¡Feliz año 4721! Es lo que millones de chinos gritan desde este domingo 22 de enero, día en el que China celebra su Año Nuevo, que sigue su propio horóscopo que se rige por las fases lunares y no por el calendario gregoriano, y no será el 2023 sino el 4721. Por delante, 15 días de celebraciones para recibir al año del conejo de agua, que finalizará el 9 de febrero de 2024, con la primera luna nueva del primer mes lunar del próximo año. Y, entre quienes celebrarán el Año Nuevo estará la comunidad china de Elche que, por segundo año, no consecutivo por el covid, ha organizado una serie de actividades para que ilicitanos y visitantes puedan disfrutar también de esta cultura milenaria.

Así, la comunidad china de Elche retomará, después de tres años, la celebración en las calles del Año Nuevo chino, después de que en enero de 2020, adelantándose a la crisis sanitaria mundial que llegaría, decidiera suspender los actos previstos a escasos días de celebrarse. La representante de la comunidad china, Lili Pan, explicó entonces que, debido a la situación por el coronavirus, con las noticias que llegaban desde China donde había, por entonces ya, miles de personas afectadas y una ciudad, Wuhan, aislada por el gobierno chino, "no estamos con ánimo para llevar a cabo las celebraciones". En 2021 y en 2022 la situación por la pandemia hizo que ni se plantearan las celebraciones en la calle, que este año sí se retomarán después de las celebradas, por primera y última vez, en 2019. La comunidad china aplaza el año nuevo en Elche por la crisis del coronavirus Este año vuelven las celebraciones en las calles de la comunidad china de Elche. El día escogido para los actos de celebración es el domingo 29 de enero. En esta ocasión, el Paseo de la Estación se llenará de carpas y de actuaciones para conmemorar la llegada del año del conejo de agua. Como explica a este diario Lili Pan, presidenta de la Asociación de Comunicación Intercultural Possy, la entidad que organiza, de nuevo, las actividades junto a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Elche, habrá "muchas actividades y también, por primera vez, gastronomía", adelanta, aunque quiere ser prudente debido a que algunos actos aún no se han cerrado. La jornada dará inicio a las 10 horas con un espectáculo de tambores tradicionales chinos y petardos electrónicos, a partir de esta hora la comunidad china mostrará una amplia oferta de gastronomía, talleres de escritura, de trajes nacionales, mercadillo de artesanía y productos tradicionales, actuaciones y música en directo. La jornada concluirá por la tarde con un acto institucional para celebrar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y la República Popular de China y para finalizar el día tendrá lugar un espectacular desfile con dos dragones que darán la bienvenida al año del conejo de agua. Sobre las 12.30 horas el alcalde de elche, la presidenta de federación de chinos profesionales de Europa, que llega de Irlanda y el presidente de la asociación de los empresarios chinos en España van a pintar los ojos de leones. Además, habrá un baile de leones sobre esa hora . Así, habrá más actividades programadas que en 2019. Destacan los bailes con enormes dragones, cuyos ojos están asociados con la suerte. La comunidad asiática, que en Elche alcanza los 2.389 empadronados, se implicará en la celebración con tambores y ataviados con los trajes típicos. Etnias chinas de toda la Comunidad Valenciana, incluso de otras regiones, asistirán a las celebraciones. Asiáticos llegados de todas partes del territorio alicantino se sumarán a los actos en los que destacará el color rojo. El Paseo de la Estación se decorará con los típicos farolillos que la comunidad china de la ciudad quiere extender, como ya hiciera en 2019, a otros puntos de la ciudad, como la calle Corredora. Sus responsables están en conversaciones con el Ayuntamiento en este sentido. El gigante asiático conquista Elche Sorpresa Serán un total de 15 las carpas que se pondrán en el Paseo de la Estación donde, además de puestos de comida china, y habrá talleres a lo largo del día. El horario de apertura será de 10 de la mañana a 19 horas, y las actuaciones se celebrarán entre las 16 y las 17.30 horas. A esa última hora, además, se anuncia una "sorpresa" que los organizadores no han querido desvelar. También sacarán a la calle, a partir de las 18.15 horas en el Paseo de la Estación, un gran dragón que, a buen seguro, hará las delicias de grandes y pequeños. En cuanto a la gastronomía, se podrá disfrutar, por primera vez, de comida auténtica y tradicional de China, a cargo de reconocidos restaurantes de varios puntos de la Comunidad, como de València. La gente podrá comer allí por un módico precio. Y probar cervezas y tartas chinas. Entre los talleres que la comunidad china ilicitana ha organizado, se encuentra uno de caligrafía de chino, gracias a Possymulti, escuela de idiomas de Elche centrada en la enseñanza del idioma chino, en combinación con la de inglés, español, valenciano y francés. Los asistentes a este taller gratuito podrán aprender, entre otras habilidades, a escribir su nombre con caracteres chinos. También podrán vestirse con los trajes tradicionales chinos. Habrá también una venta benéfica de artes y oficios del Festival de Primavera o de productos del Año Nuevo chino. No faltarán las danzas, la música popular china, la ópera o los bailes. Actuaciones que disfrutarán quienes asistan al Paseo de la Estación. Habrá regalos, que se conseguirán contestando a sencillas preguntas como la de qué animal representa este 2023 el nuevo año chino (es el conejo, les damos ya la respuesta). También habrá sorteos, adelantan los organizadores, de jamón ibérico y de vino, haciendo un guiño a la cultura española. Relaciones diplomáticas Y es que este año se celebra el 50 aniversario del comienzo de las relaciones diplomáticas entre España y China, iniciadas en 1973. Por este motivo, la comunidad asiática ilicitana ha querido ampliar el número de actividades coincidiendo con el arranque del Año Nuevo Chino. Por este motivo, habrá una ceremonia que van a hacer el alcalde de Elche, Carlos González, y la consejera Han Yahui de la embajada china en España. El Año Nuevo chino coincide con el comienzo del ciclo de cultivo, despide el invierno y da la bienvenida a una nueva estación, de ahí que también se conozca como el Festival de la Primavera. Es la fiesta más esperada en China y en la comunidad de chinos que se extiende por todo el mundo. La comunidad asiática de Elche celebrará así su gran día y, al mismo tiempo, compartirá sus costumbres con los ilicitanos. En 2019, primer y último año en el que se celebró en las calles de la ciudad el Año Nuevo chino, se organizó un gran pasacalles por el casco histórico con los tradicionales dragones, que este año se podrán ver en el Paseo de la Estación. Los más afortunados del horóscopo Los nacidos durante el Año del Conejo son los más afortunados del horóscopo, según la tradición china. Este signo representa longevidad, paz y la prosperidad en la cultura china, así como la vigilancia, el ingenio y la mente rápida. El conejo ocupa el cuarto lugar en el horóscopo chino. Las personas nacidas durante estos años del calendario chino son Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023. Eso sí, siempre que se haya nacido en el periodo determinado por el calendario lunar chino, ya que el inicio del Año Nuevo chino cambia cada año, y es entre el 21 de enero y el 20 de febrero, rigiéndose por las fases lunares. Los signos más compatibles con los conejos son cabras, perros y cerdos. Se prevé que el 2023 sea un año de esperanza. Así que, ¡Feliz Año del Conejo de Agua!