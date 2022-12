Con el público del Gran Teatro entusiasmado cantando el estribillo de «Las Glorias de María», la música hecha rezo, mientras el Mestre de Capella del Misteri d’Elx, Javier Gonzálvez, dirigía la interpretación de David Agulló y del coro juvenil del Misteri, culminaba, esplendorosamente, el pregón de Reme Sanz de las fiestas de la Venida de la Virgen. Y, ¿por qué empezar esta crónica por el final? Precisamente porque su estribillo bien resumía el pregón que acababa de pronunciar Reme Sanz, que también se animó a cantar: «Alabemos las Glorias de María; su Venida cantemos sin cesar; por do quiera se entonen melodías; en el cielo en la tierra y en el mar».

Un pregón, de marcado carácter mariano, en el que Sanz dio un repaso de sus recuerdos, vivencias y sentimientos sobre los actos de la Venida de la Virgen en Elche que ha vivido con pasión desde que en 1960, esta monovera recalara en Elche, la ciudad que, considera es la de «mis amores» y que, asegura, «me ha dado más de lo que yo le he dado», demostrando esa humildad que la caracteriza.

En el pregón no quiso dejar atrás a esas personas que conoció integradas en la fiesta y que lucharon por ella. Fueron estos los momentos en los que sus sentimientos afloraron y la emoción de quien fue presentadora del acto y que, años después, fue ayer protagonista.

Y si empezamos esta crónica por el final, vamos ahora al principio, donde Reme Sanz dejó claro por qué es considerada la «voz de Elche» tras 33 años como locutora de Radio Elche. En semipenumbra, y con la fuerza y el tono inconfundible de voz que solo tienen unos pocos privilegiados que nos han informado a la vez que emocionado cada vez que encendíamos el transistor, Reme Sanz sacó toda su faceta de locutora para narrar la llegada del arca a la playa de Tamarit mientras el público veía proyectadas unas imágenes del mar en calma mientras se acercaba el arca a la orilla. «Lo dejó bien claro, ‘soc per a Elig’», culminaba Sanz antes de iniciar la lectura del pregón.

Un pregón, este año, con pregonera. Sanz recordó que fue elegida pregonera el pasado año 2021 y que debía haber pronunciado este pregón, pero que las circunstancias por la pandemia obligaron a suspender los actos cuando estaba todo preparado para hacerse, incluido su pregón. «En 2021, fui pregonera sin pregón», dijo con un simpático tono.

Muchos de los presentes, al oírla, no podían dejar de acordarse de aquellos inolvidables años de buena radio local en los que su voz entraba en todas las casas ilicitanas.

Sanz invitó a «quien me quiera escuchar» a no perderse ninguno de los actos de las fiestas de la Venida de la Virgen. «Este año, es especial e irrepetible, no olvidemos que el próximo siempre será diferente y habrá que volverlo a vivir», expresó la locutora radiofónica.

Reme Sanz trufó su pregón de referencias a la Mare de Déu y al significado de estas fiestas, con la gran fe y el amor que dijo procesar a la Virgen de la Asunción. No en vano, la veterana periodista es camarera de la Virgen.

Y animó a inculcar, desde pequeños, «devoción y conocimiento» por la Mare de Déu. «Francesc Cantó, bajo mi punto de vista, es el primer pregonero de la Venida de la Virgen», dijo, y el personaje por el que los niños empiezan a conocer «unas fiestas tan especiales».

De hecho, aseguró que su primer referente de las fiestas, tras llegar a Elche en 1960, fue Francesc Cantó y su mítica carrera a caballo para anunciar al Concejo el hallazgo de un arca misteriosa que había llegado al mar.

No lo dudó, y en diciembre de ese año quiso presenciar ese acto del que tanto había oído hablar. «Me situé entre el gentío que esperaba ansioso y emocionado a Cantó, la plaza estaba llena y no cabía un alfiler (...) Y, de pronto, el murmullo de la gente: ‘que viene, que viene!’, Sí, claro que vino y fue espectacular... Pero pasó como una exhalación y ni siquiera me di cuenta de qué color era el caballo», recordó como anécdota. Emocionante, añadió, es ver su salida desde el Hort de les Portes Encarnades «donde sí me da tiempo de ver de qué color es el caballo», dijo.

Recuerdos

El galope por las calles del Raval, el bando, la romería desde la playa y la llegada de la Mare de Déu a la basílica de Santa María, son momentos que recordó en su discurso. «Inenarrable», indicó, es la emoción que sintió cuando, por primera vez, presenció la representación de la llegada del arca a la playa. «Verlo así, fue impactante para mí», dijo emocionada, y ese momento fue tan especial que «ya no importaba el frío, la humedad de la arena mojada ni el tiempo de espera de pie», recordó.

Recuerdos también muy familiares, como cuando sus cuatro nietos formaron parte del cortejo de ángeles que acompañan a la Virgen en su trono. «Con profunda emoción y con inmensa alegría, vamos a vivir nuestras fiestas, son únicas e incomparables», expresó, y volvió a animar a participar y «vivir con intensidad» los festejos. «Elche, no cabe duda, es un pueblo mariano», concluyó.

La música fue protagonista, con la habanera «Llegó con el alba» interpretada por José Antonio Román, junto a Liberto López y Pepe Galiana. Un pregón que recibió una merecida ovación. «¡Vixca la Mare de Déu!», gritó, con sentimiento, para concluir.