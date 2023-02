Un porcentaje que ha mejorado en 1,3% con respecto a diciembre de 2022, que era del 52,32%. Esto se debe a la finalización de la campaña de Navidad que ha devuelto al paro a miles de trabajadores con o sin situación de estabilidad en sus empleos por el nuevo modelo de la reforma aprobada por el gobierno.

480 euros es la ayuda de la Renta Activa de Inserción

La Renta Activa de Inserción es una ayuda no contributiva del SEPE para las personas desempleadas que no tienen derecho a la prestación contributiva ni al subsidio por desempleo. También se pueden acoger a ella aquellos que han agotado el subsidio por desempleo y no pueden cobra otro tipo de prestación. Esta ayuda del SEPE se puede cobrar durante 33 meses, siempre y cuando cumplas los requisitos. En 2023 se ha fijado la cuantía en 480 euros, 17 más que en 2022. Muchas familias sin recursos dependen de la misma para sobrevivir.