcanzado la categoría de héroe y no hay que quitarle ni un ápice a sus merecimientos.

Pero, al mismo tiempo, también hay que reconocer que en los dos últimos envites no ha estado muy afortunado en algunas decisiones. Frente al Albacete sorprendió situando a Carreira de extremo derecho. No lo funcionó y tuvo que corregir a la media hora de partido. Y el pasado domingo contra el Levante tampoco se entendió el cambio de Sergio Bermejo por Rodrigo Mendoza en el descanso, cuando el canterano estaba haciendo mucho daño al espacio y en los contragolpes. Luego, tardó en refrescar el equipo, cuando había jugadores como Mourad, que ya no tenían la frescura para realizar la presión, debido al enorme esfuerzo realizado.

TÉCNICO Y JUGADORES

Autocrítica y reconocimiento de los errores

Está bien que se aplauda y elogie el juego que está realizando el Elche. Pero, para poder crecer y conseguir el sueño, también se deber ser autocrítico y reconocer los errores. Es el primer paso para no volverlos a corregir. En ese sentido, tanto el entrenador, como Mario Gaspar, uno de los futbolistas con más experiencia en la plantilla, dieron un ejemplo a la conclusión del partido frente al Levante.

Mientras algunos se lamían las heridas, echaban la culpa a los árbitros y "lloraban" por la mala suerte que había tenido el equipo después de la exhibición dada durante los primeros 65 minutos, el entrenador argentino admitió la buena actuación del colegiado y, al mismo tiempo, reconoció que los tres goles recibidos fueron fallos propios que deben enmendar.

Por su parte, el jugador noveldense aseguró que no puede ser que "se te escapen tres puntos en jugadas que son evitables" y, al mismo tiempo lamentó que "no podemos cometer los errores que cometimos". Por ello, pidió "corregirlas de cara a final de temporada, para que no vuelvan a suceder". Ese es el primer paso para hacerlo.